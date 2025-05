Megugrottak a SZÉP-kártyás költések

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében kiemeli: a SZÉP-kártya a 2024-es rekordév után 2025-ben is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján 2025 januárja és márciusa között a SZÉP-kártya feltöltések összértéke meghaladta a 105,1 milliárd forintot, míg a kártyabirtokosok összesen mintegy 96,7 milliárd forintot használtak fel kártyáikról március végéig. Ezzel a SZÉP-kártyás költések 11,9 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest.

Adataik szerint 2025 márciusában a feltöltések meghaladták az 51,8 milliárd forintot, a kártyabirtokosok pedig mintegy 37 milliárd forintot használtak fel, ami 4,6 százalékos növekedést jelentett a tavaly márciusi adatokhoz viszonyítva. A legtöbbet balatoni szálláshelyeken fizettek a kártyával, ahol ez az összeg a márciusi belföldi szálláshelyi költések 12 százalékát tette ki.

Gyula és környékén a szálláshelyek bevételeinek 15 százaléka SZÉP-kártyás fizetésekből származott, ami a legmagasabb arány az ország turisztikai térségei között. A minisztérium szerint mindez jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy 2025 márciusában a szálláshelyek országszerte 6,2 százalékkal több bevételt könyvelhettek el, mint az előző év azonos időszakában. Arra is kitértek, hogy az elfogadóhelyek száma folyamatosan bővül, idén márciusban meghaladta a 154 ezret, ami 7 százalékos növekedést jelent 2024 harmadik hónapjához képest. Mint tudatták, most azon dolgoznak, hogy digitálisan is elérhető legyen a SZÉP-kártya.