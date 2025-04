A gyerekek életre szóló tudást, szüleik egy autót nyerhetnek

Jól tudjuk, hogy az oktatást nem lehet elég korán kezdeni. Nincs ez másképpen a biztonságos közlekedésre való nevelésben sem. Érdemes hát körüljárni, mit is tehetünk mi felnőttek azért, hogy gyermekeink egy biztonságosabb környezetben közlekedhessenek a jövőben.

Tenni a jövő generációja érdekében

Az ORFK-Országos Baleset-megelőzési Bizottság, a Porsche Hungária Škoda-márkaképviselete és az Autós Nagykoalíció 2025-ben már 14. alkalommal rendezi meg Közlekedik a család elnevezésű vetélkedőjét, amelyre minden magyarországi család jelentkezhet, ahol legalább az egyik szülőnek van B kategóriás jogosítványa, és van legalább egy 6 és 17 év közötti gyermekük.

A megyei vetélkedők 20 győztese méri össze tudását és felkészültségét az országos döntőn, ahol egyéb értékes nyeremények mellett a legjobbra egy Škoda Scala vár.

A vetélkedő alatt a legfiatalabbak is nagyon hasznos tudással gazdagodnak és meggyőződésünk, hogy ezt a tapasztalatot a mindennapok közlekedésében is használják, sőt tovább is adják társaiknak, legyen szó gyalogos, autós vagy kerékpáros közlekedésről.

A területi versenyekkel 2025. április 26-án induló vetélkedőről bővebb információt az esemény megújult honlapján találhatnak az érdeklődők.

Példamutatás mindenekelőtt

Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke elmondta, hogy egy kisgyermeknek még nem lehet kifejezetten tanítani a közlekedés szabályait, viszont már ebben a korban is nagyon fogékonyak a szokások iránt.

Oktatás helyett tehát nincs más dolgunk, mint példát mutatni nekik. És nem is kell bonyolult dolgokra gondolni, elég, ha mindig megállunk a piros lámpánál, ha elmegyünk a zebráig ahelyett, hogy bárhol átkelnénk, ha mindig becsatoljuk a biztonsági övet, a kerékpárt szabályosan áttoljuk a zebrán, és persze nem száguldozunk

– hívta fel a figyelmet Knezsik István.

Mivel a kisgyermeknek legnagyobb példaképei a szülei, ezért felnőttként az ő felelősségük, hogy jó példával elöl járva megmutassuk azokat az alapvető dolgokat, amitől később készség szinten törekszik majd a biztonságra.

Mi lehetne komolyabb, mint egy játék?

A Közlekedik a család versenysorozat játékos vetélkedők teljesítése mellett szórakoztatva tanít felnőttet és gyermeket egyaránt. Nem csak maga a verseny, de a felkészülés során rengeteg szabály kerül szóba, amelyek a fiatalabb korosztálynak újdonságnak számíthatnak, a tapasztaltabbak számára pedig mindig jól jön az ismétlés, a tudás frissítése.

