A világ sok bizonytalansággal terhelt, nehéz időszakot él át, ezért Magyarország számára is fontos, hogy kihasználja azokat a lehetőségeket, amelyek javíthatják az ország helyzetét. Az egyik ilyen tényezőt a klinikai vizsgálatok jelentik, amelyekben az ország eddig kifejezetten jól állt, azonban a számuk egy ideje folyamatosan csökken.

„Magyarország jól járna azzal, ha egyre többen felismernék, milyen értékek rejlenek a klinikai vizsgálatok elvégzésében. A legfrissebb felmérések alapján az európai klinikai vizsgálatokkal kapcsolatban az láthatjuk, hogy Magyarországon ezek száma évente nagyjából öt százalékkal csökken. Azt prognosztizáljuk, hogy ez gyorsulni fog. Törekedni kellene arra, hogy megőrizzük azokat a lehetőségeinket, amelyekkel korábban élni tudtunk” – mondta Szalóki Katalin, az AIPM (Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete) igazgatója egy áprilisban megrendezett szakmai konferencián.

Mit takarnak a klinikai vizsgálatok? A klinikai vizsgálatok a gyógyszerfejlesztés egyik legkritikusabb szakaszát jelentik, amely során a laboratóriumi körülmények között ígéretesnek bizonyult molekulák valódi gyógyszerré válhatnak. Ezek a vizsgálatok több szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bírnak: nemcsak tudományos és egészségügyi szempontból, hanem gazdaságilag is. A klinikai vizsgálatok négy fázisból álló, szigorúan szabályozott folyamatot jelentenek – vázolta az Indexnek Szalóki Katalin. Az első három fázisban a gyógyszerjelölt hatóanyagokat először egészséges önkénteseken, majd betegek csoportjain tesztelik, hogy kiderüljön, mennyire biztonságos és hatékony az adott szer. A negyedik fázis már a gyógyszer piaci bevezetése után következik, és a hosszabb távú alkalmazási tapasztalatokat gyűjti össze, segítve ezzel a terápiás döntések finomhangolását.

Lemaradóban van az ország a régiós versenyben

Magyarország azonban mára a régióban lemaradásban van. Romániában például külön állami stratégiát dolgoztak ki arra, hogyan tudnának minél több klinikai vizsgálatot vonzani. Csehországban az elmúlt évben már jóval a magyarországi szint felett jártak, míg Németországban, ahol az innovatív gyógyszerek rögtön a támogatott körbe kerülnek, amint engedélyezik a piaci értékesítésüket, bevezették azt a kötelezettséget, hogy bizonyos mennyiségű klinikai vizsgálatnak Németországban kell történnie.

Eközben nemcsak Kína Európa versenytársa a klinikai vizsgálatok megszerzésében, de olyan régiók is, mint Dél-Amerika, ahol viszonylag nagy populációval, nagyon gyors betegválasztással tudnak dolgozni a gyógyszergyártók. Ez elvisz Európából vizsgálatokat, aminek szintén az az eredménye, hogy élesebbé válik a kontinens országai közötti verseny ezek megszerzéséért. Jól mutatja ezt, hogy míg a European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) adatai szerint az Európai Unióban évente átlagosan 4,4 százalékkal bővültek a kutatásra és fejlesztésre fordított összegek 2010 és 2022 között (27,8 milliárd euróról 46,2 milliárd euróra), addig az USA-ban 5,5 százalékos, Kínában pedig 20,7 százalékos volt ez a növekedés.

Így Európa nem tud lépést tartani az Ázsiában és az Egyesült Államokban tapasztalható növekedéssel. A kutatási és fejlesztési kiadások lassú növekedése azt is jelenti, hogy a kontinens gyógyszeriparának sürgősen fel kell gyorsítania befektetéseit ezen a téren.

Ötödik helyen állt Magyarország az európai vizsgálat rangsorában

A klinikai vizsgálatok száma a 2010-es években élte virágkorát Magyarországon, amikor évi 300-nál is több vizsgálat indult. A Covid-járvány idején a számok átmenetileg ismét megugrottak, ám azóta sajnos folyamatos csökkenés figyelhető meg,

jelenleg az évi 200 körüli érték a jellemző.

Szalóki Katalin szerint ennek több oka is van: egyrészt általánosan csökken Európa részesedése a globális klinikai kutatásokból, másrészt más európai országok – például az említett Csehország – tudatos stratégiát dolgoztak ki a vizsgálatok vonzására, kedvezőbb szabályozási és digitális környezetet teremtve. Magyarországon ezzel szemben az adminisztráció bonyolultabb, a digitalizációs fejlesztések lassabban haladnak, a kutatói humánerőforrás megtartása pedig egyre nehezebb.

Mindezzel együtt pozitívumként érdemes megjegyezni, hogy Magyarország kiemelt helyen volt az Európai Gazdasági Térségben (EGT), tehát nem csak az EU-ban, hanem a kibővített európai térségben is a klinikai vizsgálatokban. Nagyjából

százezer főre 1,68 vizsgálat jutott, ami az ötödik helynek felelt meg az országok rangsorában. Ez egyben azt is jelenti, hogy viszonylag magas szintről indult el a csökkenési trend.

Miért vonzó célpont Magyarország a klinikai vizsgálatok szempontjából – tettük fel a kérdést. „Ennek oka többek között a magasan képzett, motivált egészségügyi szakemberek jelenléte, az egyetemi centrumok tudományos színvonala, valamint a jól bejáratott kutatási protokollok és infrastruktúra volt. Mindezek még ma is adottak – de a versenytárs országok egyre tudatosabban építik saját előnyeiket” – jelezte az egyesület igazgatója.

A klinikai vizsgálatok csökkenésében szerepet kap többek között a toborzás, illetve az is, hogy körülményes a jóváhagyások megszerzése és a szerződések megkötése a klinikai vizsgálatok lebonyolítása során. Külön probléma, hogy sokszor rosszabb kép él ezekről a vizsgálatokról, mint ahogy manapság valójában zajlanak, és állami ösztönzők sincsenek ezen számok növelésére

– tette hozzá Szalóki Katalin.

Erős anyagi érdek is a klinikai vizsgálatok megtartása, bővítése

A 2023-ban, illetve a 2024 elején bemutatott iparstratégia egyértelműen hangsúlyt helyezett arra, hogy Magyarországon meg kell tartani a klinikai vizsgálatok számát, hiszen ez nemzetgazdasági érdek is.

A szektor évi több tízmilliárd forintos bevételt generál,

ráadásul úgy, hogy a betegek számára elérhetővé teszi a legújabb fejlesztésű gyógyszereket, gyakran olyan kezelésekhez juttatva őket, amelyeket egyébként nem tudnának megfizetni – mindezt az állami egészségbiztosítás terheinek növekedése nélkül – hívja fel a figyelmet a AIPM igazgatója.

Az államkassza mellett az egészségügyi intézmények számára is konkrét bevételt jelent egy-egy klinikai vizsgálat lebonyolítása, emellett lehetőséget teremt a diagnosztikai és műszeres fejlesztésekre is. Az orvosok első kézből szerezhetnek tapasztalatot a legmodernebb gyógyszerekkel kapcsolatban, ami szintén növeli az intézmények szakmai presztízsét. A csökkenő vizsgálatszám ezáltal az intézmények finanszírozási helyzetére is közvetlenül hat: elmaradó bevételeket, kihagyott fejlesztési lehetőségeket jelent. Az orvosszakmai motiváció is csökken, különösen azoknál a szakembereknél, akik korábban aktívan részt vettek ilyen kutatásokban. Ráadásul az orvosbérek emelése ellenére a túlzott adminisztráció és az intézményi nehézségek gyakran visszavetik a lelkesedést.

Ráadásul amellett, hogy bevételt hoz Magyarországnak, spórolást jelent a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek (NEAK). Olyan költségektől kíméli meg az ellátórendszert, amik másképp felmerülnének, és az ellátórendszer büdzséjét terhelnék.

Lényeges pont, hogy a gyógyszergyártók akkor fognak klinikai vizsgálatokat Magyarországra hozni, ha utána a gyógyszerük elérhető lesz itt. A gyártóknak nem mindegy, hogy egy országban a finanszírozási periódus akár három-öt év lehet-e, vagy sem, hogy biztosan tudhatják-e, hogy egy év múlva befogadásra kerül a gyógyszer.

Átfogó stratégiára van szükség

A jelenlegi helyzet kezelésére léteznek már iparági és kormányzati stratégiák – jelezte ezt firtató kérdésünkre Szalóki Katalin. „A Nemzetgazdasági Minisztérium iparfejlesztési stratégiájában prioritásként szerepel a klinikai kutatások támogatása, és az AIPM mellett az MKVT (Magyarországi Klinikai Vizsgálatszervezők Társaság) és az ETOSZ (Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete) is aktívan dolgozik a terület megerősítésén. Ugyanakkor ezen intézkedések gyakorlati megvalósítása – például az ellátórendszerben érvényesülő könnyítő lépések – még nem érzékelhetők kellő mértékben” – jelezte az igazgató.

Hangsúlyozta: amennyiben bármilyen módosítás történik a területen, az érintett szakmai szervezetek bevonásával kell, hogy történjen, „hiszen mi látjuk, hogy mire van ahhoz szükség, hogy több vizsgálat áramoljon Magyarországra”.

A szakemberhiány, a kivándorlás és a digitalizáció szerepe

A klinikai vizsgálatok sikeréhez nélkülözhetetlen a megfelelő számú jól képzett szakember – vizsgáló orvosok, kutatási koordinátorok és adatmenedzserek. Ezen a téren is vannak hiányosságok, különösen a koordinátorok esetében. Az AIPM és MKVT közös munkacsoportja konkrét képzési terveken dolgozik, de elengedhetetlen lenne az anonimizált betegadatok strukturált és biztonságos hozzáférésének biztosítása is – világított rá Szalóki Katalin.

A fiatal orvosok és kutatók külföldre távozása szintén komoly problémát jelent: pont az a generáció hiányzik, akik a jövő pilléreivé válhatnának.

Ugyanakkor az AIPM vezetője szerint nem szabad túlságosan borúlátónak lenni – megfelelő ösztönzőkkel és rugalmasabb intézményi hozzáállással a hazai szakemberek is kiváló eredményeket érhetnek el.

A digitális eszközök – például a távmonitorozás, elektronikus betegadatlapok vagy a betegkiválasztás digitális támogatása – alkalmazása komoly segítséget jelenthetne a vizsgálatok lebonyolításában, de ezen a területen is jelentős fejlődésre van szükség.

Kitörési pont?

A magyar gazdaság egyik lehetséges kitörési pontját az egészségipar – különösen a MedTech, HealthTech és BioTech területe – jelentheti – számoltunk be nemrég egy cikkben. Szalóki Katalin egyetért ugyan a megállapítással, ugyanakkor hangsúlyozza: jelenleg kevés a kockázati tőke, és még kevésbé jellemző a nemzetközi ambíciójú hazai startup. „Nagy probléma a vállalkozói kedv hiánya, továbbá kevés az olyan startup, amely itthonról szeretné meghódítani a világot” – mutatott rá. Konkrét példaként a Turbine AI-t említette olyan magyar alapítású nemzetközi cégként, amely nemzetközi sikereket ért el.

(Borítókép: Tom Werner / Getty Images)