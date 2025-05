A McDonald’s és a General Motors is jelentős keresletcsökkenésről számolt be az amerikai piacokról Donald Trump intézkedései miatt. A gyorsétteremlánc első negyedéves forgalma a Covid-járvány óta nem látott szintre csökkent az Egyesült Államokban, de az autóipari vállalatok sem tudják tartani a lépést az amerikai elnök intézkedéseivel.

A McDonald’s és a General Motors arra figyelmeztetett, hogy a Donald Trump amerikai elnök vámpolitikájával kapcsolatos bizonytalanság káros hatással van az üzleti eredményekre, csökkentve az eladásokat és a nyereséget – írta csütörtöki cikkében a The Guardian.

A gyorsétteremlánc az első negyedévben 3,6 százalékos értékesítéscsökkenést jelentett az amerikai hazai piacán. Ez a fogyasztói kiadások visszafogása miatti alacsonyabb vásárlószámnak tudható be, ami a bizonytalan gazdasági kilátásokkal magyarázható, és amit meghatároznak Donald Trump amerikai elnök intézkedései.

Ez volt a legnagyobb negyedéves értékesítéscsökkenés – egy szintén értékesítéscsökkenéssel zárult negyedév után – a 2020-as COVID-járvány óta, amikor 8,7 százalékkal estek vissza az eladások.

A McDonald’s vezérigazgatója, Chris Kempczinski elmondta, hogy a vállalat „a legnehezebb piaci körülmények között” próbál boldogulni, és az év első három hónapjában a globális értékesítésében is 1 százalékos csökkenést jelentett. „A fogyasztók ma bizonytalansággal küzdenek” – fogalmazott a McDonald’s vezére.

Küzdenek az autóipari cégek is

Csütörtökön a detroiti General Motors is csökkentette a következő évre vonatkozó nyereség-előrejelzését, és figyelmeztetett, hogy Donald Trump vámjai 2025-ben akár 5 milliárd dollár veszteséget is okozhatnak a vállalatnak. Az autógyártó szerint a költségek akkor is fennállnak, ha Trump csökkenti a külföldi autókra és alkatrészekre vonatkozó vámtarifákat, vagy egyéb engedményeket tesz.

Mary Barra vezérigazgató közölte, hogy a vállalat idén 10-12 milliárd dollár adózás előtti eredményre számít, beleértve a 4-5 milliárd dollár közötti vámterheket, szemben a korábbi 13,7-15,7 milliárd dolláros nyereség-előrejelzéssel.

Az autógyártók nehezen tartanak lépést a trumpi vámpolitika bizonytalanságával, ami miatt a Jeep, a Chrysler és a Fiat márkákat tulajdonló Stellantis és a német Mercedes is arra kényszerült, hogy visszavonja pénzügyi előrejelzését erre az évre. Elemzők szerint a GM mellett a Stellantis és a Ford lehet a legsebezhetőbb Donald Trump intézkedéseivel szemben, de több más ágazat is küzd a vámok hatásaival.