Közellenséggel néz szembe a kormány, most kiderül, legyőzi-e

Várakozásunk szerint az áprilisi infláció 4 százalék körüli, míg az élelmiszer-infláció 5-5,5 százalékos szintre mérséklődhet, amit egyértelműen érzékelnek a vásárlók is a mindennapok során. Ez egy olyan mérséklődés, amit az árrésstop bevezetésekor is becsültünk – mondta az Indexnek Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium adópolitikáért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára. Terítékre került az intézkedés mellett a kiskereskedelmi forgalom alakulása, így az is, tényleg jelentős számban járnak-e Szlovákiába vásárolni a magyarok.

Turbulens időszakát éli a kereskedelem, ezért a legaktuálisabb, legfontosabb kérdéseket a területért felelős államtitkárnak tettük fel. Gerlaki Bence, akinek a Nemzetgazdasági Minisztériumban (NGM) az adópolitika, a fogyasztóvédelem és kereskedelem alkotja a portfólióját, az Index kérdésére

értékelte a március 17-én életbe lépett hatósági árréskorlátozás eddigi eredményeit;

előrebocsátotta, mindez mit jelenthet az áprilisi inflációs adatok tükrében;

felvázolta, hogyan hat az árrésstop a kiskereskedelmi forgalomra;

tiszta vizet öntött a pohárba, a magyarok valóban tömegesen járnak-e át Szlovákiába vásárolni;

kifejtette, mi a további terv az árrésstoppal Nagy Márton április 27-i bejelentésével összefüggésben;

illetve elmagyarázta, mit várhatunk az áprilisban indított fogyasztóvédelmi konzultációtól.

Árrésstop: pozitív az eddigi mérleg

„A hatósági árréskorlátozás 30 termékkategóriájából az online árfigyelő rendszerben 26 termékkategória mintegy 1000 termékének árát napi szinten nyomon tudjuk követni a szabályozás bevezetésének kezdetétől” – mondta lapunknak Gerlaki Bence. Kiemelte: az online platformon szereplő árak alapján – és itt fontos megjegyezni, hogy ezeket az árakat az üzletek kötelező adatszolgáltatás keretében nyújtják és hatósági ellenőrzés alapját képezik – az eredmények magukért beszélnek, ugyanis a szabályozás alá tartozó élelmiszerek körében közel 900, az árfigyelőben megfigyelt termék ára lett alacsonyabb.

Az NGM államtitkára szerint az intézkedés pozitív hatása jelentősnek bizonyult, ugyanis számos termék esetében, kiemelten a tejtermékeknél és a tejeknél jelentős árcsökkenés történt a bevezetés óta.

A legutóbbi, rendelkezésre álló heti statisztikát nézve 2025. március 13-hoz képest április 28-ra 890 árfigyelőben megfigyelt élelmiszer ára lett kedvezőbb.

Gerlaki Bence összegzése szerint az összes intézkedés alá vont termékek esetében 18,7 százalékos átlagos árcsökkenés ment végbe. „Ha csak azt a legutóbbi statisztika szerinti 890 terméket nézzük, amelyek érintettek voltak az árcsökkenésben, azoknál átlagosan 21,4 százalékkal csökkentek az árak, azaz elmondhatjuk, hogy az árrésstop meghozta a várt pozitív eredményét” – érvelt az államtitkár.

Hatalmas tétje van az inflációs adatoknak

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) naptárába pillantva azt látjuk, hogy az áprilisi fogyasztói árakat május 9-én ismerhetjük meg, márpedig ebben a statisztikában – az előzetes kormányzati kommunikáció szerint – már maradéktalanul vissza kell köszönniük az árrésstop hatásainak.

Igen, az áprilisi adatokban teljes mértékben látszódni fog már az inflációs hatás, várakozásunk szerint az infláció 4 százalék, míg az élelmiszer-infláció 5-5,5 százalék közötti szintre mérséklődhet, amit egyértelműen érzékelnek a vásárlók is a mindennapok során. Összességében ez egy olyan mérséklődése az árnövekedési ütemnek, amit az intézkedés bevezetésekor is becsültünk

– mondta az Indexnek Gerlaki Bence. Egyúttal felidézte: az árrésszabályozás március 17-től lépett életbe, így márciusban még csak részleges hatással volt a fogyasztói árak alakulásának havi statisztikáira, ugyanakkor megfékezte az élelmiszerárak további emelkedését, és eközben a fogyasztói árak átlagos változása öthavi emelkedés után lefordult.

Márciusban a fogyasztói árak átlagosan 4,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi árakat, amely a februári 5,6 százalékos értékhez képest jelentősen csökkent, illetve kedvezőbben alakult, mint ahogy azt az elemzők prognosztizálták.

Boltok forgalma: meg kell érteni a számok mögötti módszertant

Egyértelműen a drágulás megfékezése van tehát a fókuszban, de közben egyáltalán nem mindegy, hogy milyen hatással van az árréskorlátozás a kiskereskedelmi forgalom alakulására.

A kiskereskedelmi folyamatok nyomon követésére leginkább az online pénztárgépek adatai alkalmasak, melyek napi szinten rendelkezésre állnak a Nemzetgazdasági Minisztériumnál. Ennek alapján mi alapvetően úgy látjuk, hogy az emberek az árrésstoppal megtakarított pénzüket jórészt más termékek és szolgáltatások vásárlására fordítják. A lakosság összes fogyasztási kiadása így alapvetően az árrésstop bevezetését követően is hasonlóan alakul a korábbihoz, amit az áfabevételek várható alakulása is alátámaszt

– jelezte az NGM államtitkára. Ha már a várható adatok, két nappal az áprilisi infláció előtt, május 7-én ismerjük meg a márciusi, egyúttal első negyedéves kiskereskedelmi forgalmat a KSH jóvoltából. Ugyanakkor Gerlaki Bence szerint a hivatalos, havi kiskereskedelmi forgalmi adatok elemzésekor nagyon fontos, hogy megértsük a publikálásra kerülő adatok előállításához használt módszertant, hiszen az egyes hónapok, jelen esetben a március és az április hónapok statisztikája között várhatóan érdemi áthúzódó hatásokat fogunk tapasztalni.

De mit is jelent ez? Az NGM számításai alapján március egészében nominálisan (tehát az inflációs hatástól nem megtisztítva) csak 2–4 százalékkal nőhetett a kiskereskedelmi költések összege az előző év azonos időszakához képest, míg az áprilisi forgalomnövekedés az eddig látott adatok alapján akár 10–12 százalék is lehet.

A május 7-én megjelenő hivatalos, már az infláció hatásától is megtisztított kiskereskedelmi volumenváltozási statisztika vélhetően nulla, vagy akár negatív tartományba csúszhat márciusban. Áprilisban azonban a kiskereskedelmi statisztikában az idei év eddigi legdinamikusabb bővülését várja a minisztérium, akár 6–8 százalék körüli szinttel. „Fontos, hogy ez a mi várakozásunk, a KSH által publikált statisztika ettől valamelyest eltérhet” – húzta alá az államtitkár.

Árrésstop és húsvéthatás

Érvelése szerint a márciusi, kedvezőtlennek látszó adatok értékelésekor ugyanakkor több olyan tényezőt is fontos figyelembe venni, ami a hivatalos statisztikákat érdemben torzíthatja:

egyrészt az árrésstop bevezetése,

másrészt a szakzsargonban húsvéthatásnak nevezett jelenség.

Gerlaki Bence elmondta: az első problémát az adatok értékelése során az a módszertani sajátosság jelenti, hogy a KSH árstatisztikáinak adatfelvétele „csak” minden hónap 20. napjáig tart. Márpedig az árrésstopot március 17-én vezették be. Így bár a hónap második felében már alacsonyabb árakkal találkozhattak a vásárlók, ez a hónap 20. napjáig mért inflációban csak nagyon mérsékelten tud megjelenni. És mivel a kiskereskedelmi volumenhatást a kiadások (a megvásárolt termékek értéke) és az árszint (az infláció mértéke) hányadosaként számítja a KSH, ezért a ténylegesnél magasabb havi inflációs szinttel való osztás a volumenhatást lefelé torzíthatja. Mindezt annak ellenére, hogy tudjuk, hogy az árréstopos termékekből az emberek 5-10 százalékkal többet vásároltak idén márciusban, mint a tavalyi azonos időszakban.

A másik lényeges befolyásoló tényező tehát az úgynevezett húsvéthatás. A magyar háztartások a húsvétot megelőző 1-2 hétben jelentős mértékben növelik költéseiket a nagybevásárlásaik során. A húsvét ugyanakkor egy mozgó ünnep, tehát nem mindig ugyanarra a napra esik az évek során. 2024-ben a húsvét történetesen március végére esett, míg idén április 20-a környékére. Ez azt jelenti, hogy tavaly márciusban a húsvét miatt sokkal többet költöttek a vásárlók, mint idén márciusban, mert a húsvét előtti 1-2 hetes időszak 2025-ben teljes egészében áprilisra esett.

Bár a hivatalos statisztikában ezt próbálja a KSH kezelni, az Eurostat által preferált kiigazító program csak részlegesen képes azonosítani a húsvéthatást. Tehát márciusra alábecsüli a növelő, míg áprilisra a csökkentő hatást. Így összességében az NGM állítása szerint a közeljövőben megjelenő márciusi, valamint áprilisi egy-egy havi statisztikai adatok torz képet mutathatnak a tényleges folyamatokról. Ezért érdemes a két hónapot együtt kezelni, ami viszont a korábbi stabil növekedési szintet mutatja éves alapon.

A további kiskereskedelmi kilátások is kedvezőnek tekinthetőek az államtitkár szerint: a foglalkoztatottság továbbra is rendkívül magas, a keresetek az inflációt lényegesen meghaladó mértékben nőnek, a lakossági állampapírok után kamatesőben részesült a lakosság. Így minden feltétel adott, hogy a kiskereskedelmi forgalom akár látványosabban bővüljön a közeljövőben.

Ha a boltok forgalmáról beszélünk, van egy megkerülhetetlen árnyoldal: a sajtóban ugyanis többször megjelentek olyan vélemények, amelyek szerint a kiskereskedelmet nagymértékben befolyásolják a magyarok környező országokban történő bevásárlásai, különösen a Szlovákiával határos területeken.

„Az országos kiskereskedelmi statisztikai adatok értékelése során valóban gyakran visszatérő kijelentés, hogy Győr-Moson-Sopron vármegye kiskereskedelmi szempontból kiürült, hiszen átjárnak Szlovákiába a vásárlók. Az erre a vármegyére rendelkezésünkre álló online pénztárgép adatai teljesen együtt mozognak az országos átlaggal, vagyis kiürülésről egyáltalán nem beszélhetünk”

– tisztázta Gerlaki Bence. Hozzátette: lehet, hogy egyes áruházláncok így érzik, de a vásárlók nem Szlovákiába járnak át, egyszerűen csak másik hazai bolthálózatnál vásárolnak be.

Merre tovább az árrésstoppal?

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az április 17-i Kormányinfón elmondta, hogy pipere- és háztartási termékekre is javasolni fogják az árrésstop kiterjesztését, majd egy április 27-i Facebook-videóban ismertette, hogy a termékek mellett az érintett boltok körét is kibővítik. Mindezek alapján vannak tehát további tervek az árréskorlátozással kapcsolatban. Az NGM államtitkára úgy fogalmazott:

Ahogy már korábban is jeleztük, folyamatosan vizsgáljuk az intézkedés hatását, a szcenáriók között ott van a termékkör bővítése is. A hivatalos statisztikák alapján úgy látjuk, hogy az elmúlt 3 évben jelentősen, számos termékkör, így például a mosó- és öblítőszerek esetében 50 százalék feletti mértékben emelkedett a háztartási és szépségápolási termékek ára, amely jelentős terhet ró a magyar családokra. Ezt sokan érezzük, ha elmegyünk egy drogériába háztartási termékeket vásárolni, sokkal több pénzt hagyunk ott, mint korábban. Az árrésszabályozás intézkedés termékkörének bővítéséről, illetve az érintett üzletekről májusban fog dönteni a kormány. Azt elárulhatom, hogy nagyítóval vizsgáljuk az úgynevezett non food termékkört, ideértve a pelenkától a mosóporig, vagyis egy nagyon széles termékpalettát, ami elég sok terméket lefed.

Beszámolt arról is, hogy mindezzel egy időben javaslatot tesznek a kormány részére azzal kapcsolatban, hogy az online árfigyelő rendszerben már ne csak a legnépszerűbb élelmiszerek árait figyeljék meg, hanem az emberek által rendszeresen vásárolt egyéb háztartási és szépségápolási cikkek árait is napi szinten frissítve mutassák meg. Ez amellett, hogy a tudatos fogyasztók számára előnyös, természetesen azt is jelenti, hogy az egyes ilyen termékeket árusító szereplők között a versenyt fokozni fogja az árfigyelő termékkör bővítése, amivel csak nyerhetnek a vásárlók.

Fogyasztóvédelem: megszólítják a lakosságot

Az NGM államtitkári portfóliójának része a fogyasztóvédelem is. Ehhez kapcsolódóan érdemi fejlemény, hogy a kormány áprilisban online fogyasztóvédelmi konzultációt indított, kérdés, hogy mi a célja, illetve miként értékelhető a szerepe a fogyasztók jogainak védelmében. Gerlaki Bence elmondta: az április 6. és május 23. között tartó, „Közös ügyünk a fogyasztóvédelem” című online konzultáció célja, hogy a kormány közvetlenül a lakosságtól gyűjtsön visszajelzéseket a fogyasztókat érintő legfontosabb kérdésekről.

Rámutatott, hogy a kormány számos alkalommal kikérte már az állampolgárok véleményét az életüket jelentősen érintő kérdésekben. A fogyasztóvédelem – ahogy ezt a konzultáció elnevezése is mutatja – a társadalom közös ügye, hiszen az állampolgárok életének minden területét átfogja. Mindenki érintett vásárlóként, fogyasztóként életkortól, nemtől, lakóhelytől függetlenül.

Álláspontunk szerint a konzultáció a társadalom legszélesebb körét érintő, legfontosabb kérdéseket tartalmazza. Ezért a kérdések többek között érintik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, az online csalások elleni fellépést és a termékbiztonsági kérdéseket, de elmondhatják a véleményüket az állampolgárok a légiutas-jogokkal kapcsolatos szabályozásról is

– sorolta az államtitkár.

Kifejtette: minden kérdéshez rövid magyarázat is fűződik, amelyet mindenképpen javasolnak elolvasni, nemcsak a kérdés megválaszolásához, hanem a fogyasztói tudatosság növelése érdekében is, hiszen hatékony fogyasztóvédelem nem létezhet fogyasztói tudatosság nélkül. Az egyik kérdés éppen ezért kifejezetten a fogyasztói tudatosságra irányul. A tudatosság magában foglalja a jogok ismeretét, a tájékozott döntéshozatalt, a fenntartható fogyasztást és a panaszkezelési lehetőségek ismeretét is. A fogyasztóknak, vásárlóknak tudniuk kell, hogy milyen jogaik vannak, probléma esetén pedig kihez fordulhatnak. Aki ismeri a jogait, az körültekintőbben vásárol.

A konzultáció az NGM szerint egyedülálló abban a tekintetben is, hogy még soha korábban nem volt ilyen nagyszabású felmérés a fogyasztóvédelem területén. Az eredmények kiértékelését követően törekedni fognak a szükséges és megfelelő intézkedések meghozatalára, legyen szó jogszabály-módosításról, a hatósági fellépések szigorításáról vagy a fogyasztói tudatosság további erősítéséről.

Ezért fontos, hogy minél többen válaszoljanak a kérdésekre a fogyved.kormany.hu oldalon május 23-ig, és ezáltal széles körű információ álljon rendelkezésre ahhoz, hogy a jogalkotói, jogalkalmazói felhatalmazás is még erősebbé válhasson.

(Borítókép: Gerlaki Bence, az NGM adópolitikáért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára. Fotó: Nemzetgazdasági Minisztérium)