Pénzosztásba kezd az OTP Bank – Csányi Sándor nem lesz többé vezérigazgató

Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója a pénteki éves közgyűlésen bejelentette, hogy a 2024-es év után részvényenként 964,29 forint osztalékot fizetnek. Az osztalék kifizetése 2025. június 2-án kezdődik. Egy másik fontos bejelentés is elhangzott: május elsejétől Csányi Péter veszi át a vezérigazgatói posztot, míg Csányi Sándor továbbra is az elnöki pozíciót tölti be.

Orbán Viktor miniszterelnök eddig még soha nem vett részt az OTP közgyűlésén, ezért Csányi Sándor köszöntő beszédét humorosan azzal kezdte, hogy reméli, „jó hírként” adócsökkentést jelent majd be a kormányfő.

Csányi Sándor azzal kezdte, hogy az OTP történetének legsikeresebb évét zárta. Röviden összefoglalta, hogy hol tartanak, és hangsúlyozta, hogy ez sokéves munkának a gyümölcse.

Öt országban meghatározó piaci részesedésünk van.

Az elmúlt tíz év alatt 14 akvizíciót hajtottak végre, a mérlegfőösszeg a háromszorosára nőtt, és a hitelezésben is növekedtek. Új régióban vetették meg a lábukat, Közép-Ázsiában, például Üzbegisztánban. „Termőre fordult ez a befektetés” – jelentette ki az OTP-vezér.

„Nem kevés kritikát és nyomást kaptunk különböző helyekről”

– árulta el, utalva az oroszországi jelenlétüket érő kritikákra. Elmondta, hogy 122 millió dollárnyi finanszírozást hoztak vissza Oroszországból, nem siettek a kivonulással, és szerinte ezt jól tették. Az OTP Csoport tőkearányos megtérülése messze az európai mezőny átlaga felett van, 23,5 százalék. A tőkehelyzet rendkívül kedvező, 18,9 százalék.

Csányi Sándor arról is beszélt, hogy a bankcsoport nyeresége 1076 milliárd forint volt, de megjegyezte: reméli, Orbán Viktor most nem kezd el emiatt hirtelen ötletekkel előállni.

Kiemelte, hogy a bankcsoport soha nem működött még ilyen alacsony költségszinttel, viszont nőtt a hitelkockázati kitettség, ami a visszafogott, óvatos gazdálkodás következménye. A magyar hitelek aránya jelenleg 32 százalék.

Elmondása szerint banküzemi szempontból helyes döntés volt a román piacról való kivonulás, de a jövőben visszatérhetnek oda – akár egy nagyobb bankkal, akár határon átnyúló szolgáltatások révén. Magyarországon 270 milliárd forintos eredményt értek el, viszont míg a teljes bankcsoport megtérülése 23,5 százalék, addig Magyarországon ez csupán 9,6 százalék. A hazai működés stabil alapokon áll.

Kemény kritikákat kapott a kormány az OTP-vezértől

„Ha már a miniszterelnök itt van, elmondom, hogy tavaly 122 milliárd volt az extra teher” – mondta az extraprofitadóról.

„Az idén ez a teher tovább növekedik, 263 milliárd forint lehet”

– mondta el az elnök-vezérigazgató. Szerinte egy tőzsdei cégnek fontos, hogy milyen gazdasági körülmények között tevékenykedik. Magyarországon pedig „a kiadási oldalon extra adók, a bevételi oldalon pedig sapka jelenik meg” – mondta.

Elmondta, hogy a tranzakciós illeték egy részét átterhelik a fogyasztókra, azonban minden ilyen lépésnél megvan a veszélye, hogy ügyfeleket veszítenek el. Így értékelte a tranzakciós illeték emelését. Ennek veszélyét abban is látja, hogy már a magyar banki ügyfelek 30 százaléka Revolut-felhasználó, amely szolgáltató megteheti, hogy nem terheli át a tranzakciós illeték növelését, erre szerinte jó lenne megoldást találni.

Csányi Sándor hangsúlyozta, hogy ha visszatekintünk az OTP privatizációja óta eltelt időszakra, jól látszik: a korábbi jóslatok nem váltak valóra, a külföldi bankok nem tudták kiszorítani a piacról a bankot.

Az OTP piaci részesedése a hitelezés terén továbbra is jelentős, mind a vállalati, mind a lakossági szegmensben Magyarországon. A csoport külföldi leánybankjai közül egyik sem veszteséges, mindegyik nyereséget termel. A legnagyobb profitot a bulgáriai és az oroszországi leányvállalatok érték el.

Az akvizíciós stratégia folytatódik

– jelentette ki az OTP elnök-vezérigazgatója, hozzátéve, hogy néhány országban az OTP Csoport terjeszkedéséhez komoly kormányzati támogatást kaptak.

Együttműködnek a kormánnyal az AI területén, felmerült Palkovics László neve

„Az egész világon a digitalizációról szól minden. Elég sok invesztíciót hajtottunk végre, ennek megfelelően jelentősen nőtt a digitális megoldásainkat használó ügyfelek száma, elérte a 2,1 milliót” – árulta el Csányi Sándor. Ebben növekedést vár az idén.

Köszönet illeti a kormányt, az MI fejlesztését elkezdtük közös beruházással három évvel ezelőtt, és megalkottuk a magyar nyelvi modellt. Minden írott, képi és hanganyagot fel tudunk dolgozni.

Elmondta, hogy Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos gondoskodik arról, hogy mindenkinek eljusson ez az újítás. Csalások ellen és ügyfélkiszolgálás területen is használják. Ehhez azonban az is kell, hogy a dolgozók tudjanak bánni az MI-vel, ezért erre is képzik őket.

Csányi Sándor arról is beszélt, hogy az OTP folyamatosan fejleszti és cseréli le korábbi rendszereit. Kiemelte: a bank zöldhitelállománya figyelemre méltó, és nem pusztán a trendeket követve, hanem meggyőződésből támogatják a fenntartható beruházásokat – ráadásul ezeket kedvező költségek mellett tudják finanszírozni.

A bank mérlegfőösszege meghaladja a 100 milliárd eurót, ezzel az OTP bekerült az európai középbankok élmezőnyébe.

Összehasonlításképp: 2003-ban ez az érték mindössze 300 millió euró volt, amikor Csányi Sándor átvette a vezetést, az éves eredmény pedig 1 milliárd forint. Az OTP Csoport uniós hitelezési tevékenysége is jelentős. Oroszországban ugyan leállították a vállalati hitelezést, mégis, ahogy azt korábban is említette, onnan is számottevő profitot tudtak hazahozni.

Joggal lehetünk büszkék arra, hogy gyakorlatilag minden versenytársunkkal fel tudjuk venni a versenyt a régióban – jelezte Csányi Sándor, hozzátéve: az OTP az S&P Global Ratings kutatása szerint bekerült Európa 50 legnagyobb tőzsdén jegyzett bankja közé.

péntek reggel ülésezett az OTP Bank igazgatósága, Csányi Sándor kezdeményezésére az a döntés született, hogy az elnök-vezérigazgatói szerepkört szétválasztják.

Május elsejétől Csányi Péter tölti be a vezérigazgatói pozíciót, míg az elnöki tisztséget továbbra is Csányi Sándor látja el. Az operatív irányítás a vezérigazgató hatáskörébe kerül, míg a stratégiai kérdések az elnöki szinthez tartoznak majd.

Ennyit fizet az OTP

Az osztalék mértéke részvényenként a 2024. év vonatkozásában 964,29 forint, azaz a részvények névértékre vetítve 964,29 százalék. Az egyes részvényeseknek ténylegesen fizetendő osztalék mértéke a társaság alapszabályának megfelelően kerül kiszámításra és kifizetésre, azaz a társaság a saját részvényének minősülő részvényekre eső osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között. Az osztalék kifizetésére 2025. június 2-tól kerül sor az alapszabály szerint meghatározott eljárási rendnek megfelelően.

Hatalmas profit a magyar bankszektorban

Korábban már részletesen foglalkoztunk azzal, hogy bár a gazdaság gyengébben teljesített, a bankok üzleti állományai nem mutattak visszaesést. A bankszektor 2024-ben történelmi nyereséget ért el, a konszolidált profit 2007 milliárd, a nem konszolidált pedig 1632 milliárd forint volt, érdemes azonban hozzátenni, hogy a szektor tőkearányos nyeresége romlott. A kamateredmény csökkent, míg a kockázati költségek és a működési kiadások emelkedtek, de a díj- és jutalékeredmény jelentősen nőtt. Azt is megírtuk, hogy

az OTP Csoport működésének a súlypontja átkerült a Magyarországon kívüli tevékenységekre

– többek között így jelentette be Bencsik László, az OTP Csoport vezérigazgató-helyettese azt, hogy 2024-ben 1076 milliárd forintos adózás utáni eredményt értek el 23,5 százalékos ROE mellett. A 2024-es egy részvényre eső eredmény elérte a 4050, míg a 2024. végi egy részvényre eső saját tőke a 19 346 forintot.

A bank szakemberei egyre jobb makrogazdasági helyzetet várnak. A Management Committee döntésének értelmében 270 milliárd forint – részvényenként 964 forint – osztalékot is fizethetnek. 2024-ben az OTP profitja 9 százalékkal nőtt, és 68 százaléka külföldről származott. A bank ezt összesen hat pontban magyarázta:

piacvezető szerep a régióban;

kiemelkedő jövedelmezőség (2024-ben 23,5 százalék tőkearányos megtérülés, 2023-ban a ROE 27,2 százalékot mutatott);

stabil likviditási helyzet (74 százalékos nettó hitel/betét arány mellett 270 százalékos likviditásfedezeti mutató);

stabil tőkehelyzet (2023-ban negyedik helyen végeztek az európai stresszteszten);

stabil eszközminőség (az éves összes kockázati költség 83 százalékkal 158 milliárd forintra nőtt, ezen belül a hitelekre képzett értékvesztés 90 milliárd forintot képviselt, így a hitelkockázati költségráta a 2023-as 34 bp-ról 38 bp-ra emelkedett);

végezetül elkötelezettség az ESG iránt.

Az összes bevétel 2024-ben 17 százalékkal, 2633,908 milliárd forintra emelkedett, 13 százalékkal, 705,860 milliárd forintra a negyedik negyedévben. A nettó kamatbevétel tavaly 22 százalékkal, 1782,604 milliárd forintra nőtt, az utolsó negyedévben 8 százalékkal, 460,720 milliárd forintra emelkedett. A nettó díjak, jutalékok 2024-ben 14 százalékkal, 545,6 milliárd forintra emelkedtek egy év alatt.

A mérlegfőösszeg 43 419 milliárd forint volt a negyedév végén, 10 százalékkal több az előző évinél. A menedzsment 2025-ben enyhe javulást vár a működési környezetben, így a nettó kamatmarzs a 2024-es 4,28 százalék közelében alakulhat.

(Borítókép: Csányi Sándor 2025. április 25-én. Fotó: Németh Kata / Index)