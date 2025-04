Kocsmából jelentkezett be a kormánybiztos, sokakat érintő bejelentést tett

A március végén meghirdetett, falusi kiskocsmáknak juttatandó pályázaton ezentúl már nemcsak az 1000 fő, hanem a 2000 fő alatti települések vendéglátósai is pályázhatnak. Gyopáros Alpár kormánybiztos ezt egy Tolna vármegyei kocsmából jelentette be, ahol a hely tulajdonosa mesélt a régi időkről, amikor még több százan is emgfordultak egyszerre a helyen.