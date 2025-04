Négyszeres túljegyzés mellett bocsátott ki újabb kötvényt az MBH Bank

Az MBH Bank első nemzetközi Tier 2-es kötvénykibocsátása iránt közel négyszeres volt az érdeklődés. A 200 millió eurós kibocsátásra több mint 700 millió eurónyi ajánlat érkezett, a befektetők zöme külföldről érkezett. A bank szerint a siker nemcsak az ismertséget, hanem a nemzetközi bizalmat is erősíti.

Újabb sikeres nemzetközi kötvénykibocsátást hajtott végre az MBH Bank – közölte közleményében a hitelintézet. A bank első nemzetközi Tier 2-es kötvénykibocsátása iránt közel négyszeres volt az érdeklődés: több mint 700 millió euró értékben érkeztek ajánlatok a 200 millió euróra meghirdetett kibocsátásra.

A tízéves futamidejű, öt év után visszahívható kötvényeket 6,875 százalékos kamattal bocsátják ki, a tervek szerint május 8-i értéknappal.

Az ajánlatok 85 százaléka nemzetközi befektetőktől érkezett, ami a bank szerint jól mutatja, hogy az MBH-t egyre inkább jegyzik a külföldi tőkepiacon is. A mostani kibocsátás a bank számára nemcsak mérete miatt számít mérföldkőnek, hanem azért is, mert ez az első ilyen típusú (Tier 2-es) tranzakciójuk. A kibocsátást az MBH Befektetési Bank koordinálta három befektetési bankkal együtt, a hazai intézményi értékesítés is az MBH szervezésében zajlott.

Turbulens és bizonytalan piaci környezetben is erős érdeklődést tapasztaltunk. A sikeres tranzakció azt jelzi, hogy az MBH nevét ismerik és keresik a nemzetközi piacokon is

– mondta Krizsanovich Péter, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese.

A bank az év elején már sikeresen bocsátott ki MREL-kötvényt, mostani lépésüket a nemzetközi jelenlét erősítésének újabb állomásaként értékelik.