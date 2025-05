Kemény feladatot kapott a kormány, Donald Trump kíméletlen pofont adott Európának

Nemrég még történelmi áttörésként ünnepelték, mostanra az is kérdés, milyen sors vár a világszintűnek már egyáltalán nem nevezhető globális minimumadóra. A vitatott megállapodás mellékhatásaként az amerikaiak felmondták a Magyarországgal korábban, 1979 óta fennálló kettős adóztatást kizáró egyezményt, és egyelőre az is bizonytalan, mikorra születhet új egyezség. Közben a Trump-adminisztráció Magyarországnak oszthat majd lapot az Európai Unión belül. Az Index az EY szakértőjével, Módos Andrással beszélgetett a nemzetközi adózás hazánkra is árnyékot vető, legfrissebb fejleményeiről.