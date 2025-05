Távozik a költségvetésért felelős államtitkár, itt az igazság az egészségügyi forrásokról

A többnyire a háttérben meghúzódó szakpolitikus kormányzati pályafutása végén kendőzetlen őszinteséggel beszélt az Indexnek a gazdaságot érintő legfontosabb kérdésekről, többek közt arról, hogy

Mi értelme van a korai költségvetésnek? – Miért készíti el már tavasszal a kormány a következő évi költségvetést, ha aztán a gazdasági változások miatt úgyis mindig módosítani kell rajta.

Miért fogyott el a 2025-ös tervezett költségvetési keret 62 százaléka már az első negyedévben? – Mi áll a költségvetési hiány előrehaladásának szokatlan üteme mögött, és ez milyen következményekkel jár?

Mennyire lenne reális az EU-ból való kilépés? – Donald Trump felvetésére reagálva megkérdeztük, gazdasági szempontból mennyire lenne életképes Magyarország az unión kívül.

Hogyan hatna Ukrajna EU-csatlakozása a magyar költségvetésre? – Milyen pénzügyi következményekkel járna, ha Ukrajna az EU tagjává válna.

Hogyan egyeztethető össze a „választási osztogatás” a hiánycsökkentéssel? – Szembesítettük a családtámogatási tervekkel és a választási években szokásos költekezéssel.

Mit gondol a nyugdíjrendszer fenntarthatóságáról? – Valóban fenntarthatatlan-e a magyar nyugdíjrendszer, ahogy azt sokan állítják?

Megoldás-e több pénzt önteni az egészségügybe? – Hogyan vélekedik az egészségügy finanszírozásáról és a politikai viták kereszttüzébe került szektor problémáiról.

A korai költségvetés csupán ámítás?

Közel harminc évet töltött el az államháztartás területén, hol folytatja?

Varga Mihály jegybankelnök úr megtisztelő hívására a Magyar Nemzeti Bankban folytatom a pályafutásomat.

Az Orbán-kormányok indították el a korai költségvetés gyakorlatát, a következő évi büdzsét már a megelőző év tavaszán elfogadják. Mi értelme ennek?

A 2016-os volt az első olyan költségvetés, amit a kormány már a megelőző év tavaszán benyújtott az Országgyűlésnek. Az úgynevezett korai költségvetésnek az a célja, hogy a gazdaság szereplői mielőbb megismerjék a várható gazdasági folyamatokat, illetve adószabály-változásokat. Így korábban fel tudnak készülni a változtatásokra.

És ezek végül rendszerint nem válnak valóra.

Valóban érte kritika a korai költségvetést, de el kell mondjam, hogy az Országgyűlés falai között is számos támogató vélemény érkezett. És nem csak a kormánypárti padsorokból. Például a nemzetiségi szószólók is elmondták, hogy annak köszönhetően, hogy több mint fél évvel a költségvetés hatálybalépése előtt már ismerik a támogatási lehetőségeket, a programjaikat ehhez tudják igazítani. A kritikák jellemzően ahhoz kapcsolódtak, hogy vajon mennyire ismert az adott év, illetőleg a következő év gazdasági mozgástere.

EZEKRE A BIZONYTALANSÁGOKRA A KÖLTSÉGVETÉSBEN LEHET KÉSZÜLNI, PÉLDÁUL AZZAL, HOGY NAGYOBB ÁTCSOPORTOSÍTÁSI MOZGÁSTERET BIZTOSÍT AZ ORSZÁGGYŰLÉS A KORMÁNYNAK, VAGY MEGNÖVELI A TARTALÉKOKAT.

Emlékezzünk, hogy a Covid előtti, 2016 és 2019 közötti költségvetések megálltak a lábukon, a bennük szereplő gazdasági számok teljesültek. Nagyobb beavatkozásra, átrendezésre 2020-tól, a Coviddal kezdődő időszaktól volt szükség.

Nem ellentmondás a korai költségvetés, miközben a kormány azt hangsúlyozza, hogy egy változó világban élünk, amihez folyamatosan alkalmazkodni kell? Elég csak Donald Trump vámjaira gondolnunk, amit egyszer bejelent, majd napokon belül felfüggeszt az amerikai elnök.

Amit önök mondanak, arra nincs tökéletes megoldás. Ha két hét alatt újra kell írni a terveket, akkor mi garantálja, hogy egy december legvégén elfogadott költségvetést a következő év januárjában nem kell átírni? A Covid vagy az orosz–ukrán konfliktus pont azt mutatta meg, hogy képesnek kell lennünk egy elfogadott költségvetést, egy gazdaságpolitikai tervet gyorsan átírni. Ez nemcsak Magyarországon, az egész világon érvényes.

Elfogyott a büdzsé kétharmada az év első negyedében

A tervezett költségvetési keret 62 százaléka már elfogyott idén az első negyedévben. Ennek mi az oka?

Az év elején számos olyan kifizetés volt, amely megterhelte a költségvetést. Ilyen volt a rezsitámogatások döntő részének kifizetése, vagy épp a lakossági állampapírok után kifizetett kamat, ezek januártól áprilisig jelentették a legnagyobb összegű kifizetést. A 13. havi nyugdíj kifizetésére is februárban került sor, tehát a nyugdíjkifizetéseknél sem időarányos a teljesítés. Az egészségügyi intézmények részére kifizetett forrásoknál is februárban láttunk egy ugrást, a kormány a korábbi évekhez hasonlóan az intézmények tartozását rendezte.

Mi várható a nyugdíjak terén?

Az idei évre 4,5 százalékos inflációt várunk. Ha ez a célszám valósul meg, akkor a nyugdíjakat ki kell egészíteni. A kormány ezt a vállalását mindenképp tartja, a 13. havi nyugdíj is kifizetésre került, és ezen túl számolunk azzal, hogy ősszel a nyugdíjasok védelme érdekében valamilyen formában pluszjuttatást is biztosít a kormányzat, ahogy ezt miniszterelnök úr az évértékelőn bejelentette.

Mennyi igazság van abban, hogy a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatatlan?

A nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságát három dolog határozza meg: a demográfia, a migráció, valamint a foglalkoztatás. Az unió mind a 27 tagállamában kettő alatti a termékenységi ráta, így sehol sem fenntartható az állami nyugdíjrendszer hosszú távon – hacsak nem fogadják el az egyes nemzetek, hogy kihalnak, és migrációval átadják az életteret másoknak. A kettő alatti termékenységi ráta azt jelenti, hogy folyamatosan öregszik, elfogy egy nemzet. Ha nincs migráció, akkor mit lehet tenni?

Folyamatosan emelni kell az öregségi nyugdíj korhatárát. Ismerek több fenntarthatónak mondott európai nyugdíjrendszert, ahol automatizmusokkal emelik a nyugdíjkorhatárt. Néhány nyugati országban ez maholnap 70 év, majd tovább nő. De meddig? 80-90 évre? Nem hiszem, hogy ez a megoldás, mint ahogy a migrációban sem hiszek. A nyugdíjrendszeren belül is vannak szakmai kérdések, de a fenntarthatósági problémáit elsősorban nem a nyugdíjrendszeren belül, hanem a családpolitikán keresztül lehet megoldani.

A kormány gyakran hivatkozik a külső környezetre mint a magyar gazdaságot visszahúzó tényezőre. Mekkora a baj ezen a téren?

A nyitott magyar gazdaság teljesítménye döntően függ attól, hogy Európában mi történik majd. Az összes hosszabb távú adatsor ezt igazolja. Európa motorja, Németország, az előző két évben recesszióban volt, és az idei évben is rendkívül alacsonyan teljesíthet a gazdasága. Nemcsak Németország, hanem Európa gazdasági teljesítménye sem túl acélos, ez óhatatlanul kihat ránk.

Mit jelent ez a hiánycél tekintetében?

Az idei évre 3,7 százalékos GDP-arányos hiányt vártunk, úgy látjuk, hogy ez valamivel 4 százalék felett alakulhat. Tehát döntően az említett külső körülmények miatt a költségvetési hiány némileg magasabb lesz, mint az eredetileg tervezett.

Hogyan változna a 4 százalékos hiány, ha érkeznének az uniós források?

Bízom abban, hogy a Magyarország részére az Európai Tanács és az Európai Parlament által egyszer már elfogadott támogatásokat meg fogjuk kapni. Természetesen ha ezek a források bejönnek, az pluszberuházásokban ölt testet, hozzájárul a gazdaság teljesítményéhez, ami tovább stabilizálja a költségvetést is. Nem bonyolult összefüggés azt levezetni, hogy a kevesebb uniós forrás törvényszerűleg kihat a gazdasági teljesítményre és a költségvetési egyensúlyra is. Ez akkor is igaz, ha

hosszabb távon nem az uniós források mennyisége, hanem a gazdaságpolitika minősége határozza meg egy ország teljesítményét.

Van olyan dél-európai ország, amely több évtizede folyamatosan nettó kedvezményezettje az unió költségvetésének, és nem pozitív példaként szokott megjelenni a gazdaságtörténeti elemzésekben.

Tehát akkor a lakosság pénztárcájára is hatással van a kormány nem túl rózsás kapcsolata az Európai Unióval. A források visszatartásán kívül milyen területen szenvedünk még el pénzügyi büntetést?

Ez a 4 százalék körüli államháztartási hiány azzal is számol, hogy az idei évben körülbelül 150 milliárd forintot, majdnem a GDP kéttizedét teszi ki az az összeg, amit az illegális migránsokkal kapcsolatos magyarországi jogi intézkedések miatt az Európai Bíróság döntése alapján fizetnünk kell. Tehát nemcsak arról beszélünk uniós költségvetési relációban, hogy bizonyos támogatásokat nem kapunk meg, hanem arról is, hogy folyamatosan levonásokat érvényesít az Európai Bizottság. A határzár és a migránsokkal kapcsolatos intézkedések miatt napi 1 millió eurót veszít Magyarország. Minden egyes nap.

Beszélt a kedvezőtlen külső gazdasági környezetről, de van-e olyan belső tényező, ami miatt szűkebbre kell szorítani a nadrágszíjat?

Nadrágszíjszorításról nem beszélnék. Az idei évben némileg nagyobb lesz a hiány, mert a költségvetésre a kormány eszközként tekint, amellyel az átfogó gazdaságpolitikai célokat teljesíti: a magas foglalkoztatottság és a nyugdíj reálértékének megőrzését, a családtámogatások fenntartását. De a hiány szintjét is csökkenő pályán kell tartani.

Kilépni az EU-ból?

Orbán Viktor mondta, hogy Donald Trump azzal szokott tréfálkozni, hogy miért nem lépünk ki az EU-ból. Mit jelentene ez Magyarország számára?

Ha megnézzük a világgazdasági statisztikákat, látszik, hogy van egy elöregedő és más gazdasági centrumokhoz képest számos tekintetben versenyhátrányba került Európa. Mi értékrendünk tekintetében Európához tartozunk Szent István óta. A kereskedelmi kapcsolataink pedig döntően Európához kötnek. A magyar gazdaság szerkezete adottság, ami nem változik meg máról holnapra.

DE EZ NEM AZT JELENTI, HOGY NE LEHETNE NYITNI MÁS IRÁNYOKBA.

Nekünk nincs akkora belső piacunk, amely egy erős anticiklikus gazdaságpolitikát hosszú távon fenntarthatóvá tenne. Még Lengyelországgal sem vagyunk összevethetők. Ezzel a szerkezettel, ezzel a nyitottsággal akkor tudunk fejlődni, hogyha a külpiacaink is jól alakulnak. Vagy Európa teljesít jól, vagy valamiképpen erősebben tudunk csatlakozni más centrumokhoz, például Kínához.

Ezzel arra céloz, hogy az Európai Uniót lecserélhetjük Ázsiára, ha eléggé megerősödnek a kereskedelmi kapcsolataink?

Magyarország legtöbb szála Európához kötődik. Nekünk érdekünk az uniós tagság. Termékeinknek nagy részét az Európai Unión belül értékesítjük. Ahogy mondtam: nem gondolom, hogy ez a gazdasági szerkezet máról holnapra meg fog változni. És nem gondolom, hogy nekünk előnyös lenne, ha az EU-n kívül lennénk. Uniós tagállamként jobban tudjuk érvényesíteni a javaslatainkat, az érdekeinket. Ezzel együtt hiba lenne, ha uniós tagállamként elfordulnánk a kelettől, ha nem akarnánk újabb, erősebb gazdasági kötelékeket – ahogy meggyőződésem szerint az unió egésze veszítene az elzárkózással.

Ha már keleti nyitásról beszélünk, hogyan hatna Ukrajna uniós csatlakozása Magyarország költségvetésére? Egyesek szerint riogat a kormány: „Gyurcsányék 23 millió románjánál is nagyobbat hazudik Ukrajna EU-tagságával kapcsolatban.”

A 23 millió román személlyel történő riogatás a 2004-es népszavazás témája volt. Az anyanyelvű, magyar nemzethez tartozó, a történelem viharai miatt a jelenlegi magyarországi határok túloldalára került magyarokat a kettős állampolgárság lehetőségével elfogadjuk-e az egységes magyar nemzet részének, vagy sem – erről szólt a kérdés. A konzervatív erők igent mondtak, a Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök által vezetett baloldal pedig nemet. A határon túl sokan második Trianonnak élték meg azt, hogy a népszavazáson a részvétel nem érte el az érvényességi küszöböt.

Az uniós csatlakozás egy teljesen más dolog. Emlékeim szerint Románia 2007-es csatlakozásával kapcsolatban nem volt belpolitikai nézetkülönbség, azt anno a Fidesz és a KDNP is támogatta. Sőt, komoly vívmány volt, hogy pont a tavalyi elnökségünk alatt sikerült keresztülvinni a schengeni bővítést Románia irányába is, ami a magyarok mozgását, a nemzeti összetartozást és a gazdasági kapcsolatokat is erősítette.

Térjünk inkább vissza az ukrán csatlakozáshoz. Milyen azonnali pénzügyi következményekkel kellene számolni?

Tudjuk, hogy az Európai Unió költségvetéséből milyen programokra nyújthatók támogatások. Ma is az unió költségvetésének legnagyobb részét az agrár- és a kohéziós források teszik ki. Ha Ukrajna csatlakozna, az unió költségvetésének radikális átrendezését kellene végrehajtani. De nem ez az elsődleges kérdés most.

Akkor mi?

Az, hogy az egyenlő elbánás elvét az európai uniós intézmények, a Tanács, a Bizottság komolyan gondolja-e vagy sem. Nekem volt szerencsém részt venni a magyar csatlakozási tárgyalásokon. 33 ún. tárgyalási fejezet volt, amit az Európai Bizottság tüzetesen átvizsgált. Most ezt egyáltalán nem érzékelem Ukrajna esetében. Márpedig ha az egyenlő elbánás elvét, az értékalapú csatlakozást komolyan vesszük, akkor Ukrajnának ugyanazon a folyamaton kell átmenni, amin a 2004-ben vagy a 2007-ben csatlakozott tagállamoknak, így Magyarországnak és Romániának is, ideértve a jogrendszer vizsgálatát, a kisebbségi jogokat és számos más kérdést.

Reális egyáltalán Ukrajna csatlakozása?

Egy ország csatlakozása több éves komoly folyamat. Mi is emlékszünk – társult tagok voltunk '92 óta, az érdemi csatlakozási tárgyalások '98-ban indultak, és 2004 májusában csatlakoztunk. Tehát ez egy több éves folyamat. Nem is értem, hogy beszélhetnek erről. Ismétlem: egy ilyen komoly kérdés megalapozás nélkül nem lehet terítéken.

JELENLEG SZERINTEM TELJESEN ABSZURD DOLOG UKRAJNA PÁR ÉVEN BELÜLI CSATLAKOZÁSÁRÓL BESZÉLNI.

Számomra, aki az Európai Bizottságnál is dolgoztam gyakornokként, végigcsináltam a csatlakozási tárgyalások majd’ két fejezetét, teljesen abszurd az, hogy Brüsszelből, az Európai Bizottság bizonyos tisztviselőitől olyan hangokat hallok, amelyek Ukrajna gyorsított csatlakozásáról szólnak.

Választási osztogatás a láthatáron

A 2026-os választási évre tervezett osztogatások – két- és háromgyerekes szja-mentesség, áfa-visszatérítés – nem állnak ellentmondásban azzal, hogy Orbán Viktor azt mondta a gazdasági évnyitón, hogy minden Orbán-kormány csökkentette az államadósságot?

A családtámogatások bővítését nem nevezném választási osztogatásnak. A miniszterelnök úrnak igaza van abban, hogy az Orbán-kormányok alatt a választási években rendre csökkent az államadósság.

Persze, mert ez egy arányszám, és nőt a GDP, az államadósságot pedig ehhez mérik.

Először is. A választási osztogatások – ahogy önök fogalmaztak – vagy a családtámogatások bővítése – ahogy én fogalmazok – valóban növelik a nominális költségvetési hiányt. De ha ennél nagyobb mértékben nő a nominális GDP, akkor a GDP-arányos hiány csökken. Azonban fontos hangsúlyozni, hogy a költségvetés mindig értékrendet is tükröz. Természetes, hogy minden kormányzat és minden párt a választások megnyerésére törekszik. De 2011 óta csak olyan költségvetések készültek, amelyek a családtámogatásokat kiemelt területnek tekintették. Mint ahogy 2011 óta mindegyik költségvetés a nyugdíjak reálértékének megőrzésére is fókuszál. Abban semmilyen választáshoz kötött elemet nem látok, hogy a kormány fontosnak tartja a családpolitikát. Elég csak Európa korfájára és az alacsony termékenységi rátájára nézni.

A nominális államadósságunk viszont sokkal magasabb, mint 2010-ben volt.

Azt kell nézni, hogy a magyar nominális államadósság hogyan aránylik a gazdaság teljesítményéhez. Mondok egy példát! Van két adós. Az egyik nominális adóssága 10 millió forint, a másiké 9 millió. Az első adóst úgy hívják, hogy Bill Gates, a másikat pedig úgy, hogy Munkakerülő Béla, aki nem is akar dolgozni. Bill Gates-nek olyan jövedelme van, amihez képest a nominális adóssága, a 10 millió forint nem jelentős, a másik adóst pedig ellehetetleníti a 9 millió forintos mínusz. Ezért a GDP arányában nézzük a hiányt, illetve az adósságot, mert a lényeg az adósságfinanszírozási képességünk.

Mi a különbség a jelenlegi és a korábbi szocialista kormányok hozzáállása között az államadósság területén?

2002-ben és 2006-ban az MSZP–SZDSZ-kormány hozott olyan intézkedéseket, amelyek következtében a megelőző évhez képest a GDP-arányos hiány és az adósságráta is ugrott. Ehhez képest 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben egyaránt hiány- és adósságcsökkenés ment végbe a megelőző évhez képest. Vita nem az irányon, legfeljebb a mértéken lehet. A 2026-os költségvetési terv a kamatkiadások nélkül nullszaldóval számol.

Információink szerint szélesebb körű, egyszeri szja-visszatérítést terveznek a 2026-os költségvetésben, hasonlót, mint 2022-ben.

A kormány átadta a költségvetési tervezetet a Költségvetési Tanácsnak, amelynek 10 napja van a javaslat értékelésére, és az átadott indítványban az önök által említett tétel nem szerepel.

Miért alulfinanszírozott az egészségügy? Mindig is politikai csatatér volt az egészségügy, de az utóbbi időben talán soha nem látott szintre lépett ez a jelenség. Egyes politikusok a kórházakat járják, rámutatnak a hiányosságokra, és jelzik: alulfinanszírozott az egészségügy. Mi állja útját annak, hogy több finanszírozást kapjon a szektor?

Államtitkárként és állami kórházakban megforduló magánemberként is van véleményem, és pontosan látom a költségvetési számokat. Tudom, hogy az egészségügyre fordított források 2025-ben nem csak nominálisan, hanem reálértelemben is jóval magasabbak, mint 2010-ben voltak. Az egészségügyi kiadásokon belül a bérjellegű kiadások több mint négyszereződtek 2010-hez képest, ez reálértelemben is nagyon nagy növekedés.

Igen, ezt sokszor elmondja a kormány valamelyik tagja. De azért csak érzékeli a problémákat is az egészségügyben?

Ebben az országban élek én is, amikor nekem vagy a családomnak valamilyen egészségügyi problémája van, akkor jellemzően állami finanszírozású intézményekbe megyünk el, és nem a VIP-osztályra. Így én is tudom, hogy természetesen lenne még helye a pénznek. De hozzáteszem, ugyanez igaz Európa legtöbb országára.

Az egyik konkrét problémát a kórházi klímák jelentik, amelyek a nyári hőségben rendszeresen leállnak. Ez az elektromos rendszerek túlterhelése miatt van. Ez a probléma járt az ön asztalán is?

Igen, tudok a problémáról. Szerte Európában, is hasonló, vagy nagyobb problémákkal küzdenek, lásd a néhány nappal ezelőtti spanyol esetet. Az energiahálózatok nem mindenhol bírják el azt a terhelést, amit a klímaváltozással járó szélsőséges meleg jelent – ezt mi is érzékeljük. A tavalyi évben is fordítottunk több milliárd forintot intézmények klimatizálására, idén is fogunk, de itt van még feladat.

Nem elegendőek ezek az összegek, mivel teljes hálózatcserére lenne szükség, ami kórházanként akár több tízmilliárd forintba is kerülhet.

Pont arról beszélünk, hogy egyszerre látunk olyan feladatokat, amikre sok tízmilliárdot lehetne költeni, miközben jó lenne a hiányt is csökkenteni. Ez a költségvetés művészete. Igazuk van, számos területen van még feladatunk, de mellette tartani kell a költségvetési egyensúlyt is. Mikor tudjuk egyszerre növelni a kiadásokat és az adókat csökkenteni? Akkor, ha érdemi gazdasági növekedés van. De

Magyarország egyedül nem tud 4–5 százalékos gazdasági növekedést produkálni, ha az exportpartnereink nem növekednek.

Ezért nem tudjuk a magyar gazdaságpolitikát elválasztani attól, hogy mi történik Európában.

Takács Péter egészségügyi államtitkár már előre jelezte, hogy a kórházi klímák idén nyáron is várhatóan meghibásodnak majd. Ez egyfajta üzenet volt önök felé?

Takács államtitkár úrral jó személyes kapcsolatunk van...

És ettől kevesebb klíma fogja felmondani a szolgálatot?

Ha megengedik, befejezem. Szóval Takács államtitkár úr pontosan látja, milyen kihívások vannak az egészségügyi rendszer előtt, és én tiszteletben tartom az ő álláspontját, mint ahogy minden államtitkár látja azt, amit én is látok: számos területen lenne helye a többletforrásnak. De természetesen ők is tiszteletben tartják, hogy mindnyájunk, mint adófizetők közös érdeke a költségvetési stabilitás megőrzése. Egy nemzeti költségvetés van – akkor tudunk valamelyik területre többletforrást biztosítani, ha annak a fedezetét felelősen megtaláljuk.

Rögzítettük, hogy szűkös források állnak rendelkezésre az egészségügy fejlesztésére. Hogyan lehetne mégis jól elkölteni a pénzeket a szektorban?

A szűkös forrásokat maximum önök rögzítették, ugyanakkor az valóban igaz, hogy hatékonyságnövelésnek mindig van tere. A hatékonyság pedig egy olyan időszakban súlyosabb kérdés, amikor a finanszírozási költségek magasabbak. A Széll Kálmán Tervben például a gyógyszer-támogatásból eredő kiadásokat csökkentettük, és ez az emberek érdekében volt. A terheket a verseny fokozásával a gyógyszergyártók és a forgalmazók kapták meg, ott hatékonyságot növeltünk nagyon jelentősen. Nem minden csak azon múlik tehát, hogy az egészségügyi kiadásoknak a nominális vagy GDP-arányos száma hogyan alakul, hanem a beltartalmon is.

Mégis, amikor több milliárd forintot költött a kormány stadionokra, azért sok ember felszisszent. Ez az összeg mehetett volna kórházak fejlesztésére is.

Az egészségügyi problémákat alapvetően nem az egészségügyi rendszeren belül kell kezelni. Mi a cél? Hogy egészségesek legyünk. Az egészségügyi állapotunkért az egészségügyi intézményrendszer minősége csak 10–15 százalékig felel nemzetközi elemzések szerint. A legnagyobb rész az életmódon múlik – mit eszünk, mit iszunk, mennyit mozgunk. Ha az a cél, hogy a magyar lakosság egészségesebb legyen, akkor az életmód a kulcskérdés.

Igen, kritizálni szokták, hogy mennyi pénzt költ az állam sportra. De ha megnézzük szigorúan a számokat: az egészségügyre és a sportra költött kiadások is növekedtek nominálisan és reálértékben is. Annak érdekében, hogy egészségesebbek legyünk sportra is költeni kell. A mindennapos testnevelés bevezetése, a tornatermek építése ugyan a sportra fordított kiadásokat is növeli, de a cél az egészségesebb nemzet.

A technokrata államtitkár, aki valójában sosem csak „könyvelt” Banai Péter Benőt gyakran egyszerűen „az ország könyvelőjeként" emlegették szakpolitikusi pályafutása során. A leköszönő államháztartási államtitkár azonban interjúnkban elárulta: munkája jóval több volt egyszerű számadatoknál vagy előirányzatok rögzítésénél. „Államháztartási államtitkárként nem csak azzal foglalkoztam, mekkora összeg szerepel egy adott költségvetési soron. Őszintén gondolom, hogy a költségvetés egy gazdaságpolitikai eszköz, amihez makrogazdasági összefüggésekben kell gondolkodni" – magyarázta Banai, aki 1998-ban fogalmazóként kezdte pályafutását, majd fokozatosan lépett előre a ranglétrán: 2002-től osztályvezető, 2005-től főosztályvezető-helyettes, kis ideig megbízott főosztályvezető, majd 2010-től helyettes államtitkár, 2014-től államtitkár volt. Részt vett a 2010 utáni gazdasági konszolidációs intézkedések kidolgozásában, a 2016-os többéves bérmegállapodás előkészítésében, ennek részeként támogatta az adókulcsok csökkentését is. „Úgy gondoltam, hogy a gazdaság növekedésével a költségvetés közvetett módon visszanyeri azt, amit az adókulcsok csökkentésével közvetlenül elveszít" – mondta el az államtitkár. Pályáját fogalmazóként uniós csatlakozási kérdésekkel kezdte és a magyar elnökség alatt az unió 2025-ös költségvetésének főtárgyalójaként fejezte be. A konzervatív értékrendű családból származó Banai mindig fontosnak tartotta az államháztartás stabilitását, miközben számos növekedésösztönző intézkedést is támogatott. Mint fogalmazott: „Soha nem voltam egyik pártnak sem tagja, de olyan családból származom, amelynek az 1990 előtti évtizedekben sok nehézséget kellett átélnie – ez meghatározza a világnézetemet, azt, hogy miért egy konzervatív kormány államtitkáraként dolgoztam.”

