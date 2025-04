Ingyenpénz helyett valódi fejlődés – aki csak a pénz miatt pályázik, az már elbukott

Az interjúban többek között érintettük:

A versenyképesség- és hatékonyságnövelés divatos szó manapság, de mit is jelent pontosan ez a jelenlegi turbulens gazdasági környezetben?

Eszközbeszerzéssel ki is fújt a versenyképesség- és hatékonyságnövelés?

„Ingyenpénzhez” jutnak-e a vállalatok a Demján Sándor Programban elérhető vissza nem térítendő támogatások által?

Miként ellenőrzik, hogy a támogatások valóban a megfelelő területen hasznosulnak-e?

Hogyan mérhető a versenyképesség- és hatékonyságnövelés megvalósulása?

Mennyire kerülnek nehéz helyzetbe az emelkedő bérek kitermelésében a kkv-k?

Számít-e piaci konszolidációra a kkv-szektorban?

Mi lepte meg leginkább a programban?

Szakítottak a hagyományokkal: a vállalatokat is megkérdezték

A héten elindultak a támogatói értesítések a Demján Sándor Program több elemében, kézzelfogható jeleként annak, hogy a magyar vállalkozások fejlődni akarnak – mondta az Indexnek Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára. Bár a makrogazdasági adatok még csak óvatos növekedést mutatnak, a lakossági fogyasztás erősödik, a kiskereskedelmi forgalmat az infláció sem fékezte meg. Idén az első két hónapban történelmi csúcsot döntött a lakossági hitelezés: a nem folyószámla jellegű hitelek összege először haladta meg az 500 milliárd forintot, a lakáshitelek 47 százalékkal, a személyi kölcsönök 46 százalékkal nőttek éves szinten. Ez különösen fontos a kkv-k számára is, akik a lakossági piacon is aktívak.

A nagyvállalati szektorban is pozitív fejlemények tapasztalhatók: az üzleti bizalmi indexek emelkednek, három éve nem látott mértékű profitnövekedést várnak. Ez a beszállítóként működő kkv-knak is kedvez.

Szabados kiemelte: a fejlődésbe vetett hit megteremtéséhez fontos a vállalkozások véleményének meghallgatása. Példaként említette, hogy bár sok kkv esélytelennek érezte a hitelhez jutást, a bankok elutasítási aránya valójában alacsony.

Sztereotípiákat kell legyőzni

– hangsúlyozta.

A tavaly ősszel bejelentett gazdasági akcióterv célja, hogy a hazai kkv-k – amelyek a cégek több mint 90 százalékát adják, és a foglalkoztatottak kétharmadát alkalmazzák – méretugrását elősegítse. Mivel a kkv-k nem tudnak egyénileg tárgyalni, a minisztérium közvetlen kapcsolatfelvételt szorgalmazott: Szabados Richárd 51 településen 122 cégvezetővel tárgyalt, és közel 50 ügyfélrendezvényen több ezer vállalkozóval találkozott.

Az államtitkárság a kezdetektől a „nyitott államtitkárság” elvét vallja. Szoros együttműködést alakítottak ki az MKIK új vezetésével: a Demján Sándor Tőkeprogram döntéseit a kamarai szervezetre bízták, és a bürokrácia csökkentésére is várják a javaslataikat.

A vállalkozói észrevételeket komolyan vették: a program eredetileg elképzelt elemeinek több elemét módosították a beérkező javaslatok alapján. Bár kezdetben voltak kritikák a menet közbeni változtatások miatt, ezek hamar elcsitultak, mivel kiderült: a cél a pályázati akadályok csökkentése volt mindig.

A bürokrácia enyhítését segítette az előregisztrációs rendszer is, amely lehetővé tette a cégeknek, hogy időben felkészüljenek a pályázásra. Ennek eredményeként az 1+1 beruházásélénkítő programban az előregisztrációt sikeresen teljesítő vállalkozások 95 százaléka végül be is adta a pályázatát.

Versenyképességi háromszög – hatékonyság, volumen, minőség

„Nem elég csak beszélni a versenyképességről, meg is kell valósítani” – szögezte le Szabados Richárd. A versenyképességnek ugyanis számszerűsíthető dimenziói vannak. Az egyik legfontosabb ilyen mutató az egy főre jutó hozzáadott érték, amely az árbevétel vagy profit alkalmazottra vetített hányadosából adódik.

A cél, hogy ez az érték 2030-ra elérje a 28-30 ezer eurót évente – jelenleg 27 ezer euró körül járunk, három évvel ezelőtt még csak 23 ezer volt

– fejtette ki az államtitkár.

Ez a növekedés önmagában biztató, de szerinte nem szabad elégedetten hátradőlni. A valós előrelépést pedig csak akkor tekinthetjük érdeminek, ha az üzleti hatékonyságban is tetten érhető. Vagyis a cél nem pusztán több bevétel, hanem a bevétel jobb, hatékonyabb előállítása.

A versenyképesség másik két pillére a volumennövekedés és a piaci pozíció javítása. Előbbi azt jelenti, hogy a beruházás után a vállalkozás több terméket vagy szolgáltatást képes értékesíteni. Utóbbi pedig, hogy a cég jobb minőségű szolgáltatást nyújt.

A beruházások valódi értelme

A támogatási programok egyik látványos eredménye, hogy a vállalatok többsége új vagy korszerűbb gépek beszerzésére fókuszál. Ezen gépek értéke nem abban rejlik, hogy újak vagy drágák, hanem hogy képesek egy jobb minőséget hozni a termelésbe. „Ezért is érvényesül az a pontozási logika, amely a legmodernebb technológiát preferálja, különösen a beszállítói láncokba való belépés szempontjából” – mondta Szabados Richárd, aki rámutatott: számos nyugat-európai kkv-tulajdonos személyesen jár el „próbavásárlásra”, vagyis meglátogatja a potenciális gépszállítókat, megnézi, hogyan működik az adott berendezés egy hasonló cégben, és csak utána dönt a beruházásról. Ez a mentalitás itthon még ritka, de egyre több magyar vállalkozó is követi a példát.

Bár sokan azt gondolták, hogy az információtechnológia teljesen leuralja majd a beruházásokat, a valóság árnyaltabb. A digitalizáció nem vált dominánssá a pályázatok tekintetében, de kikerülhetetlenné már igen. Nincs olyan pályázat, amelyben ne szerepelne valamilyen IT-fejlesztés – még ha az elsődleges fókusz továbbra is a termelési kapacitás bővítése.

Az új gépek ma már olyan komplexek, hogy nem lehet őket megfelelő IT-infrastruktúra nélkül működtetni. Így a vállalkozások kénytelenek alkalmazkodni, akkor is, ha még nem állnak készen a teljes digitális transzformációra

– szögezte le az államtitkár.

Nyugat-Európában már a humán tőke a legfontosabb értékelési szempont. Míg korábban az eszközpark és a referenciamunkák domináltak, ma egyre inkább az számít, ki áll a cég mögött: van-e nyelvtudása, menedzsmentképessége, képes-e nemzetközi piacon működni. Magyarországon ezzel szemben sok cég még mindig egyszemélyes irányítás alatt működik, és nem foglalkozik a szervezetfejlesztéssel. „A generációváltás és a tudásmenedzsment itthon még alig ismert fogalmak, pedig ezek nélkül a közép- és hosszú távú növekedés lehetetlen” – mondta.

Nem ingyenpénz – felelősség és stratégia

Kérdésünkre Szabados Richárd határozottan cáfolja azt a még mindig élő mítoszt, hogy a támogatási programok célja „ingyenpénz” osztása – azt ugyanakkor elismeri, hogy nagyon sok vállalat ácsingózik még mindig erre.

A programokat úgy építik fel, hogy minden támogatás mögött konkrét vállalás legyen. „A pénz nem cél, hanem eszköz. A projekt akkor sikeres, ha az életképes, megtérülő beruházás valósul meg – nem csupán a támogatás kedvéért, hanem hosszú távú stratégiaként. Ha valaki csak azért ad be pályázatot, mert most lehet, akkor már hibázott. Nemcsak elbukhatja a támogatást, de saját magát is megtéveszti” – fogalmaz Szabados.

A támogatásokat ráadásul nemcsak előre, hanem utólag is ellenőrzik: szúrópróbaszerű helyszíni szemlék, számlaellenőrzés, szerződésvizsgálat – mind beépített elemei a programoknak.

Egy valóban új szemlélet a támogatáspolitikában, hogy

a nem nyertes pályázók kezét sem engedik el.

Az 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Programban például minden vállalkozás személyre szabott visszajelzést kap, amely alternatív finanszírozási lehetőségeket is tartalmazhat. Ezek között alacsony kamatozású vagy akár kamatmentes hitelek is szerepelhetnek. „Nem az a cél, hogy az ajtó végleg becsukódjon, hanem hogy egy másik nyíljon ki” – mondta az államtitkár.

Telített, mégis hiányos munkaerőpiac

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a statisztikai adatok szerint növekvő reálbérek, továbbá a hároméves bérmegállapodás értelmében növekvő legalacsonyabb bérek jelentette költségtöbblet miként csapódhat le a kkv-knál. Egyszerűbben fogalmazva: ki tudják gazdálkodni a kis- és középvállalatok a növekvő béreket, illetve azok költségeit?

Szabados Richárd rámutat: épp ezt szolgálja a korábban részletezett hatékonyságnövelés, amely növekvő bevételhez vezet, vagy költséget csökkent, ami fedezetet nyújt az emelkedő bérekhez. Ugyanakkor hozzátette:

azon vállalatok, amelyek „nem termelik ki” az emelkedő béreket, elvérezhetnek.

Ennek hatására – illetve annak a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által megfogalmazott stratégiának, amely szerint a hatékonyságnövelés a méretbeli növekedéssel érhető el – konszolidáció léphet fel a kkv-piacon. Szabados Richárd a kérdésünkre elárulta: ez nemcsak lehetőség, de egy szükséges velejáró is a kkv-piacon.

A bérköltségek kigazdálkodására a digitalizáció-automatizáció tandem is megfelelő segítség lehet, hiszen ezek használatával kevesebb humán munkaerőre van szükség, míg a meglévő, főként repetitív munkát végző állomány tovább képezhető magasabb hozzáadott értékű munkakörök betöltésére. A munkaerőpiac a teljes foglalkoztatottság miatt merevvé válik: a cégek munkaerőhiányra panaszkodnak, ám az államtitkár szerint a probléma igazából nem a dolgozók száma, hanem a minősége. „Nem mindegy, hogy ki az, akit alkalmazunk” – hangsúlyozta. A technológiai fejlődés ráadásul új szerepeket hoz létre, amelyeket a régi tudással már nem lehet betölteni. A mesterséges intelligencia például a könyvelés terén már most túlszárnyalja az embereket: „Az AI ma már jobban, hatékonyabban és gyorsabban végzi el a könyvelési munkát” – fogalmazott.

Szabados Richárd a konszolidációra visszatérve rámutatott: a magyar kkv-szektor rendkívül tagolt: sok az egyszemélyes vállalkozás, és ezek között sok a ténylegesen nem működő.

Nem adminisztratív eszközökkel, hanem piaci logikával fog bekövetkezni a konszolidáció. Azok a cégek, amelyek évek óta stagnálnak, valójában már leszállópályán vannak, csak még próbálják magukat meggyőzni, hogy van, lehet folytatás. A verseny és a gazdasági környezet önmagától is kiszűri majd a kevésbé eredményes szereplőket. Összességében tehát a piac kitermeli magából a kkv-szektor egyébként is szükségszerű konszolidációját

– szögezte le.

A keret háromszorosára jött pályázat

A héten megkezdődött a támogatói döntések előkészítése a Demján Sándor Program leginkább várt programeleme, az 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Programban – jelentette be Szabados Richárd. A támogatásra javasolt kérelmek 65 százaléka a négy leghátrányosabb helyzetű régió településeiről érkezett, 60 százalékuk pedig 50 fő alatti vállalkozás.

A 48 milliárd forintos támogatási keretre közel háromszoros, 137 milliárd forint értékű támogatási igényt nyújtottak be, saját forrás bevonásának vállalásával. Szabados Richárd szerint azonban valószínű, hogy csak körülbelül a pályázók 30 százaléka nyer majd vissza nem térítendő támogatást. Az államtitkár ígérete szerint ugyanakkor minden beruházáshoz alternatív finanszírozási megoldást kínálnak, hogy minden projekt megvalósulhasson.

Az egyik megoldás az ingyenes, kamatmentes forrás biztosítása, például a GINOP KKV Technológia Plusz Hitelprogram révén. A tavaly áprilisban indult program feltételein idén enyhítettek, ennek köszönhetően április közepére 585-re futott fel a kérelmek száma, amelyek 30 milliárd forintnyi támogatási igénnyel bírnak.

Az államtitkárt is meglepetésként érte

Szabados Richárd szerint az 1+1 és GINOP Plusz programokban főként eszközbeszerzések dominálnak, ami különösen fontos a kkv-k hatékonyságnövelése szempontjából. Úttörő kezdeményezésnek tartja, hogy a Demján Sándor Program a legkisebb cégeket is eléri: a „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” program keretében interneten eddig nem jelen lévő vállalkozások 400 000–1,5 millió forint értékű vouchereket használhatnak fel digitális szolgáltatásokra 30 minősített szállítónál. Az első voucherek átadása megindult – a hét elejéig 172 cég kapta meg a számára ingyenes szolgáltatást biztosító okiratot, a 9 milliárdos keret a benyújtott támogatási igények alapján 60 százalékban lefedett, eddig 2273 vállalkozás kapott támogatói döntést, 2,95 milliárd forint értékben.

Az államtitkárt leginkább az lepte meg, hogy a kkv-k nyitottak a korábban kevéssé ismert tőkefinanszírozási lehetőségekre is. Korábban a külső tőkebevonás iránti érdeklődés csekély volt, részben a tulajdoni megosztás és a kockázatitőke-befektetők magas, évi 15-20 százalékos hozamelvárása miatt.

A Demján Sándor Tőkeprogram mindkét problémára választ ad: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alapkezelő cége mindössze 1 százalékos tulajdonrész megszerzésével társtulajdonosként biztosít alárendelt kölcsöntőkét, évi 5 százalékos, piaci hitelekhez képest alacsony hozamelvárással. Az eredmények biztatóak: 1800 igénylést regisztráltak, ezek közül 286 már jogosultsági elbíráláson is megfelelt, és az első négy vállalkozás esetében már a pozitív befektetői döntés is megszületett a programot koordináló MKIK Tőkealap-kezelő Zrt.-nél.

Az exportpiacon is meg kell vetni a lábat

Az államtitkár szerint a döntően a nagyobb cégeknek kínált, kifektetést támogató tőkeprogramban ugyanakkor már túl vannak az első szerződéseken. A külpiacokon történő gyors – jellemzően akvizíciós – megjelenést támogató lehetőségre eddig 10 igénylés érkezett, és ebből egy ügyletben már segíti a tőke a külpiacra jutást az adott cég számára. Szabados Richárd szerint fontos hangsúlyozni, hogy ennél a terméknél piaci árazást alkalmaznak a tőkejuttatásnál: a hozamelvárást az iparági és a területi mutatók alapján határozza meg a forrást biztosító Nemzeti Tőkeholding.

Visszatérve a hatékonysággal kapcsolatos kérdésre, Szabados Richárd arra emlékeztetett, hogy a kkv-k számára nemcsak a digitalizáció, de a piacbővülés is komoly lehetőséget jelenthet. A magyar piac e tekintetben szűk keresztmetszetnek számít, épp ezért fontos, hogy a hazai vállalkozások merjenek külföldre tekinteni.

Van mit fejleszteni ezen a téren, hiszen Szlovéniában és Ausztriában népességarányosan háromszor több exportképes vállalkozás működik, mint hazánkban.

Az igény a cégek egy részénél megvan a külpiaci jelenlét növelésére, ezt jól bizonyította, hogy az EXIM Bank korábban kkv-kat támogató exporthitele igen keresett volt. Adta magát, hogy a Demján Sándor Programban legyen újra ilyen lehetőség – érvelt Szabados Richárd. Az eredmények szerinte a döntés helyességét igazolták: a januárban meghirdetett új hiteltermék esetében a 350 milliárd forintos hitelkeret közel harmadára már jelentkeztek a vállalatok, 194 hitelkérelemben összesen 108 milliárd forintot igényelve.

Vita volt a kamatcsökkentés miatt, az államtitkár győzött

Szabados Richárd a végére hagyta a kkv-k első számú hazai finanszírozási termékét, a Széchenyi Kártya Programot. A szakember, aki több mint két évtizedig vállalati banki vezető volt, saját bevallása szerint több bankos kollégájával vitatkozott arról, hogy önmagában a jelentős kamatcsökkentés hoz-e keresletbővülést. Az adatok azt bizonyítják, hogy igen. A tavaly novemberi, a beruházási hitelek esetében meglépett kamatvágás – 5 százalékról 3,5 százalékra csökkent a kamat – felpörgette az érdeklődést a termék iránt, és erre tett rá a bankok és a Kavosz Zrt. által idén februártól vállalt újabb 50 bázispontos kamatcsökkentése. Összességében

a kamatcsökkentések 5 és fél hónapja alatt több mint harmadával nőtt a beruházási célú hiteligények darabszáma az azt megelőző hat hónap adataival szemben

– emlékeztetett az államtitkár.

Az érintett hónapokban több mint 8 ezer hiteligényt regisztráltak, a finanszírozási igény meghaladta a 240 milliárd forintot. A februári 50 bázispontos kamatcsökkentés már a likviditási típusú hitelek kamatszintjét is lejjebb vitte – az 5-ről 4,5 százalékra csökkentett kamat példátlan felfutást okozott, hiszen a hátunk mögött hagyott két hónapban negyedével több, 5601 darab folyószámla- és likviditásihitel-szerződést kötöttek a programban részt vevő bankokkal az ügyfelek, mint a tavaly novemberi kamatváltozást megelőző negyedévben, míg az igényelt 374,7 milliárd forintos hitelkeret harmadával magasabb összeg lett, mint az a 280,9 milliárd forint, amit 2024 augusztusa és októbere között folyósítottak a Széchenyi Kártya Programon belül.

A felfutás az államtitkár reményei szerint tovább tart, hiszen a Széchenyi-kártya-hitel továbbra is rendkívül népszerű, ráadásul olyan elemek kapcsolódnak hozzá, mint a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. új beruházási hitelek mellé az első évben díjmentesen nyújtott készfizető kezességvállalása. Ez a megoldás jelentősen csökkenti a bankok kockázatát is, így számottevően növeli azon cégek számát, amelyek hozzáférhetnek az olcsó pályázati hitelforráshoz – jelezte az államtitkár, mire is alapozza optimizmusát.

(Borítókép: Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár. Fotó: Szollár Zsófi / Index)