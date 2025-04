Az értékvesztés receptje: soha ennyi pénz nem volt a magyarok számláján

A lakossági állampapírok kamatkifizetéseiből származó összeg igen jelentős része a lakossági számlákon kötött ki, és még nem kezdtek vele semmit a háztartások, ami szomorú képet fest a pénzügyi tudatosságról. Ennek nyomán történelmi csúcsra ugrott a parlagon heverő folyószámlabetétek állománya, miközben készpénzből is rengeteg van a lakosságnál. Mindez annak ellenére van így, hogy a lakossági állampapírok mellett már lekötött bankbetétekkel is szép kamatokat lehet elérni egyes pénzintézeteknél.

Kivételesen erősen indult az év a lakossági betétek szempontjából: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint február végére történelmi csúcsra, 13 365 milliárd forint fölé ugrott az állomány. Ez azt jelenti, hogy éves összevetésben bő 13 százalékkal növekedett a lakossági folyószámlákon lévő pénz mennyisége.

Szembetűnő viszont, hogy a teljes betéti portfólión belül a látra szóló és folyószámlabetétek mennyisége növekedett a leggyorsabb ütemben: itt egy év alatt 16,3 százalékkal hízott az állomány, és – szintén rekordot elérve – megközelítette a 11 240 milliárd forintot.

A lakossági betétek állományának ilyen mértékű megugrására legutóbb három évvel ezelőtt, 2022 februárjában volt példa, amikor több nagy összegű, egyszeri állami juttatás – például az szja-visszatérítés, a fegyverpénz és a 13. havi nyugdíj – hizlalta fel hirtelen az egyenleget

– nyilatkozta az Indexnek Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Az újabb rekordban egyértelműen meghatározó szerepük lehet az első negyedévben történő állampapír-kamatkifizetéseknek, amelyek több százmilliárd forintnyi friss forrást szabadítanak a lakossági megtakarítási piacra.

A szakértő szerint viszont nem is a lakossági betétállomány újabb rekordja a különösen figyelemre méltó, hanem az, hogy a magyar háztartásoknál lévő, lekötés és bármilyen befektetés nélküli pénzeszközök részesedése igen magas a megtakarításokon belül. Gergely Péter felhívta a figyelmet: a lakossági betéteken belül mára már csak 8,7 százalékot tesz ki az éven belüli, és további 7,2 százalékot az éven túli futamidőre lekötött pénz aránya, vagyis a folyószámlabetétek súlya meghaladja a 84 százalékot.

Ezek az arányok a pénzügyi tudatosság szempontjából akkor is aggasztók, ha figyelembe vesszük, hogy a most, frissen beérkezett pénz nagy része nem marad tartósan a folyószámlákon

– hívta fel a figyelmet.

Készpénzből is sokat tartunk magunknál

A szakértő szerint ráadásul nemcsak kihasználatlanul pihenő folyószámlabetétből, hanem készpénzből is viszonylag sok van a lakosságnál. Az MNB adatai szerint a háztartásoknál lévő készpénz állománya a múlt év végén már meghaladta a 7 000 milliárd forintot, ami 8 százalékkal haladta meg a 2023 végén mért mennyiséget.

Mindez azt jelenti, hogy a magyar háztartások 18 ezer milliárd forint körüli pihenő pénzen üldögélnek, ami a teljes megtakarítási állománynak is eléggé nagy szeletét adja

– érvelt.

Gergely Péter szerint ráadásul már az sem lehet érv a folyószámlabetétek növekvő aránya mellett, hogy nulla közeli betéti kamatokat fizetnének a bankok. Ugyan a pénzintézetek többsége már inkább a befektetési jegyeket ajánlja a kisebb összegű, jellemzően rövid lejáratú megtakarításokat preferáló ügyfeleknek, de sorra tűnnek fel az érdemi kamattal kecsegtető lekötött betéti ajánlatok is.

Még mindig a friss pénz a legjobb a lekötött betéteknél

A kedvező kamatot kínáló, sokszor részben ügyfélszerzési célzatú lekötött betéti akcióknál általában többféle feltételt is előírnak a bankok, ám cserébe akár a 6,5 százalékos jegybanki irányadó rátához közelítő – vagy azt meg is haladó – kamattal is számolhatnak az ügyfelek.

A Gránit Bank többféle lekötött betéti konstrukciót is kínál az ebben gondolkodó ügyfeleknek. Ezek közül az egyik az eBank betét, ahol most évi 6,5 százalék az akciós kamat. A futamidő itt három hónap, a leköthető összeg pedig legalább 50 ezer, legfeljebb 30 millió forint lehet. A hat százalék feletti éves kamathoz ugyanakkor több feltételt is teljesítenie kell az ügyfélnek: az eBank betétben csak új forrás helyezhető el, miközben az ügyfélnek aktív mobilbanki szerződéssel kell rendelkeznie a pénzintézetnél, és a számlára havonta érkező, legalább 400 ezer forintnyi jóváírás is feltétel. A hat hónapos futamidejű KamatMax betétnél most 5 százalékos, éves kamatot kínál. Feltétel ugyanakkor, hogy a pénzintézet által kibocsátott bankkártyával legalább havi 20 ezer forint értékben hajtson végre vásárlási tranzakciókat az ügyfél. A bank most befektetési jegyekkel kombinált betéti konstrukciót is kínálatban tart, Hozampáros betét néven. Ennek lényege, hogy az összeg felét bankbetétbe teszik – 4 hónapos futamidő, és évi 8 százalék kamat mellett –, a másik felét pedig Gránit befektetési jegyekben helyezik el. A konstrukcióban legalább 200–200 ezer forintot kell elhelyeznie az ügyfélnek, és az ajánlat csak frissen behozott pénzre vonatkozik.

A CIB Bank szintén egy kombinált betéti konstrukciót vett fel a kínálatba, CIB Tandem megtakarítás néven. Itt a pénz egyharmadát teszik betétbe – ennek egyébként el kell érnie a 100 ezer forintot –, kétharmada pedig az ügyfél által választott, helyben forgalmazott befektetési jegybe kerül. A betét futamideje itt három hónap, a betéti részre kínált éves kamat pedig 7 százalék. A bank prémium ügyfelei viszont kiemelkedő, évi 10 százalékos kamatot kapnak a betéti rész után.

A K&H Rajt betétjénél 90 nap a futamidő, a bruttó éves kamat pedig 8 százalék: ehhez azonban az szükséges, hogy az ügyfél legalább egy hónapja számlát vezessen a pénzintézetnél, miközben a konstrukcióban legalább 500 ezer forintnyi, új forrás helyezhető el.

A MagNet Banknál a Prizma betéttel lehet kedvező éves kamatokat elérni. Ennél a konstrukciónál több futamidő is létezik: a legmagasabb, évi 6,62 százalékos kamatot a három hónapos lejáratnál lehet elérni, míg a hat hónapos futamidőnél évi 6,45, a 12 hónaposnál pedig 4,61 százalékos az elérhető éves kamat. Az akciós kamatok ugyanakkor a banknál is csak frissen behozott forrásra vonatkoznak.

Az MBH Bank Akciós Prémium Betétjét a prémium ügyfélkörnek ajánlja a pénzintézet hat hónapos futamidő, és évi 5,5 százalékos kamat mellett. A konstrukcióban legalább százezer forintnyi friss pénz helyezhető el, de az is megengedett, hogy a forrás állampapír-befektetésből származzon.

Az OTP Bank a prémium ügyfélkör számára ajánl kedvező feltételű, akciós lekötött betétet. A hat hónapos lejáratú Prémium Forint Betétnél most 6 százalékos az éves kamat.

Az Erste számlacsomagoknál az Erste Manager Plusz Forint Bankszámla, az Erste Vezetői Bankszámla és a Gyámhatósági Fenntartásos Forintszámla esetében érhető el viszonylag jó, 5,50 százalékos éves kamat (1 havi BUBOR – 1 százalék), ami 5,69 százalékos EBKM-et jelent. Ennek különlegessége, hogy látra szólóan adja a bank.

(Borítókép: Németh Emília / Index)