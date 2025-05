Elárulta a kormány, hogyan alakulnak Orbán Viktor céljai

Szerdán közölte a KSH az első negyedéves hazai GDP-adatot, ami kellemetlen meglepetést tartogatott: a nyers adatok alapján stagnált, míg a szezonálisan kiigazított adatok 0,4 százalékos visszaesést mutattak az előző év azonos időszakához képest. Negyedéves összevetésben a gazdaság teljesítménye 0,2 százalékkal csökkent.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerdán az adatokat úgy kommentálta: „Az Európai Unió hosszú ideje elhibázott gazdaságpolitikát folytat, egyrészről a háborút támogatja a béke helyett, másrészről az összes rendelkezésre álló pénzt Ukrajnának adja.

A háború elviselhetetlen pénzügyi terhei és Ukrajna jövőbeli csatlakozási lehetősége a magyar gazdaság kilátásait rontják.

Amíg tart a háború és folytatódnak a szankciók, addig Európa és benne Magyarország fizeti meg a háború árát.” A tárcavezető szerint a kormány továbbra is azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el ebben a negatív külső európai környezetben.

Magyarország háborúellenes költségvetést készít, Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját valósítja meg, és a Demján Sándor Program keretében intenzív programokkal támogatja a magyar kis- és középvállalkozásokat.

Nagy Márton végezetül azt is bejelentette, hogy dinamizálják az ipari termelést és erősítik a beruházási aktivitást, ezért a kormány a korábban meghirdetett 100 új gyár programot 150-re bővíti.

Nagy Márton: Magyarország egyetlen célját sem adja fel

A hazai gazdasági teljesítmény év eleji toporgása ébreszthetett olyan aggályokat, amelyek szerint az idei és jövő évre tett kormányzati ígéretekből visszább kell venni. Ezeknek a találgatásoknak vette elejét Nagy Márton a péntek délelőtti Facebook-posztjával:

„Magyarország egyetlen célját sem adja fel! A 2025-ös és 2026-os költségvetésben végigviszünk mindent, amit Magyarország miniszterelnöke az évértékelő beszédében meghirdetett.”

Melyek voltak ezek az ígéretek? 2025 februárjában, az évértékelőben a következőket mondta Orbán Viktor miniszterelnök:

Két lépésben megduplázzák a gyermekek után járó adókedvezményt, ez több mint 1 millió családot érint. Majd bejelentette, hogy bevezetik a csed és a gyed teljes jövedelemadó-mentességét. Ezt követte a régóta emlegetett döntés:

A két- és háromgyermekes anyák az életük végéig adómentességet kapnak.

A háromgyerekesek már 2025 októberétől, jövő év januárjától pedig a kétgyerekesek is. Bár a törvény részletei még nem ismertek, valószínűsíthető, hogy ez már a megszületett gyermekeket is számításba veszi a jövedelemadó-mentesség megállapításánál egy bizonyos korhatárig. Orbán Viktor szerint ez hatalmas kiadás, de emellett képes majd az államadósság is csökkenni.

Emlékezetes, hogy ekkor jelentette be a miniszterelnök, hogy az élelmiszer-infláció ellen is lépni fognak, ami azóta már meg is történt, bevezették az árrés korlátozását.

Ugyanebben a beszédében Orbán Viktor bejelentette a 100 új gyár programot is, amely Nagy Márton bejelentése alapján bővül, és 150 gyár létesül. Az Orbán Viktor évértékelőjéről szóló összefoglalónkat ide kattintva olvashatja el.