Itt az újabb fordulat az MNB-botrányban: hűtlen kezelés miatt büntetőfeljelentést tesz az új vezetés

Egyre mélyül a botrány, amely a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alá tartozó, közpénzből gazdálkodó alapítványi céghálózatok körül alakult ki. Varga Mihály új jegybankelnök új korszakot kíván nyitni: az átláthatóságot és a felelős gazdálkodást hirdetve azonnal nyomozást kezdeményezett a kérdéses ügyletek után. Az ügy súlyát jól jelzi, hogy a gyanú szerint az utolsó napokban is zajlottak olyan pénzügyi manőverek, amelyek szintén jogellenesek lehettek.

Az MNB új vezetésének hozzáállását jól tükrözi, hogy az új jegybankelnök a hivatala elfoglalását követően szinte azonnal azt nyilatkozta, hogy redukálja a jegybank feladatait, és az MNB-botrány után kezdeményezi a jogalkotóknál a vagyonkezelő alapítványok megszüntetését. Ennek megfelelően már az első napokban új vezetőket jelölt ki a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) és az Optima élére azzal a feladattal, hogy minden jogi lehetőségre és területre kiterjedő vizsgálatot folytassanak le a korábbi működés feltárásra.

Március 19-én az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az alapítványi gazdálkodást vizsgáló jelentést tett közzé, amelyben konkrétan megnevezte az Optima-csoportot, egy rendkívül összetett, több országra és szintre kiterjedő céghálót. Az ÁSZ nem talált racionális indokokat a struktúra kialakítására, ez önmagában is gyanút vet fel. A jelentésében így jellemezte ezt a céghálózatot: „Az Optima-csoport – az alapítói célokkal ellentétesen – magántőkealapok közbeiktatásával több országon és vállalkozói szinten átívelő, rendkívül bonyolult céghálózatot épített fel, melyek kialakítására az ÁSZ nem azonosított racionális gazdasági indokokat.”

Büntetőfeljelentést tesz az új vezetés

A dokumentumokból megállapítható, hogy február 28-án – Matolcsy György korábbi jegybankelnök utolsó napjaiban – az akkori ügyvezetés egy értékpapírkölcsön-ügylettel kívánt volna átruházni jelentős vagyont az Optima-csoport anyavállalatára, a Quartz-csoportra. „Az ügylet az új vezetés szerint egyrészt jogszabályba ütközött, másrészt csalárd szándékkal köthették, illetve vélhetően színlelt szerződés volt” – mondta az Indexnek, az ügyre az elejétől fogva rálátó forrás, majd hozzátette: „A korábbi vezetés egy értékpapírkölcsön-ügylettel próbálta vagyonátadásra rávenni az Optima-csoportot – konkrétan annak anyavállalatát, a Quartz-csoportot.”

Az Optima Befektetési Zrt. új ügyvezetése ezért semmisségi pereket indított az illetékes bíróság előtt. A nyomás hatására – az új jegybanki vezetés egyik első és hatékony fellépésének köszönhetően – az ügyletet március első felében visszavonták, és az Optima Befektetési Zrt. részvényei visszakerültek a tulajdonos számlájára. Ugyanakkor az Index most megtudta, hogy

a feltárt információk alapján az új kuratórium büntetőfeljelentést tett a Főügyészségen – csalás, hűtlen kezelés, hamis magánokirat felhasználása, számvitel rendjének megsértése, tartozás fedezetének elvonása – bűncselekmények gyanúja miatt.

Bár az Állami Számvevőszék vizsgálata 2023-ig terjedt, a jegybank új kuratóriuma ennél jóval mélyebbre ásott. A lapunk birtokába került információk szerint a frissen benyújtott feljelentés nemcsak megerősíti a már megkezdett nyomozást, hanem kifejezetten kiterjeszti azt a 2024-es évre, valamint 2025 első időszakára is.

Ez a fejlemény kulcsfontosságú. A gyanú szerint éppen ebben az időszakban, Matolcsy György utolsó hónapjaiban is születtek olyan tranzakciók – vagy legalábbis szándékok –, amelyekkel a vagyon jelentős részét megpróbálták volna átcsoportosítani. A forrásaink szerint ezek közé tartozik a már ismertetett értékpapírkölcsön-ügylet is, amelyről úgy vélik, akár bűncselekmény is lehetett. Az új kuratórium büntetőfeljelentése tehát már nemcsak a többéves múltra, hanem a hatalomváltás előtti utolsó pillanataira is reflektál.

Mentik, ami menthető

Az új kuratóriumi vezetés egyik első megállapítása önmagában is riasztó képet fest: az alapítvány – és az alá tartozó céghálózat – jelenleg nem rendelkezik elegendő likvid vagyonnal ahhoz, hogy működésének átfogó vizsgálatát finanszírozza. Információink szerint a szervezet gyakorlatilag pénz nélkül próbálna rendet tenni egy több száz milliárdos vagyont megmozgató, rendkívül bonyolult struktúrában. A vagyonmentéshez és a feltételezett bűncselekmények kivizsgálásához elengedhetetlen a számos szakértő – jogászok, könyvvizsgálók, pénzügyi elemzők – összehangolt munkája. Források hiányában még az alapszintű vizsgálatok elvégzése is veszélybe kerülhet. Úgy tudjuk, az új vezetés éppen ezért döntött a vagyonjuttatásról – kizárólag az átvilágítás céljára.

A rendelkezésre álló adatok szerint az Optima Befektetési Zrt. – csak a 2023 végéig terjedő időszakot tekintve – körülbelül 500 milliárd forintnyi vagyonnal gazdálkodott, amelynek döntő része, mintegy 407 milliárd forint, közpénzből származott. Ez önmagában is példa nélküli koncentrációt jelent, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az ellenőrzés és az átláthatóság hiányosságokat mutatott. Az Optima köré épített cégstruktúra annyira összetett, hogy a szakértők szerint már pusztán a pénzmozgások lekövetése is külön csapatokat, komoly pénzügyi forrásokat és hosszú hónapokat igényelhet. Mindez világossá teszi,

A valódi felelősség megállapítása és a közpénzek sorsának feltérképezése jelentős élőerőt igényel, amelyhez pluszforrás szükséges.

Ezért fontos, hogy a szervezeti és a pénzügyi káosz feltérképezéséhez a PADME új vezetése 400 millió forintos, kizárólag átvilágítási célra szánt vagyonjuttatásban részesül. A döntést – értesüléseink szerint – a Magyar Nemzeti Bank Igazgatósága jóváhagyta, és az Állami Számvevőszék is támogatásáról biztosította a lépést.

Az új vezetés egyértelművé tette, hogy a juttatás szigorúan pántlikázott, vagyis kizárólag az átvilágítási folyamatokat finanszírozhatják belőle, nem szolgálhatja a korábbi – az ÁSZ által is kifogásolt – működés fenntartását

– fogalmazott a forrásunk, majd a háttérbeszélgetésen kiemelte: „Ez az összeg nem csak kulcs a vagyonmentéshez, de garancia a teljes kivizsgálás megvalósításához.” Hozzátette, hogy az előző vezetés működési környezetét és együttműködési hajlandóságát „erősen problémásnak” ítélték, ezért is volt első lépésként elengedhetetlen a teljes vezérkar cseréje. Az újonnan biztosított fedezet várhatóan július elejéig elegendő lesz a vizsgálatok zökkenőmentes folytatásához.

Szinte biztosan történt bűncselekmény

Bár a jegybanki alapítványok ügye körül még mindig számos kérdőjel akad, Windisch László, az ÁSZ elnöke a Della podcastban a napokban kiemelte, hogy két újabb ellenőrzés is folyamatban van, amelyek várhatóan csak 2026-ban hozhatnak eredményt. A célkeresztbe két felsőoktatási intézmény – a Metropolitan Egyetem, valamint a kecskeméti Neumann János Egyetem – került, pontosabban az ezeket fenntartó alapítványok gazdálkodása. Ennek a vizsgálatnak legkorábban 2026-ban lehet eredménye. Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke szerint az MNB-alapítványok körüli vizsgálatok újabb, mélyebb szakaszba léptek.

Arra is kitért, hogy a közvélekedéssel ellentétben az MNB-alapítványok vagyonának nagy része – legalábbis papíron – nem tűnt el nyomtalanul. Az alapítványok által kezelt, mintegy 500 milliárd forintos vagyon zöme továbbra is lekövethető, azonban a tényleges kár mértéke körülbelül 150 milliárd forint lehet. Ez a szám, bár kisebb az elsőként keringő találgatásoknál, továbbra is megdöbbentő, és komoly kérdéseket vet fel a korábbi gazdálkodással kapcsolatban.

Az Index forrása – aki az ügyre belső rálátással bír – figyelmeztetett: az ügy összetettsége miatt jelenleg felelőtlenség konkrét számokkal dobálózni.

„Ez a hálózat annyira bonyolult, hogy most még nem lehet pontos becsléseket adni. Az viszont már most is biztosan kijelenthető, hogy vagyonvesztés és vagyoni károkozás történt” – hangsúlyozta a forrásunk. A nyilatkozata egyértelművé teszi, hogy az ügyben még rengeteg a feltáratlan részlet, és a teljes kép csak hónapok – vagy akár évek – múlva válhat világossá.

Matolcsy György, a volt jegybankelnök az Indexnek adott interjújában ugyanazt az álláspontot képviselte, mint fia. Szerinte az ÁSZ-jelentések „iratellenesek és egyáltalán nem felelnek meg a tényeknek”. Különösen a GTC lengyel befektetés értékelését vitatta, amelyet a számvevőszék a tőzsdei árfolyam alapján határozott meg. Matolcsy határozottan állította, hogy „az alapítványi vagyon teljes mértékben megvan, sőt az értéke meghaladja az 500 milliárd forintot”, és szerinte az ingatlanos cégek esetében az EPRA NTA-módszertant kellett volna alkalmazni a valós érték meghatározásához.

(Borítókép: A Magyar Nemzeti Bank épülete. Fotó: Bődey János / Index)