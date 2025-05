Navracsics Tibor: Badarság, hogy az új törvénytervezet károsítaná az ingatlantulajdonosokat

„A területfejlesztés egyre inkább olyan komplex fejlesztéspolitikává válik, amely nemcsak a leszakadó térségek felzárkóztatását célozza, hanem a különféle szakpolitikákba – így például a lakhatásba, oktatásba vagy közlekedésbe – is beemeli a területi dimenziót” – szögezte le a Károli Gáspár Egyetemen tartott Lakás–lakáspolitika–lakhatás a XXI. században konferencián Navracsics Tibor. Cél, hogy a térségfejlesztés ne különálló, elszigetelt politika legyen, hanem integráltan jelenjen meg minden szakpolitikai döntésben – tette hozzá a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

Navracsics Tibor a felzárkózással kapcsolatban visszaidézte azt a korábbi vállalást, amely szerint Magyarország célja, hogy 2027 végére az egyik „legélhetőbb” tagállammá váljon. „Ez a vállalás az kitűzés időpontjában sem tűnt túl reálisnak, majd a Covid-járvány, az azt követő gazdasági válság, valamint a háborús környezet jelentősen megnehezítette ezt az ambíciót. A törekvés azonban jó, nem szabad letenni róla” – fogalmazott.

Három stratégiai pillér: önazonosság, versenyképesség, közösség

A kormány három fő irányvonal mentén szervezi területpolitikai tevékenységét.

Az első a helyi közösségek önazonosságának védelme, ami az Alaptörvény módosításával alkotmányos szinten is megerősítést nyert. Eszerint a szabad mozgás és letelepedés nem írhatja felül a helyi közösségek identitásának védelmét, ami új alapokra helyezheti a lakáspolitikát is. A kormány ennek gyakorlati megvalósítására törvényjavaslatot készített elő – települések önvédelmi jogáról szóló törvénytervezet –, ami a társadalmi és szakmai egyeztetések után kerül az Országgyűlés elé.

A második pillér a Versenyképes Járások Program, amely január 1-jén indult el. Célja, hogy új struktúrát adjon a járási szintű fejlesztéseknek. A finanszírozás hazai forrásból történik, főként az önkormányzatok iparűzésiadó-növekményének visszaforgatásával.

A harmadik pillér a „gyarapodó közösségek” támogatása, ami elsősorban a vidéki térségek újraélesztésére koncentrál. A cél, hogy a fiatalok számára is élhető, vonzó lakókörnyezetet teremtsenek, ezáltal enyhítve a főváros-központúságot és a területi egyenlőtlenségeket.

Belföldi vándorlás: több évtizedes trendek és új kihívások

Navracsics Tibor rámutatott: a kelet- és délkelet-magyarországi térségekből történő folyamatos elvándorlás évszázados jelenség, amely különösen Trianon után erősödött fel. Az ország középső és nyugati régiói ezzel párhuzamosan folyamatosan népességet nyernek.

Ugyanakkor az utóbbi évek egyik legjelentősebb folyamata a szuburbanizáció, amelynek során főként Budapest és más nagyvárosok lakói költöznek ki a környező kisebb településekre. Budapest lakossága 1990 óta 330 ezer fővel csökkent, ezzel szemben – ahogy az alábbi táblázatban is látszik – a Gödöllői járás 20 ezer, Szigetszentmiklós 19 ezer, Érd közel 14 ezer, a Budakeszi járás pedig több mint 13 ezer fővel nőtt 2011 és 2022 között, de a Gárdonyi járás is jelentős, 7 ezer fős növekedést mutatott.

A népesség változása járásonként (fő) 2011 2022 változás Budapest 1 729 040 1 685 342 -43 698 Budakeszi járás 83 670 97 202 13 532 Dunakeszi járás 79 527 88 992 9465 Érdi járás 116 510 130 158 13 648 Gödöllői járás 139 826 160 239 20 413 Gyáli járás 40 853 43 155 2303 Monori járás 65 983 73 304 7321 Pilisvörösvári járás 53 201 58 432 5231 Szentendrei járás 77 802 88 937 11 135 Szigetszentmiklósi járás 110 448 129 550 19 102 Váci járás 67 341 70 659 3318 Vecsési járás 47 026 50 585 3559 Gárdonyi járás 29 406 36 499 7093 Balatonalmádi járás 34 330 25 941 1611 Balatonfüredi járás 23 849 24 417 568

Ez a trend ugyanakkor új problémákat is szült: a kiköltözők visszajárnak a városba dolgozni és iskolába, így az agglomerációk infrastrukturális nyomása fokozódik, miközben a vidéki községek élhetősége is romlik. A miniszter ironikusan úgy fogalmazott: „a városokból azért költöztünk ki, mert élhetetlenek, most meg a falvakat tesszük élhetetlenné, miközben visszajárunk a városokba dolgozni.”

A koronavírus-járvány idején ez a folyamat felerősödött, és 2020–2021-ben látványos volt a fővárosi lakosság csökkenése, míg a falvaké növekedett. Ekkor az emberek tudatosan keresték a kevésbé zsúfolt, természetközeli környezetet.

Infrastruktúra-fejlesztés segítheti a vidék megtartóképességét Az Index tavaly év végén egy cikkben mutatta be, miként lehetne Magyarország egyetlen, Budapest köré szerveződő metropolisz, úgynevezett Meta City, ami röviden a hagyományos városok fizikai és digitális határainak elmosódását jelenti. Olyan városok hálózata, amelyek gazdasági és társadalmi szempontból összekapcsolódnak, és közösen működnek, gyakran különböző földrajzi helyszíneken. Így lehet Párizs egyik szatellitvárosa a tőle 382 kilométerre fekvő Nantes, ahonnan a megfelelő közlekedési infrastruktúrának köszönhetően 1 óra 40 perc alatt lehet vonattal a fővárosba érni. Ezzel két legyet ütnek egycsapásra. A többség számára amúgy is megfizethetetlen főváros helyett a lakosság a vidéket is „táplálja”. A fizetőképes kereslet ezáltal a peremvidékeket is képes „eltartani”, így erősödik a vidék megtartóképessége. Amennyiben ezt levetítjük Magyarországra, akkor láthatjuk, hogy Budapest Nyíregyházától „csak” 237, míg Soprontól 217 kilométerre fekszik…

Az ingázás ma már alapvető jellemzője a magyar társadalomnak. A foglalkoztatottak 42 százaléka naponta utazik lakóhelyéről munkahelyére, így Magyarország az EU harmadik legingázóbb nemzete. A Központi Statisztikai Hivatallal (KSH), valamint a kormány közös településszintű gazdaságierő-becsléséből kiderül, hogy az ország területének kétharmada az átlagos fejlettség alatt van, és létezik egy „belső periféria”, amely gyakorlatilag megegyezik az M9-es autópálya tervezett nyomvonalával. Navracsics Tibor szerint ez újabb érv az útvonal kiépítése mellett, hiszen az infrastruktúra hiánya látványosan korrelál a gazdasági gyengeséggel.

Lakhatás és ingatlanárak: eltérő valóságok

A miniszter a lakhatási helyzetre is kitért. Hangsúlyozta: az ingatlanárak dinamikus növekedése súlyos lakhatási problémákat okoz. Felidézte, hogy 2010 óta az árak 230 százalékkal nőttek, miközben az EU-átlag csupán 54 százalék volt. Ezzel Magyarország – Észtországgal együtt – az első helyen áll.

Navracsics Tibor cáfolja azt a közkeletű vélekedést, miszerint a magas ingatlanárak versenyképességet jelentenek. Ehelyett az amerikai példát említi, ahol ezek a mutatók épphogy csökkentik a versenyképességet, mert kizárják a fiatalokat a lakáshoz jutásból, bezárják a településeket, és akadályozzák az innovációt.

Példaként említette: egy 50 négyzetméteres lakás megvásárlásához 20-30 év megtakarítás szükséges, még akkor is, ha valaki havonta félre tudja tenni a jövedelme 30 százalékát –, ami a legtöbb ember számára irreális.

A lakhatási válság kezelésére tett lépések között felmerült a bérlakások kérdése, ezzel kapcsolatban Navracsics Tibor szkeptikusan nyilatkozott. Rámutatott: mivel tízből kilenc magyar saját tulajdonú ingatlanban lakik, és érezhetően a jövőben is ez az attitűd dominál, így az állam fő célja – a megfizethető bérleti díjak mellett – a saját tulajdon szerzésének ösztönzése.

Meg kell oldani, hogy a bérlakások elérjék azokat a társadalmi csoportokat, akiknek valóban szükségük van rá, például a pályakezdés előtt álló fiatalokat. Korábbi tapasztalataim azonban azt mutatják, hogy a fiatalok sok esetben ezekben a lakásokban váltak nyugdíjassá, vagyis beleragadnak ezekbe az ingatlanokba, vagyis akkor sem keresnek saját lehetőséget, amikor már megtehetnék, így viszont megáll a bérlakások természetes körforgása, üresedése. Ráadásul a magyar jogrend a bérlőt védi, akit nem lehet egyszerűen kitenni a bérleményből. Előfordulhat tehát, hogy az önkormányzat nem tud megszabadulni a bérlőtől, akkor sem, ha már nem is lenne jogosult az ingatlan használatára

Törvényi válasz a lakhatási válságra

Terítékre került a települések önvédelmi jogáról szóló törvénytervezet, amely öt eszközt kínál a településeknek az ingatlanpiaci folyamatok szabályozására:

ingatlanszerzés kizárásának lehetősége,

elővásárlási jog helyiek számára,

ingatlanszerzés feltételhez kötése (pl. lakcím),

közérdekű kötelezettségvállalás előírása,

helyi adók kivetésének lehetősége.

A helyi önkormányzatok feltételekhez köthetik, sőt akár meg is tilthatják a tulajdonszerzést vagy a lakcímbejelentéseket. A törvényjavaslat-részletszabály jelentős hatással lehet az érintett települések mindennapjaira és lakáspiacára – derül ki az ingatlan.com elemzéséből.

„A javaslat legfontosabb eleme, hogy a korlátozások csak azokon a településeken lépnek életbe, ahol az önkormányzatok úgy döntenek, hogy élni kívánnak a törvény adta lehetőségekkel. Érdekesség például, hogy a településeken bevezethető elővásárlási jog nem általánosan érvényes az összes lakóra, hanem csak az önkormányzatra vagy a telekszomszédokra. A tulajdonszerzés teljes tiltását a betelepülők számára pedig csak olyan ingatlanok esetében lehet alkalmazni, ahol az elmúlt tíz évben nem tiltották meg az építést. Emiatt például Érden, Balatonalmádiban vagy Dörgicsén biztos, hogy lesznek olyan területek, amelyek nem vonhatók korlátozás alá” – fogalmazott Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, aki szerint a tulajdonszerzés teljes tiltását valószínűleg nagyon kevés önkormányzat választaná.

A miniszter hangsúlyozta azt a piaci szereplők, ingatlanpiaci szakértők álláspontjával ellentétes véleményét, miszerint a törvénytervezet miatt csökkennének az ingatlanok árai – vagyis kár érné a helyi ingatlantulajdonosokat. Szerinte ez nem valósul meg, sőt pozitív hozadéka is lehet a jogszabálynak.

Nem attól kell tartani, hogy a helyi önazonosság védelméről szóló törvény miatt veszítenek értékükből az ingatlanok, hanem attól, hogy teljesen megfizethetetlenné válnak. A kimagasló lakásárak azoknak jók, akik ingatlanbizniszben utaznak, de nem azoknak a fiataloknak, akik családot alapítanának. Nekik megközelítőleg 30 évig kellene a fizetésük 30 százalékát félrerakniuk, ha szeretnének venni egy 50 négyzetméteres lakást valamelyik nagyvárosban

A legnagyobb vitát az ingatlanszerzés kizárása váltotta ki. Navracsics Tibor elmondta: a helyi polgármesterek épp ezt támogatták a leginkább, mert szerintük ez adna lehetőséget a fiatalok helyben tartására. Ugyanakkor a média által felerősített viták hatására a miniszter belengette, hogy az ingatlanszerzés kizárása kikerülhet a törvénytervezetből.

„A törvény célja, hogy egyes települések szabályozhassák, ki költözhet be hozzájuk. Ez nem kötelező, hanem helyi döntés kérdése lesz. A települések akár teljes betelepülési korlátozást is hozhatnak, de a törvény számos kivételt is biztosít, például a helyben lakók, az ott születettek, a hozzátartozók, a munkavégzés vagy tanulás céljából beköltözők számára” – mondta az Indexnek a miniszter.

Hozzátette: a törvény nem minden önkormányzatot érint.

A 3100 önkormányzatból nagyjából 1000 növekvő népességű, és ezek közül körülbelül 700-800 település örömmel fogadja a beköltözőket, így várhatóan nem élnek a korlátozással. Az érzékenyebb területek a budapesti agglomeráció, a Balaton és a Velencei-tó környéke, valamint nagyvárosok (pl. Győr, Debrecen) lehetnek – mutatott rá Navracsics Tibor, aki arra a kérdésünkre, hogy a kormány várakozásai szerint a jogszabálynak lehet-e ingatlanárakat konszolidáló hatása, úgy válaszolt: nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a törvény csökkentené az ingatlanárakat, mivel azok piaci mozgása több tényezőtől függ.

Várostérségek mint fejlesztéspolitikai egységek

Ma a Balaton, Békés megyével együtt, Magyarország leggyorsabban elöregedő térsége. Ennek oka a fiatalok elvándorlása, amit részben a magas ingatlanárak okoznak. A kormány erre válaszul indította el a balatoni szolgálatilakás-programot: 5 milliárd forintból 27 településen összesen 104 lakás épül, támogatva többek között tanárok, orvosok, vagy épp rendőrök lakhatását. Cél, hogy a közszolgáltatásokhoz szükséges humán erőforrást helyben tudják tartani.

A miniszter bemutatta a fejlesztéspolitika új szervezőelvét is: a várostérségeket. Az ingázási adatok alapján kijelölt térségek célja, hogy az emberek életminősége ne függjön attól, a városban vagy annak környékén laknak.

A közszolgáltatások, az infrastruktúra, a közlekedés fejlesztése egységes elvek mentén zajlana.

A várostérségeket három kategóriába sorolják: a budapesti metropoliszövezet, a nagyvárosi térségek (pl. Győr, Debrecen, Pécs), valamint a kisvárosi vonzáskörzetek (pl. Mosonmagyaróvár, Szekszárd, Szentes), amelyek regionális központként működnek.

„A kormányzat olyan fejlesztéspolitikai paradigmát képvisel, amely az ország térségi különbségeit integrált módon kívánja kezelni. A cél nem csupán a gazdasági növekedés, hanem az élhetőbb, összetartóbb Magyarország megteremtése – ahol a lakhatás, a közlekedés, a közszolgáltatások és a helyi identitás egyformán fontos elemei az ország jövőjének” – zárta gondolatait a miniszter.

