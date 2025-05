Kína jelzett Amerikának: nyitott a vámokról szóló tárgyalásra, de a zsarolásból nem kér

A kínai tárca megerősítette: Peking nyitott a párbeszédre, miután az Egyesült Államok jelezte, hogy kész tárgyalni a Donald Trump által bevezetett, akár 145 százalékos büntetővámokról. A közlemény szerint Washington „több csatornán keresztül” is jelezte, hogy reméli, megindulhat a tárgyalássorozat Kínával.

A kínai fél gyorsan lehűtötte a várakozásokat. Kína világossá tette, hogy a tárgyalások nem válhatnak a „zsarolás eszközévé”, és Peking továbbra is azt várja, hogy Washington tegyen konkrét lépéseket az egyoldalú vámok visszavonására.

A minisztérium hangsúlyozta,

az Egyesült Államoknak őszinte szándékot kell mutatnia, és el kell kezdenie a „hibás gyakorlatok kijavítását”.

Donald Trump vámtarifacsomagja érzékeny időpontban érte a kínai gazdaságot, amely a lassuló növekedés, a deflációs kockázatok és az elhúzódó ingatlanválság miatt amúgy is gyengélkedik. A kínai vezetés többször visszautasította, hogy formálisan is tárgyalna a vámok ügyében, és most is inkább a kivárásra játszik – remélve, hogy Washington teszi meg az első konkrét lépést.

A háttérben ugyanakkor már elindult némi finomhangolás: a Reuters értesülései szerint Peking összeállított egy listát azokról az amerikai termékekről – például bizonyos gyógyszerekről, mikrochipekről és sugárhajtóművekről –, amelyeket mentesítene a Kína által bevezetett 125 százalékos válaszvámok alól.

Donald Trump: Jó esély van a megegyezésre

A Trump-adminisztráció részéről Scott Bessent pénzügyminiszter és Kevin Hassett gazdasági főtanácsadó is bizakodóan nyilatkozott: szerintük van esély a feszültségek enyhítésére. Bessent egy tévéinterjúban arról beszélt, hogy első lépésként deeszkalációra van szükség, majd – ha minden jól megy, akkor

jöhet egy átfogóbb kereskedelmi megállapodás.

Donald Trump eközben már a diplomáciai diadalt vizionálja: „Szerintem nagyon jó esély van a megegyezésre” – mondta az amerikai elnök szerdán, nem sokkal azután, hogy Hszi Csin-ping kínai államfő arra kérte saját tisztviselőit, hogy jobban alkalmazkodjanak a nemzetközi helyzet változásaihoz, igaz, az Egyesült Államokat konkrétan nem említette.