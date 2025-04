Érezteti hatását a vámháború, jelentősen emelték áraikat a nagy online áruházak az Egyesült Államokban

Jelentősen emelkedtek a Shein és a Temu árai is Amerikában. A drágulással a megugró vámköltségekre reagálnak, de próbálnak megoldásokat is keresni, például a gyártás áthelyezésének ösztönzésével. Donald Trump amerikai elnök április 21-én még azt mondta, „gyakorlatilag nincs infláció” az országban.

Több termék esetében is jelentős áremelést hajtott végre a Shein és a Temu az Egyesült Államokban. A mostani lépéssel a Donald Trump küszöbön álló vámemelésére reagálnak – adta hírül a Bloomberg.

A portál által végzett gyűjtés szerint a Shein esetében a legtöbb áremelés április 25-én, péntek reggelre történt, és mértékük kategóriánként eltérő.

A 100 legkeresettebb egészségügyi és szépségápolási cikk átlagosan 51 százalékkal drágult csütörtökhöz képest, de akadtak olyanok is, amelyek ára több mint a duplájára emelkedett.

A háztartási termékek és játékok esetében az átlagos növekedés több mint 30 százalék volt, élén egy 10 darabos konyhai törlőkendőkészlettel, aminek ára 377 százalékkal emelkedett. A női ruházat esetében az emelés 8 százalék volt.

A lap emlékeztet rá, hogy az olyan e-kereskedelmi oldalak, mint a Shein vagy a Temu, 120 százalékos vámmal néznek szembe, mivel az amerikai kormány úgy döntött, hogy megszünteti a korábbi kedvezményeket a Kínából és Hongkongból származó termékek esetén. Korábban ennek köszönhetően a 800 dollár alatti értékű árukat vámmentesen hozhatták be az Egyesült Államokba. Hozzáteszik, hogy Washington a 2025. május 2. után érkező csomagok postai küldeményenkénti díját is 100 dollárra, utána pedig még magasabbra emeli.

Megjegyzik, Donald Trump amerikai elnök április 21-én azt mondta, a csökkenő energia- és élelmiszerárak miatt „gyakorlatilag nincs infláció” az országban, ugyanakkor a mostani áremelés is a kínai online kereskedők azon szándékát jelzi, hogy a vámok miatti többletköltséget legalább részben a fogyasztókra hárítsák. Februárban a Shein még azzal próbálkozott, hogy ösztönzőket ajánlva rávegye beszállítóit, termelésüket helyezzék át Vietnámba, a Temu pedig azt szerette volna elérni, hogy a kínai gyárak nagy tételben közvetlenül amerikai raktárakba szállítsák egy úgynevezett „félig saját felügyeleti” rendszert alkalmazva.

A Bloomberg adatai szerint márciusban a Shein és a Temu eladásai felpörögtek, aminek oka valószínűleg az, hogy az amerikai vásárlók igyekeztek nagy tételben felhalmozni a termékekből, mielőtt a vámok okozta áremelés beindult volna, mivel mind a két vállalat bejelentette, hogy áremeléseket fog végrehajtani.

A lap korábban összeállított egy 50 termékből álló vásárlói kosarat a Shein esetében, és azt tapasztalták, hogy április 24. és 26. között 10 százalékos drágulás következett be ezek esetében Amerikában, míg az Egyesült Királyságban nem tapasztaltak drágulást. Hozzáteszik, később ezek közül 7 terméket töröltek is az amerikai piacról, és a megmaradt 43 árucikk közül 30 esetben az árnövekedés a 10 százaléknál is magasabb volt.