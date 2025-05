Bezár a kiskapu: hamarosan vége az ultraolcsó Temu-és Shein-rendeléseknek

A Temu az amerikai importszabályok szigorítása miatt teljesen átalakítja üzleti modelljét, miután a kis értékű csomagokat is vámolja az Egyesült Államok. Az Európai Unió is hasonló lépéseket fontolgat, ami azt jelenti, hogy az európaiak, így a magyarok is áremelkedéssel szembesülhetnek a kínai webáruházakban.