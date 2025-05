Kisebb mértékben romlott a magyar agrárium helyzetértékelése 2025 első negyedévének végére az év elejéhez képest, a kilátások elsősorban a tejtermelőknél, a sertés- és a húsmarhatartóknál rosszabbodtak a száj- és körömfájás miatt. A több mint 50 év után újból megjelenő vírus áttételes hatásai, valamint a további olyan tényezők, mint a madárinfluenza-járvány, a vámháborúk és az árrésstop rövid távon szintén növelték a bizonytalanságot, óvatosságra sarkallva az ágazatot. Így is vannak azonban olyan területek, amelyek továbbra is pozitívan ítélik meg kilátásaikat. Elemzők ugyanakkor leszögezték: új agrárpolitikai szemléletre van szükség. Aki nem alkalmazkodik, végzetesen lemarad.

„A rendkívül változékony nemzetközi vám- és kereskedelempolitika és az egyes élelmiszer-kategóriákra bevezetett bolti árrésstop gyors alkalmazkodásra késztette az év elején a piaci szereplőket. A ragadós száj- és körömfájás révén viszont több évtizede nem tapasztalt, rendkívül komoly károkat okozó vírus jelent meg a magyar mezőgazdaságban, ami fontos kérdésekre világított rá az állattartásban. Még inkább egyértelművé tette, hogy az élelmiszer-gazdaság stratégiai jelentőségű terület, az ágazat hatékonyságának és versenyképességének növelése pedig együtt kell hogy járjon a termelési sztenderdek fokozásával is” – mondta Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója.

Hozzátéve, az első negyedévben tapasztalt folyamatok vegyes, összességében mérsékelten negatív hatásai ellenére továbbra is elmondható, hogy a hosszabb távú tendenciák – elsősorban a Közös Agrárpolitika (KAP) beruházási programja indulásának köszönhetően – későbbi javulást feltételeznek. „A KAP Stratégiai Terv mintegy 1500 milliárd forintos támogatási forrásai jelentős mértékben mozgatják majd meg az agrárhitelpiacot, az érdemi növekedés a második félévben indulhat meg. A gazdálkodók és a bankok fókuszában már egyértelműen a beruházásokra való felkészülés áll” – mondta.

Némileg távolabb az egyensúlyi szinttől

Az ügyfelek, szakmaközi szervezetek és a bank elemzőinek helyzetértékelése alapján készülő, és a hivatalos statisztikákat megelőző agrár-élelmiszeripari bizalmi mutató, az MBH AgrárTrend Index értéke 2025. március végén 32,4 pontot mutatott a 48 pontos skálán, ezzel némileg távolodott az egyensúlyi szintnek tekintett 35 ponttól. A negyedéves és éves összevetésben egyaránt 1,3 pontos csökkenés elsősorban a száj- és körömfájás Győr-Moson-Sopron megyére korlátozódó megjelenésének és a betegség közvetlen, valamint esetleges közvetett hatásainak tudható be. A szezonális hatásnak tekinthető madárinfluenza-járvány, továbbá az egyes élelmiszer-kategóriákra bevezetett árrésstop mellett azonban a szántóföldi növénytermesztők esetében közrejátszott benne a vámháborúk okozta bizonytalanság és az ország egyes pontjain tapasztalt csapadékhiány, a gyümölcstermesztőknél pedig a hirtelen betörő tavaszi fagy is, amelynek következtében számottevően csökkenhet a termésmennyiség – összegezte Héjja Csaba, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának stratégiai elemzője. A fagyok hatására Borsod, Tolna vagy épp Szabolcs megyében sok helyen akár zéró termés várható.

Az ágazatban tapasztalható óvatosságot tükrözi, hogy az MBH Bank agrárszakértői által vizsgált 12 termékpálya közül 3, a hajtatott- és a szabadföldizöldség-termesztők, valamint a szőlő-bortermelők tartják továbbra is kedvezőnek a kilátásokat. 2025 első negyedévének végén a keresleti piacnak köszönhetően a hajtatott zöldség, a húsvéti időszakban tapasztalható igény révén a tojás-, valamint a jó állapotban lévő vetések és a kedvező felvásárlási árak nyomán a búzatermékpálya adta a legkedvezőbb értékelést.

Feszes árak a szántóföldi növénytermesztésben

A magyar agrárium kibocsátásának legnagyobb részét adó szántóföldi növénytermesztés esetében a visszajelzések szerint az őszi vetések az ország nagyobb részén általánosságban véve jó, a csapadékhiányos térségekben ennél valamivel gyengébb, kielégítő állapotban vannak. Az MBH Bank elemzői mindezekhez még hozzátették, hogy az időjárási előrejelzések szerint száraz nyárra lehet számítani. A tavaszi vetés ideje némileg elcsúszott, e növények számára azonban most megfelelőek az időjárási körülmények. Az inputanyagárakban egyelőre nem látszik érdemi emelkedés, a felhasznált mennyiség volumenében azonban lehet bővülésre számítani. A hazai terményárak a világpiaci tendenciákkal szemben jelenleg inkább keresleti piacot tükröznek, ami feszesebb árakat eredményez: a termelői árak az előző évinél jellemzően 20-25 százalékkal voltak magasabbak az első negyedévben, kedvező exportfeltételek mellett.

Mindeközben a kereskedők és a feldolgozók a vámháborúk aktuális fejleményeit figyelik, és természetesen a ragadós száj- és körömfájás járvány fejleményeitől sem tudja magát függetleníteni az ágazat, azonban a hazai piac ezt még nem árazta be

– mondta Héjja Csaba.

Kulcskérdés a gabonatermelés, amely egyrészt az agrárium leginkább kitett terméke lehet a Donald Trump amerikai elnök által meghirdetett vámháborúban. Másrészt a ragadós száj- és körömfájás is hatással van a gabonatermelésre mint a takarmányipar legfontosabb szegmense. A járvány tehát a takarmányárakra, így közvetve a gabonaárakra is hatással van, bár egyelőre ez még nem látszik élesen – mondta Hollósi Dávid.

A járvány átírhatja az állattenyésztés idei évét

Az állattartók és -tenyésztők helyzetértékelését alapvetően befolyásolta a baromfiágazatban a madárinfluenza-járvány, a tej-, a sertés- és a húsmarha-termékpályákon pedig a ragadós száj- és körömfájás 1973 utáni újbóli megjelenése.

Az index a tejtermelés, illetve a sertéshúságazat esetében romlott leginkább.

Azért is nagyon veszélyes a ragadós száj- és körömfájás, mert valójában a casflow-t, a fő pénztermelő értéket, vagyis magát az állatot kell leölni, ezáltal a teljes tejárbevétel kiesik. Márpedig egy állomány visszaépítése 4-5 évet vesz igénybe, ami számos gazdaság sorsát megpecsételheti

– mutatott rá Hollósi Dávid, aki kilátásba helyezte az agrárhitelek kamatmoratóriumának meghosszabbítását, hozzátéve, hogy az állam átvállalja a járvány által érintett gazdaságok munkabér- és járulékköltségeit, ahogy a felszámolási költségeket is. „Kérdés, hogy ezek után hány vállalat képes a nulláról újrakezdeni. Bizakodásra adhat okot, hogy a tejtermelő ágazatból számos pályázat érkezett a Közös Agrárprogram (KAP) keretében.”

„A tejágazatban most fókuszba került a járványvédelem, sok esetben spot beruházásként, a támogatott pályázatoktól függetlenül fogtak kisebb beruházásokba a telepi higiénia növelése érdekében” – ismertette a visszajelzéseket Héjja Csaba, hozzátéve, hogy a termelői árak némileg csökkentek, a feldolgozók esetében pedig vevői bizonytalanság, helyenként pedig készletnövekedés tapasztalható.

Az exportban is mutatkozik némi bizonytalanság, egyelőre azonban ezek a kérdések megoldottak.

A sertésállomány esetében már korábban példásan szigorú óvintézkedéseket vezettek be, aminek köszönhetően gyakorlatilag „lehetetlen meglátogatni egy sertéstelepet”. A ragadós száj- és körömfájásra szintén fogékony sertés esetében ugyanis az Afrikai Sertéspestis (ASP) részben már rákényszerítette a teleptulajdonosokat a fokozott járványvédelemre, így ez az ágazat már előrébb jár a felkészültségben. „A száj- és körömfájás járvány megjelenésekor látványosan csökkent a vágóállatok ára, a nyár közeledtével, a szezonális mintához igazodva azonban emelkedni kezdett. Igaz viszont, hogy sok esetben a vágásra szánt állatokat a járvány miatti hatósági intézkedések következtében túl kell tartani, ami veszteséggel jár termelői szinten.” A jellemzően extenzív húsmarhatartás esetében a járványvédelem csak egy bizonyos szintig fokozható a zárt tartáshoz képest, az értékesítés főszezonja azonban őszre esik, a kereskedelmi korlátozásokat pedig szerencsés esetben feloldhatják addigra.

„A biztonsági protokoll hatására kijelenthető, hogy a magyar sertésállomány egészséges, a hazai sertéshús biztonsággal fogyasztható” – mutatott rá Hollósi Dávid, aki szerint a ragadós száj- és körömfájás kezelése kellően szakszerű fázisba lépett. „Ebből is látszik, hogy a globalizációs folyamatoknak járványügyileg vannak árnyoldalai, hiszen a ragadós száj- és körömfájás 50 év után jelent meg Magyarországon, míg a Távol-Keleten vagy épp Afrikában folyamatosan jelen van. Az onnan importált termék ezért egészségügyi kockázatot rejthet magában” – hívta fel a figyelmet az üzletágvezető.

A baromfi esetében a szezonnak megfelelően ismét megjelent a madárinfluenza Magyarországon, ami rontotta a termékpálya helyzetértékelését. A száj- és körömfájás által veszélyeztetett párosujjú patásokénál jóval gyorsabb biológiai ciklus viszont gyorsabb újraindulást és kisebb árbevétel-kiesést eredményez – mutattak rá az MBH Bank szakértői, kifejtve, hogy a kacsa esetében egy gyengébb év után érte a járvány az alágazatot, a csirke esetében viszont kedvezőbb a helyzet. „A tojásnál a húsvéti körüli kereslet viszonylag jól alakult, az árrésstop azonban kis teret hagyott az árazásra. Ki kell emelni, hogy Lengyelországban is komoly madárinfluenza-járvány van, amelynek hatásait rövid távon bizonyára az európai piac egészén érezni fogjuk” – mondta Héjja Csaba.

Felfoghatatlan bevételt ránthat magával a járvány

Héjja Csaba felhívta a figyelmet, hogy a ragadós száj- és körömfájás által érintett területek mögött húzódik egy kvázi védvonal, ahol nem zajlik állattenyésztés. Ez segít abban, hogy a betegség ne terjedjen tovább az ország középső és déli részére, főként az állattenyésztés szempontjából kiemelt szerepet játszó Alföldre. „Amíg az alföldi régióba nem tör be a járvány, nem beszélhetünk országos katasztrófáról” – hangsúlyozta.

Az MBH Bank szakértőinek számításai szerint a ragadós száj- és körömfájás, amely eddig öt Győr-Moson-Sopron megyei tejelő szarvasmarha telepen ütötte fel a fejét, a hazai tejtermelés 4–5 százalékát érintette, az anyagi kár 25–30 milliárd forint közé tehető. A vírus kiterjedése esetén viszont a hazai élelmiszer-gazdaság kibocsátásának ötödét – mintegy 2700 milliárd forintot kitevő részét – érintheti: a mezőgazdaság kibocsátásának több mint 21, az élelmiszeriparnak mintegy 20 százalékát, ezért is kulcsfontosságú a hatékony védekezés.

Új agrárpolitikai szemléletre van szükség – főszerepben a finanszírozás

Hollódi Dávid az agrártámogatásokkal kapcsolatban általánosságban hangsúlyozta:

A cél a tudásalapú fejlesztés, amelyben nem a támogatások nagysága, hanem azok hatékony felhasználása lesz a kulcs. A hangsúly a fenntarthatóságon, a digitalizáción és a versenyképesség növelésén van.

A támogatási rendszer „más logikára épül”, mint korábban: már nemcsak a területnagyság számít, hanem az is, ki hogyan és mit termel, illetve milyen módon fejleszt.

Nagyobb szerep jut az együttműködéseknek és a tudásmegosztásnak. Az agrárpolitika új korszakát az jellemzi, hogy nemcsak egyéni gazdaságokat támogat, hanem klaszteres, integrációs működést is ösztönöz.

„Aki nem alkalmazkodik az új feltételekhez, az lemaradhat. A modernizáció és a piacorientált gondolkodás elengedhetetlen” – mondta.

Ehhez azonban új agrárpolitikai szemléletre van szükség. „Az állam jelenleg olyan területek után is fizet, ahol nincs termelés, ami hosszú távon nem fenntartható” – jelezte az üzletágvezető arra utalva, a jelenlegi támogatási rendszerben még mindig előfordul, hogy pusztán a területalapú támogatás révén valaki pénzhez jut anélkül, hogy tényleges mezőgazdasági tevékenységet folytatna. Ez azért probléma, mert

torzítja a versenyt azokkal szemben, akik valóban termelnek,

nem ösztönöz hatékonyságra, innovációra vagy termelékenységre,

szembemegy a KAP új célkitűzéseivel, ahol már nemcsak a földterület mérete számít, hanem a hozzáadott érték és a gazdálkodás minősége is.

„A támogatásokat a termelőknek kell megkapniuk, nem a földtulajdonosoknak pusztán a birtoklás jogán” – hangsúlyozta.

A járvány a teljes agráriumra, illetve az azt kiszolgáló ágazatokra is hatással lehet. Jó hír azonban, hogy úgy tűnik, idejében sikerült lokalizálni, helyben tartani a járványt, így nem beszélhetünk országos katasztrófáról. Az azonban kétségtelen, hogy „átrajzolja az agrárium évét”.

Hollósi Dávid felhívta a figyelmet a kockázatok gyors, és hatékony kezelésének fontosságára. „A nem kezelt kockázatok ugyanis befontfalként hathatnak a finanszírozási kedve. Ezért mindenkitől azt kérjük, hogy mindent meg tegyen annak érdekében, hogy az ilyen típusú járványok ne terjednek tovább. A kezelés feltétele a pénzügyi finanszírozásnak” – mondta.

A magyar agrárium teljesítménye, és finanszírozása (hitelfelvétel) akadozik. „A folyamatra a magyar lakosság alacsony fogyasztási is kihatással van. Élelmiszerinflációs miniciklusokon vagyunk túl, a kormányzati árrésstop-intézkedés vélhetően az április inflációs adatokban is éreztetik hatásukat” – mondta Hollósi Dávid, hozzátéve: a szektorban a KAP-tól várják a finanszírozás konszolidációját. Jó hír, hogy a pályázati döntések megindultak, azokat végre kell hajtani. „Minél nagyobb a baj, annál inkább a beruházásokkal kell foglalkozni, mert ezek tudják megfékezni a kockázatokat, és stabil pályára állítani az állattenyésztést” – húzta alá az üzletágvezető.

Az MBH szakértői szerint pozitívum, hogy ismét megjelentek a beruházási szándékok, különösen az energiahatékonyságot javító technológiák és az önellátásra törekvő megoldások iránt. Az egyik legnagyobb tanulság, hogy a változó piaci környezethez való alkalmazkodás elengedhetetlen. „Ma már nem elég jól termelni – eladni is tudni kell” – hangsúlyozta Hollósi Dávid.

Várhatóan több százmilliárd forint ugrik Hollósi Dávid borús képet festve választol arra a kérdésre, hogy az év végéig lezárandó, még az előző uniós támogatási ciklus vidékfejlesztési programja során megvalósítandó, de a hírek szerint pánik miatt leállított beruházások időben befejezhetők-e. Az üzletágvezető kiemelte: már a Covid-járvány előtt is látszott, hogy sok beruházási pályázat eleve nem fog megvalósulni. Az építési beruházások esetében irreális volt például idén márciusában elindítani úgy projektet, hogy augusztus 31-ig fizikailag és szeptember 30-ig pénzügyileg is le kell zárni. Ez EU-s követelmény, amely alól a magyar kormány nem adhat felmentést – hangsúlyozta, hozzátéve: pontos becslések nincsenek arra nézve mekkora összegű uniós támogatást bukhat ezáltal a magyar agrárszektor, de több százmilliárd forintról van szó. Számos projekt nem is rendelkezik megfelelő engedélyekkel, ezért nagyon kicsi az esélye a határidők betartásának. Ez azt eredményezheti, hogy a pályázatok nem valósulnak meg, csak részben teljesülnek (részbeni támogatással), vagy önerőből, banki hitelből, lízingből próbálják befejezni azokat. A kialakult helyzetért nem elsősorban a mostani, járvány okozta pánik felelős, hanem az elmúlt évek agrárbizonytalanságai (háború, árrobbanások), melyek következtében sok uniós pénz kihasználatlan maradt – hangsúlyozta Hollósi Dávid, aki elmondta egyes kivételes helyzetek, például ha egy már folyamatban lévő beruházás járványvédelmi okokból csúszik (pl. külső munkások nem mehetnek be egy állattartó telepre), méltányolhatók lehetnek – de ezek ritkák. „Sok pályázó az építőanyagárak növekedése, valamint a régi és új ciklus közti bizonytalanság miatt hezitált. A banki oldal képviselője zárásként azt hangsúlyozta: a tétlenség a döntéshozatal halála – ha valaki beruházni akar, azt gyorsan és határozottan kell tenni” – hívta fel a figyelmet Hollósi Dávid.

Versenyelőnyben a hajtatott kertészetek

A gyümölcstermesztőknél a tavaszi fagyok az ország egyes pontjain több fajtánál is elvitték az idei termés nagyját, amit a hazai ültetvények java még részben sem tud kompenzálni. A nagyobb gyümölcstermesztő országokban szintén jelentős terméskieséssel kell számolni, ennek pontos mértéke azonban egyelőre még nem ismert. A kereslet és a kínálat egyensúlya mindenesetre felbomlott. A szőlő-bor esetében 5-8 százalékos áremelkedés ment végbe az év elején, ami megegyezett az inputanyagárak növekedésének mértékével. Kedvezőtlen hír viszont, hogy az International Organisation of Vine and Wine (OIV) friss statisztikája szerint tovább csökkent a borfogyasztás a világban.

Az ágazatban a zöldségtermesztők, azon belül is a hajtatott kertészetek kilátásai a leginkább pozitív, legfőképp a zárt, kontrollált termesztési környezetnek és a javuló magyar piaci pozícióknak köszönhetően. A szabadföldi zöldségtermesztésben Délkelet-Magyarországon tapasztalt csapadékhiány okozott nehézségeket a termelőknek, de összességében nekik is kedvező a helyzetük.

(Borítókép: Alicia Windzio / picture alliance / Getty Images)