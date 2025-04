Nemzetgazdasági Minisztérium: Valótlanok a híresztelések, a kormányzat nem rendelt gépjárműveket

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) oldalán hétfőn közzétett dokumentum szerint a magyar kormány nettó 38,2 milliárd forint értékben (bruttó 48,6 milliárd forint) kötött megállapodást új autók beszerzésére.

A szerződések a következő 8 évre szólnak, ebből két évig lehet autókat és szervizcsomagokat rendelni, a kárjavításra szóló garancia pedig hat évig tart – állította a Magyar Hang.

Valótlanok a sajtóban megjelent állítások arról, hogy a kormány gépjárműveket vásárolt volna – közölte a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF). A szervezet szerint csupán jogszabályi kötelezettségének tett eleget, amikor keretmegállapodásokat írt alá autógyártó és -forgalmazó cégekkel.

Az elmúlt napokban több sajtóorgánum is arról számolt be, hogy a kormány új autókra adott volna le megrendeléseket, a KEF most ezt határozottan cáfolja. Közleményük szerint nem történt semmilyen konkrét gépjárművásárlás, a lezárt közbeszerzési eljárás pedig kizárólag a jövőbeli beszerzéseket segítő keretmegállapodásokat eredményezett.

A keretmegállapodások aláírása nem jelent sem beszerzési, sem fizetési, sem szállítási kötelezettséget

– írják.

Hangsúlyozták: ezek a megállapodások csupán lehetőséget biztosítanak az állami és önkormányzati szervek, illetve vállalatok számára, hogy a későbbiekben – kizárólag engedély birtokában és megfelelő költségvetési forrás rendelkezésre állása esetén – kedvezményes feltételekkel vásárolhassanak járműveket.

A KEF emlékeztetett:

az ilyen jellegű központosított közbeszerzések célja, hogy a közfeladatokat ellátó intézmények, például az egészségügyi, rendvédelmi vagy honvédelmi szervek, gyorsabban és olcsóbban juthassanak hozzá a munkájukhoz szükséges eszközökhöz, jelen esetben gépjárművekhez.

A közlemény szerint az eljárás alkalmával létrejött keretmegállapodások a járműpark jövőbeli, amortizációs cseréjét szolgálják, nem pedig azonnali vásárlásokat. Mint írják, a jövőbeli beszerzések továbbra is szigorú kormányzati kontroll alatt maradnak.

