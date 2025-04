Döntött a jegybank, nem változnak a kamatok

Bejött a papírforma, nem változtatott az alapkamaton a jegybank Monetáris Tanácsa kedden, így annak mértéke marad 6,5 százalék. A döntés előtt a lapunknak nyilatkozó szakértők már jelezték, hogy ne várjunk földindulást a Varga Mihály által vezetett MNB április végi ülésétől. A jegybank továbbra is a türelmes, óvatos hozzáállást hangsúlyozhatja.

„Nem várunk sem kamatmódosítást, sem a kommunikációban változást. A jegybank továbbra is a türelmes, óvatos hozzáállást hangsúlyozhatja” – jelezte előre lapunknak Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.

Regős Gábor is egyetértett: az MNB kamatdöntése jórészt lefutott meccsnek tekinthető, hiszen „a 6,5 százalékos alapkamat jó ideig velünk marad, annak csökkentésére a mostani inflációs környezetben nincs mód”.

Az Indexen tett előrejelzéssel megegyezően nem változtatott az alapkamaton az MNB, így az marad 6,5 százalékon.

„Lássuk be: tényleg nem szól semmi a monetáris politika lazítása mellett: az infláció bár márciusban a vártnál kedvezőbben alakult, de továbbra is magas – igaz, hogy ezen az árréstop segít, de a lazításhoz piaci alapon is alacsony infláció kellene –, a forint gyenge és a kockázati megítélésünk sem a legjobb, továbbá a vámháború és jelentős kockázati tényező” – sorolta Regős.

Varga Mihály jegybankelnök kedden 15:00 órakor tart háttérbeszélgetést, ahol a kamatdöntés hátterét, annak okait részletezi majd.

Varga Mihály szerint így alakulhat az infláció

A következő hónapokban az infláció várhatóan a jegybanki toleranciasáv felső széle közelében alakulhat (4 százalék). Azonban az inflációs előrejelzések kockázata tovább nőtt a kereskedelmi és geopolitikai feszültségek miatt.

a monetáris kondíciók fenntartása indokolt, az alapkamat huzamosabb ideig a jelenlegi szinten maradhat.

– jelezte a jegybankelnök. Elmondta, hogy a nemzetközi pénzügyi kockázatok emelkedtek, a feltörekvő piacokkal szembeni kockázatkerülés erősödött. A magyar gazdaságban az inflációs kockázatok erősödtek, de az ország pénz- és tőkepiaci megítélése stabil – szögezte le.



(Borítókép: Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank elnöke sajtótájékoztatót tart 2025. március 25-én. Fotó: Kovács Attila / MTI)