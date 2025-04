Gyűlnek a viharfelhők Magyarország felett, a kormány azonnal reagált

A Központi Statisztikai hivatal (KSH) adatai szerint Magyarország bruttó hazai termékének volumene az első negyedévében a nyers adatok szerint stagnált, a mutató szerint 0,4 százalékkal alulmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest – a kiigazított adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,2 százalékkal mérséklődött. Így az adatok jelentősen alulmúlták a várakozásokat – 0,3 százalékos növekedést valószínűsítettek éves és negyedéves alapon.

Ugyanakkor a KSH egy másik fontos adatot is publikált: márciusban a kivitel volumene 5, a behozatalé 6,4 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszaki szintet. Az aktívum 1,8 milliárd euró volt, az egyenleg 173 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz képest. Februárhoz viszonyítva az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 0,3 százalékkal mérséklődött, az importé 2,1 százalékkal bővült.

„Kiábrándító” – így jellemezte az első negyedéves GDP-adatot Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, aki szerint ugyan a recesszió réme felmerül, egyelőre nem ez a legvalószínűbb forgatókönyv. A foglalkoztatottság továbbra is magas, a munkanélküliség 4,3 százalékos, így inkább szerkezeti gondok okoznak aggodalmat.

Ipar nélkül nincs növekedés

Azonban Regős Gábor szerint a kedvezőtlen első negyedéves adat jelentősen átírja az idei növekedési prognózisokat is. A kormányzat 3 százalék fölötti bővüléssel számolt, majd ezt 2,5 százalékra módosította, ugyanakkor a vezető elemző szerint most már egy 2 százalékos bővülés is álomnak tűnik. „Az idei növekedési várakozások is lefelé módosulnak, nagyjából 1 százalék körüli növekedés várható idénre, nagyon kedvező esetben talán 1,5 százalék” – összegezte.

Így az igazán nagy kérdés az lett, hogy a többi régiós országhoz képest hogyan tud majd teljesíteni Magyarország.

Az ipari szektor továbbra is jelentős visszahúzó erő, a teljesítménye a jelentős beruházások és kormányzati támogatás ellenére folyamatosan csökken. Ebben a gyenge külső keresletnek és a különösen is gyenge kereslettel szembesülő akkumulátor- és járműgyártásnak van szerepe. Az ipari adatokkal kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a termelékenység úgy csökken, hogy közben reálbér-növekedés van – ez a tankönyvek szerint komoly problémát eredményezhet.

Regős Gábor szerint „ugyanakkor az építőipar, a kiskereskedelem és a turizmus havi adatai alapján ha nem is jelentős, de bővülésre számítottunk az első negyedévre negyedéves alapon. „Így tehát két megoldás lehet: a márciusi adatok az első kéthavinál jóval rosszabbul alakultak ezeken a területeken, vagy pedig a KSH havi adatközlései által nem lefedett ágazatok teljesítménye volt ennyire kedvezőtlen” – azonban ez majd csak a később megjelenő részletes adatközlésből derül ki.

Viszont az fontos konklúziója a szerdai adatoknak, hogy a növekedésnek feltétele egy erősebb ipari termelés (vagy más növekedést húzó szektor találása), illetve Regős Gábor szerint az uniós forrásokhoz való hozzáférés a beruházások felfuttatásához. „Fontos felhívni a figyelmet a költségvetési hatásokra. Míg az idei költségvetést 3,4 százalékos növekedéssel tervezték, és 3,7 százalékos hiánnyal, addig ezt már korábban is 4 százalékra módosították, 2,5 százalékos növekedést feltételezve.”

Egymás után rontják a kilátásokat az elemzők

Ezért a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint most egy nagyon kedvező esetben 1,5 százalékos növekedésre számíthatunk, ami alapesetben még kedvezőtlenebb hiányt jelent: „Bár talán szépíti a helyzetet, hogy a legnagyobb probléma vélhetően nem a fogyasztással van, azaz az áfabevételek az eddig ismert adatok alapján szépen jönnek. Kérdés tehát, hogy a kisebb növekedés miatt milyen beavatkozásra lesz szükség költségvetési oldalon.”

Illetve fontos megjegyezni, a márciusi külkereskedelmi adatok nem magyarázzák a gyenge GDP-adatot: mind az export, mind az import érdemben bővült, 5, illetve 6,4 százalékkal éves alapon, amiből pedig az következik, hogy márciusban a termelés volumene sem lehetett olyan rossz, és az importot is használták fogyasztásra vagy beruházásra. Az adat inkább segít a forint árfolyamán, az egyenleg a vártnál jobban alakult, de a gyenge GDP-adat azt rontja. Mindenképpen meglepetés, hogy a forint az adatközléseket követően azonnal nem gyengült.

Az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója az Indexnek küldött elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az előzetes várakozásainknál jóval rosszabb első negyedéves GDP-adat azt mutatja, hogy a lefelé mutató kockázatok bekövetkeztek a magyar gazdaságban. Kiss Péter szerint megmaradt a korábbi trend, azaz a lakossági fogyasztás fölfelé húzta a szolgáltatásokat, míg az ipar és a beruházások rontották a teljesítményt.

A negatív folyamatok tovább erősödtek az első negyedéves növekvő globális gazdaság- és kereskedelempolitikai bizonytalanság miatt. Ha a magas szintű bizonytalanság a második negyedévre is áthúzódik – amire van esély, hiszen az amerikai adminisztráció 90 napos halasztást adott a viszontvámokra –, akkor az újabb technikai recessziót jelenthet az év első felében Magyarországon.

Majd Kiss Péter arra is kitért, hogy a korábbi 1,9 százalékos egész éves növekedési várakozásukat az adat fényében valószínűleg érdemben csökkenteni kell. „A tovább romló növekedési kép növeli a nyomást a jegybankon, hogy lazítson, ugyanakkor a jelenlegi inflációs pálya és a globális kockázatkerülés miatt ez egyelőre nagyon kockázatos lenne.”

Az Eurostat adatközlése még csak 14 ország GDP-változását tartalmazza, figyelemre méltó, hogy éves alapon Németországban, Ausztriában és Magyarországon volt visszaesés. A 14 országból 11 éves, 13 negyedéves növekedést ért el, de csak három (Írország, Litvánia és Spanyolország) tudott 2 százaléknál nagyobb növekedést elérni.

A magyar lakosság az egyetlen húzóerő

Hiába telt le az első negyedév, a gazdaság továbbra is csak küszködik, nem tudott kikeveredni a bizonytalanságból. Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzési centrumának igazgatója szerint az adatok nemcsak hogy elmaradtak a várakozásaitól, a piaci konszenzusnál is gyengébben alakultak – a gazdasági teljesítmény szinte megrekedt. A szakértő nem kertelt: a csalódást keltő számok miatt a korábban várt 2 százalékos éves növekedési előrejelzést szintén kénytelenek lefelé módosítani.

Sőt, az 1,5 százalékos éves növekedéshez a hátralévő negyedévekben rendre 1 százalék feletti bővülés kellene

– ez azonban jelenleg álomszerű, nem reális forgatókönyv. „A vámháború elhúzódása és az orosz–ukrán béke késlekedése tovább növeli a bizonytalanságot” – figyelmeztet Árokszállási Zoltán, aki szerint a kormány szűkös mozgástere miatt élénkítő lépésekre sincs lehetőség. Hozzátette: az S&P negatív kilátása is aggasztó, hiszen egy esetleges leminősítés már a bóvli kategóriát jelentené Magyarország számára.

A gazdaságot jelenleg egyetlen oldalról éri némi támogatás: a háztartások fogyasztása továbbra is húzóerőt jelent.

Ezt főként a reálbérek gyors emelkedése, a lakossági hitelezés élénkülése, illetve néhány korábbi kormányzati intézkedés serkenti. Ezzel szemben a beruházások továbbra is gyengélkednek, a fellendülés jelei még váratnak magukra. Az ipari termelés sem ad okot optimizmusra: az idei évben átlagosan visszaesés várható ezen a téren, a pozitív fordulat leghamarabb jövőre érkezhet.

Még nem módosítjuk 1 százalék alá az idei növekedési prognózist, de ha nem kezd gyorsan talpra állni a gazdaság, akkor lehet, hogy ezt az ütemet sem érjük el

– vetítette előre borúlátóan a közgazdász. Árokszállási szerint azonban 2026 már másképp festhet: a vámháborús feszültségek enyhülhetnek, és ez új lendületet adhat a globális gazdasági együttműködésnek. A Magyarországon működő multinacionális vállalatok pedig alacsonyabb költségszintjük révén előnyt élvezhetnek – így a termelés újra felfuthat.

Az új ipari beruházások beindulása, valamint a fogyasztást ösztönző kormányzati intézkedések – mint az áfa-visszatérítés vagy az szja-csökkentés – szintén pozitív hatással lehetnek. Mindezek alapján 2026-ra már 3 százalékot is meghaladó gazdasági növekedés is elképzelhető – zárta előrejelzését Árokszállási Zoltán.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az adatok publikálását követően bejelentette, hogy a kormány a célzott ipari termelés növelésére és a beruházási aktivitás erősítésére összpontosít. A 100 új gyár programot 150 gyárra bővítik.

