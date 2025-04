A kormány módosította a külföldi vendégmunkásokra vonatkozó rendeletét

Több ponton is módosításokat hajtott végre a kormány a harmadik országbeli vendégmunkások magyarországi beutazását és tartózkodását taglaló rendeletében. A változtatások érintik a a vendégmunkások szálláshelyére vonatkozó részt, könnyíti a vendégbefektetők helyzetét, de meghatározza a Fehér Kártya igényléséhez és hosszabbításához szükséges feltételeket is.

A Magyar Közlöny legfrissebb számából kiderült, hogy Módosult a harmadik országbeli állampolgárok tartózkodására vonatkozó kormányrendelet – amelyet már április elején is pedzegettek. A kormány 88/2025. (IV. 24.) számú rendeletével módosította a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó szabályokat, a módosítás több ponton változtatja meg a korábbi szabályozást, elsősorban az idegenrendészeti hatóság jogalkalmazási tapasztalatai alapján.

Fontos módosítás, hogy a vízumeljárásban a harmadik országbeli állampolgárnak valós belföldi szálláshely címet kell megadnia. Jelentős újítás a vendégbefektetőkre vonatkozó könnyítés is: a vendégbefektetői tartózkodási engedély igénylésekor a befektető nevében eljáró meghatalmazott magyarországi lakcíme vagy székhelyének címe is megadható szálláshelyként. Ez a lehetőség a vendégbefektető családtagjaira is vonatkozik.

A rendelet pontosítja a Fehér Kártya kiadásának és meghosszabbításának feltételeit is. A magyarországi megélhetés akkor tekinthető igazoltnak, ha a kérelmező jogszerű jövedelme a kérelem benyújtását megelőző legalább 6 hónapban minden hónapban eléri vagy meghaladja a nettó 3000 eurót (1,22 millió forint), és

a tartózkodás ideje alatt is folyamatosan rendelkeznie kell ilyen mértékű jövedelemmel.

Könnyebbséget jelent, hogy ha egy harmadik országbeli állampolgárral szemben kizárólag meg nem fizetett költségek, bírságok miatt rendeltek el önálló beutazási és tartózkodási tilalmat, a rendőrségnek tájékoztatnia kell őt arról, hogy tartozását utólag, akár a helyszínen elektronikus fizetési móddal is rendezheti. A befizetés után a Rendőrség törli a tilalmat a nyilvántartásból, és engedélyezi a be- vagy kiléptetést.

Kötelezettségek

A módosítás részletezi, mikor tekinthető úgy, hogy a foglalkoztató eleget tett az „adott helyzetben általában elvárható magatartás” követelményének vendégmunkások foglalkoztatása esetén. A foglalkoztatónak többek között bizonyítania kell, hogy:

tájékoztatta a munkavállalót a munkaviszony megszűnésének idegenrendészeti jogkövetkezményeiről

biztosított menetjegyet a vendégmunkás származási vagy a tartózkodási engedély kérelmében megjelölt országba.

A foglalkoztató akkor is megfelel az elvárható magatartás követelményének, ha a vendégmunkás kiutazására azért nem került sor, mert a munkavállaló a szálláshelyéről ismeretlen helyre távozott, vagy más foglalkoztatónál helyezkedett el.

Egyéb adminisztratív változások is bekerültek a módosításba, mégpedig:

Az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás kiállításának hatásköre bizonyos esetekben módosult

A kiutasítás és visszaadás végrehajtásánál törekedni kell arra, hogy az a harmadik országbeli állampolgárnak a lehető legkevesebb költséget okozza

A tartózkodási engedély kiadása vagy meghosszabbítása iránti kérelmet a tervezett tartózkodás vagy a meglévő engedély lejártát megelőző legfeljebb 90 nappal lehet benyújtani

A rendelet egyes rendelkezései különböző időpontokban lépnek hatályba, hiszen a módosítások többsége a kihirdetést követő napon (2025. április 25-én), viszont több fontos változás, köztük a Fehér Kártyára és a kiutasítási költségekre vonatkozó szabályok csak 2025. július 15-én élesednek. A közrendvédelmi bírsággal kapcsolatos módosítás pedig még ennél is később, 2025. augusztus 1-jén lép hatályba.