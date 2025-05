A minisztérium szerint csökkent az álláskeresők száma tavalyhoz képest

A Nemzetgazdasági Minisztérium egy hétfői sajtóközleményben idézi Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárt, aki az adatokról úgy nyilatkozott, hogy „a kormány foglalkoztatáspolitikai intézkedései hatékonyak és eredményesek”.

Czomba Sándor elmondta: a kormány célja, hogy mindenki, aki tud és akar, az dolgozhasson. Ebben az erőfeszítésükben pedig kiemelt két uniós finanszírozású programot. Az inaktív fiatalokat munkához segítő Ifjúsági Garancia Pluszt, valamint egy hasonló, 30 év feletti munkanélkülieket támogató kezdeményezést.

Ezek keretében a regisztrált álláskeresők bértámogatásban, lakhatási és utazási térítésben részesülhetnek. Az államtitkár szerint a projektek segítségével már közel 39 ezer álláskeresőnek sikerült elhelyezkednie. Czomba Sándor emlékeztetett, hogy a kormány 4,1 milliárd forintból indított egy olyan programot, amely elősegíti, hogy többen tudjanak kis- és középvállalkozásoknál dolgozni. A Nemzetgazdasági Minisztérium tisztviselői úgy kalkulálnak, hogy ez a támogatási összeg nagyjából 1700 fő elhelyezkedését segítheti.

Kiemelt egy 2 milliárd forintból megvalósuló állami programot is, amely a kkv-szektor digitális infrastruktúrájának fejlesztését célozza. Czomba Sándor úgy fogalmaz, hogy ennek segítségével „növekedhet a hazai kkv-k versenyképessége, piaci részesedése, munkavállalóik képzettségi szintje, valamint új munkavállalók felvétele is megvalósulhat”.

A közlemény a foglalkoztatáspolitika jövőbeli céljaival és tervezett intézkedéseinek rövid ismertetésével zárul.

A közeljövőben több olyan »pilot« jellegű programot is indít a kormány, amely a hazai munkaerő-tartalék felkutatását, aktivizálását és képzését célozza. Ezeken a programokon keresztül a kormány a munkavállalók kompetenciáinak felmérésére is törekszik, a végzettségalapú megközelítés mellett helyet szorítva a meglevő képességek, »skillek« feltárásának is