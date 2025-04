Hatalmas változás jön a Spotifynál, erre fel kell készülni

A Spotify nyáron áremelést tervez több tucat országban, hogy növelje nyereségességét, miközben prémiumcsomagokat is bevezetne. Az új „Streaming 2.0” korszak célja, hogy exkluzív tartalmakkal és szolgáltatásokkal még több bevételt hozzanak a zeneiparnak. Az előfizetők reakciói még bizonytalanok, de a cég részvényei az egekben vannak.

A nyár közeledtével a Spotify csendben, de határozott léptekkel készül egy új korszakra: az áremelés hulláma hamarosan végigsöpör Európa és Latin-Amerika országain – legalábbis ezt suttogják a háttérben azok, akik közelről látják a zeneipar óriásának mozgását, és a Financal Timesnak is nyilatkoznak.

Az információk szerint az egyéni előfizetések díja országról országra emelkedik majd, méghozzá átlagosan 1 euróval, már akár júniustól kezdődően. Az Egyesült Államok – a Spotify legnagyobb piaca – azonban egyelőre kimarad a változásból, mielőtt felháborodnánk az Atlanti-óceán keleti oldalán, fontos tisztázni, hogy ott már 2024 júliusában bekövetkezett az áremelés. A cég hivatalosan nem kívánta kommentálni a híreket.

Jön a Streaming 2.0?

A zeneipar vezetői már régóta sürgetik a streamingszolgáltatókat – a Spotifyt, az Apple Musicot és a többi szereplőt –, hogy emeljék áraikat. Szerintük ezek az árak messze elmaradnak az infláció ütemétől, és szinte nevetségesen olcsónak számítanak a videós versenytársak, például a Netflix előfizetési díjaihoz képest. Az Egyesült Államokban például egy Spotify-előfizetés jelenleg havi 11,99 dollár, szemben a 14 évvel ezelőtti, 9,99 dolláros induló árral.

A holland és luxemburgi felhasználók már érezhették is a változást: ott a Spotify már elindította az áremelést. De ez csak a kezdet – a nyárra tervezett hullám jóval erőteljesebbnek ígérkezik. Mindez nem véletlen. A zeneipar fényes évtizede, a streaming robbanásszerű térhódítása most mintha lassulni kezdene. Az IFPI adatai szerint a globális bevételek növekedése 2024-ben a felére esett vissza. A nagy kiadók – Universal, Sony, Warner – pedig már új utakat keresnek: ezt hívják ők „Streaming 2.0”-nak.

A jövő a prémiumban rejlik – vallják egyre többen. Olyan új előfizetési szinteket terveznek, amelyek extra szolgáltatásokat kínálnak: például a legnagyobb rajongók elsőként hallhatják a frissen megjelent zenéket, vagy elővételi lehetőséget kapnak koncertjegyekre. A Spotify állítólag egy „szuperprémium-csomaggal” kacérkodik, amely havi 6 dolláros felárért kínálna ilyen kiváltságokat – a meglévő 11 dolláros havidíjon felül.

Ez az új korszak nem csak a Spotify víziója – a konkurencia, köztük az Apple, az Amazon és a YouTube is hasonló prémiumcsomagokat fejleszt. Ugyanakkor, mint minden tervezet, ezek is változhatnak. A „Streaming 2.0” kifejezést Lucian Grainge, a Universal Music Group vezérigazgatója dobta be a köztudatba 2024 szeptemberében: „A streaming következő szakaszában – amit én csak így hívok: streaming 2.0 – a szolgáltatások értéke hatalmasat fog nőni” – mondta akkor.

Ám a kérdés most ott motoszkál a háttérben: vajon a hallgatók is így látják? Mark Mulligan elemző szerint nem biztos. „Az emberek vajon akarnak valami újat? Lehet, hogy egy kis nyomás kell. A nyomás pedig az, hogy ha elsőként akarod hallani az új zenéket, fizess a szuperprémiumért.” Miközben a vita tovább zajlik, a Spotify részvényei meredeken emelkednek – az elmúlt évben több mint duplájára nőtt az árfolyam. A vállalat kedden teszi közzé legfrissebb pénzügyi jelentését, amely választ adhat arra is: megéri-e az irányváltás.