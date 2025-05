Magyar sikersztori a javából – így kell a semmiből 5 milliárd forintos üzletet csinálni

A PastPay története egy barátságból és közös vízióból indult, és mára sikeres fintechcéggé nőtte ki magát. A vállalat sikerének titka a technológiai újítások és az emberi értékek ötvözése, miközben a transzparenciát és a problémamegoldó szemléletet tartják szem előtt. Innovatív megoldásuk lehetővé teszi a vásárlók számára a késleltetett kifizetést, míg a kereskedők azonnali kifizetést kapnak. A PastPay már több európai országban is jelen van, és továbbra is a globális piacok felé terjeszkedik.

„Minden itt kezdődött” – ezt válaszolta Réti Bálint arra, hogy miért a Majorka étteremben találkozunk. A PastPay története a barátságból és közös vízióból indult, és mára egy dinamikusan fejlődő, piacvezető pénzügyi technológiai céggé nőtte ki magát. A vállalat alapítói, Réti Bálint és Berényi Benjamin nemcsak az üzleti sikert célozták meg, hanem olyan céget is építettek, amelyben a technológiai újítások és az emberi értékek egyaránt fontos szerepet kapnak.

A siker kulcsa nemcsak a pénzügyi innovációkban rejlik, hanem abban a kultúrában is, amelyet a cég felépített. „Fontos számunkra, hogy a cégben mindenki tudja, hogy a munkája túlmutat azon, hogy csak egy munkavállaló legyen. A kiválóságra törekszünk, az automatizációval megszabadulunk a felesleges manuális munkától, és mindezt transzparensen végezzük” – mondja Berényi Benjamin, a cég egyik alapítója. A transzparencia, az őszinte kommunikáció és a problémamegoldó hozzáállás alapvető értékeik.

Igazi magyar sikersztori

A vállalat növekedése és fejlődése alatt a csapat mindig hű maradt azokhoz az alapelvekhez, amelyek már a kezdetektől vezérelték őket. Az első években még csupán két alapító dolgozott a projekten, mára sikerült olyan menedzsmentet felépíteniük, amely képes működtetni a céget, egyúttal fenntartani a struktúrát, amely mindenki számára biztosítja az önállóságot és a felelősséget. A céget nemcsak a technológiai újítások jellemzik, hanem olyan üzleti modell is, amely lehetővé teszi a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára, hogy tőkeerősebbé váljanak.

Olyan innovatív fizetési megoldást kínál, amely lehetővé teszi, hogy a kereskedők a pénzüket azonnal megkapják, miközben az ügyfelek késleltethetik a kifizetést (Ez az úgynevezett BNPL-szisztéma, melynek jelentése Buy Now, Pay Later, vagyis Vásárolj most, fizess később).

Ez a megoldás nemcsak a vállalkozások számára jelent előnyt, hanem az ügyfeleknek is, akik rugalmasabb vásárlási lehetőségekkel találkozhatnak. Bár a céget a pénzügyi technológia terén végzett munkájuk és innovációik emelik ki, alapítóik számára a legfontosabb, hogy megőrizzék a vállalkozás emberi oldalát. „Nem akarunk olyan céget építeni, amelyben a technológia hideg és gépies. Az emberi értékekre építünk, biztosítjuk, hogy mindenki a legjobbat hozza ki magából” – mondja Réti Bálint.

A cég folyamatos fejlődését és a közösségi alapú szemléletet tekintve a PastPay nemcsak a pénzügyi szektor egyik fontos szereplője, hanem példa is arra, hogyan lehet egy technológiai vállalkozást emberközpontú módon működtetni. Az alapítók és munkatársak számára a legfontosabb, hogy a cég ne csak pénzügyi eredményeket érjen el, hanem valódi értékeket képviseljen a munkavállalók, a partnerek és az ügyfelek számára egyaránt. A következő években is arra fókuszálnak, hogy a cég továbbra is vezető szerepet töltsön be a pénzügyi technológiai piacon, miközben az alapértékeiket és az emberi oldalt megőrzik.

A PastPay nem csupán egy új pénzügyi megoldásokat kínáló cég. Egy történet arról, hogyan válhat egy barátság és közös vízió sikeres, emberközpontú vállalkozássá.

Az új fizetési megoldások révén a kis- és középvállalkozások számára is elérhetővé válik a nagyobb tőke és az új lehetőségek világa. Az egyszerűsített pénzügyi megoldások nemcsak a vállalkozások számára fontosak, hanem közvetlenül hatással vannak a vásárlók életére is. A cég nem csupán új, gyors fizetési módot kínál, hanem olyan szolgáltatásokat is, amelyek megkönnyítik a vásárlási élményt, különösen azok számára, akik gyakran vásárolnak kisebb összegű termékeket, vagy szeretnék elkerülni a hagyományos, hosszú fizetési határidőket.

Ez a rendszerük logikája

A vállalat az egyszerűségre épít. Amikor egy vásárló terméket vásárol, nem kell azonnal kifizetnie azt. Helyette rugalmas, 30 napos haladékot kap, ami kényelmesebbé teszi a tranzakciókat és könnyebbé a pénzügyi tervezést.

Így nemcsak a termék azonnali megszerzése a fontos, hanem a pénzügyi mozgástér is, amely segíti a vásárlót a költségek kezelésében.

Ez nemcsak a vásárlók számára kínál előnyöket, hanem a kereskedőknek is. Számukra a legnagyobb előny, hogy a rendszer azonnali fizetéseket biztosít, miközben az ügyfelek a fizetési határidőt kényelmesen elhalaszthatják.

„Lehet közepes ötleted is, ha a megvalósításig eljutsz, akkor az világszenzációvá válhat. Ha van egy remek ötleted, de nem tudod jól kivitelezni, akkor nem lesz belőle semmi. A kulcs tehát az, hogy a különböző építőköveket megfelelően tudjuk egymásra helyezni – mondta az Indexnek Réti Bálint. – A mi iparágunk elég tőkeigényes, ezért mi is nagyon hamar elkezdtünk kockázatitőkét bevonni, hogy az engedélyeztetési folyamatot le tudjuk folytatni, az IT-rendszert fejleszteni tudjuk, és biztosítani tudjuk az egyéb szükséges erőforrásokat.”

Fontos kiemelni, hogy

a megoldás kizárólag B2B- (business-to-business) tranzakciókra alkalmazható, csak cégek közötti vásárlások esetén vehető igénybe. A rendszer célja, hogy a vállalkozások közötti pénzmozgást egyszerűbbé, gyorsabbá és kiszámíthatóbbá tegye, miközben likviditást biztosít mindkét fél számára.

A rendszer működése alapvetően háromoldalú piacot képez: a kereskedők, a vásárlók és a PastPay. A rendszer biztosítja, hogy a kereskedők azonnali, garantált kifizetést kapjanak, miközben a vásárlók számára biztosítva van a késleltetett fizetés lehetősége. Tehát a cég a piacon a közvetítő szerepét tölti be, és a pénzügyi biztosítékot az algoritmusok és a rendszer biztosítja, ami segít meghatározni, hogy melyik kereskedő és vásárló számára milyen típusú fizetési feltételek biztosíthatók.

„Miután megértettük a jogi oldalt, elkezdtük az első prototípust fejleszteni, ami segített abban, hogy bemutassuk az ötletet a potenciális befektetőknek. Az első tőkét egy inkubátorprogramon keresztül szereztük, amely rengeteget segített, mivel a bankok és a fintechvilág gyakorlati tapasztalatait biztosították számunkra, és ez segített termékünk finomhangolásában. Így kezdhettük el az első fejlesztéseket, és felvehettük az első csapatot is” – hangsúlyozta Réti Bálint.

Jöhet a terjeszkedés

A cég bevételi forrása elsősorban a kereskedőktől származik. Míg a vásárlókat közvetlenül nem terheli költség, a kereskedők számára tranzakciós díjat számítanak fel. Az üzleti modell alapja az a különbség, amelyet a cég a vevő és a kereskedő közötti összegből nyer. A PastPay megelőlegezi a kereskedő számára a teljes összeget, miközben a vevő a késleltetett fizetési határidőt élvezi, és a különbözet az, ami a cég bevételeként szolgál.

Ez a modell folyamatosan fenntartható, mivel az összes tranzakciót algoritmusok és pénzügyi biztosítékok támogatják, így minimális kockázatot jelent a rendszer működtetése.

A történet egyik fontos pillanata volt, amikor tavaly sikerült egy 12 millió eurós befektetési kört zárnunk (mai árfolyamon 4,8 milliárd forint – a szerk.). Ezt a tőkét főként a cég működésének bővítésére és a szolgáltatás finanszírozására fordítottuk. A sikerhez nemcsak innovatív ötlet szükséges, hanem jól kidolgozott pénzügyi és üzleti modell is, amely képes vonzani a befektetőket és fenntartani a vállalat növekedését. A cég háromoldalú piachoz hasonlóan működik, amely folyamatos pénzügyi tervezést és előre kalkulált kockázatkezelést igényel

– mondta az Indexnek Berényi Benjamin. Fontos itt megjegyezni, hogy a PastPayt 2019-ben alapították, majd ezt követően nagyobb átalakításon esett át, amely során az üzleti modelljüket és technológiai megoldásaikat is továbbfejlesztették a piaci igényekhez igazítva.

Bár a pénzügyi megoldások terén nem feltétlenül új a modell, a PastPay abban különleges, hogy képes volt a piac igényeit és a pénzügyi szolgáltatásokat egy helyen összegyűjteni és alkalmazni. Az ötlet egyszerű, de az alapítók számára az igazi kihívás a kivitelezés és a tőke biztosítása volt. A kezdeti ötlet megvalósításakor figyelembe kellett venni az iparági szabályokat, a pénzügyi kockázatokat és a technológiai háttér biztosítását, miközben ügyeltek arra, hogy az üzleti modellt folyamatosan fejlesszék és skálázhatóvá tegyék.

Réti Bálint kiemelte: „A fintechiparágban igazából nem találtuk fel újra a fizetést, hiszen az emberek már az ókori Rómában is fizettek, de arra koncentráltunk, hogy egy klasszikus, évtizedek óta működő dolgot tegyünk könnyebbé, gyorsabbá és digitálissá. Az egész ötlet arról szólt, hogy az emberek fizetnek, utalnak, vásárolnak – mi ezt a folyamatot tettük egyszerűbbé valós időben történő automatizálással, és minden fizetés mellé 30 napos haladékot biztosítva.”

A cég folytatja a pénzügyi megoldások innovációját, és szeretné tovább bővíteni a szolgáltatásait a nemzetközi piacokon is. Az alapítók szerint a jövőben egyre nagyobb szerepet kapnak az olyan rugalmas fizetési lehetőségek, amelyek mind a vásárlók, mind a kereskedők számára előnyösek, és amelyeket a technológiai fejlődés és az új üzleti modellek támogatnak.

Napjainkban már több országban is jelen vannak, és folytatják a terjeszkedést. „A legnagyobb piacon, Magyarországon természetesen elsőként indultunk, de most már Csehországban, Szlovákiában, Romániában, Németországban, Angliában és Olaszországban is aktívak vagyunk. Ez mind az európai piacra való belépésünknek köszönhető, és a következő lépés az, hogy az üzleti modellt tovább finomítsuk, és még több országban szerezzünk piaci részesedést” – mondta Réti Bálint.

A piac valóban gyorsan fejlődik, és bár a B2C- (B2C, vagyis Business to Customer: amikor a vállalat magánszemélynek értékesíti a szolgáltatásait, illetve termékeit) oldalon több mint 200 szereplő van Európában, a B2B- (B2B, vagyis Business to Business: amikor a vállalat más vállalatok számára értékesíti a szolgáltatásait, illetve termékeit) szektor sokkal kisebb, és kevesebb versenyzővel rendelkezik. Ezáltal nagy lehetőség van a növekedésre, és „mi arra törekszünk, hogy gyorsan reagáljunk, mivel a legnagyobb előny az, hogy mi voltunk az elsők a piacon” – összegezték az Indexnek az alapítók.

(Borítókép: Réti Bálint és Berényi Benjamin 2025. április 24-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)