„Az amerikai filmipar nagyon gyorsan haldoklik. Más országok mindenféle ösztönzőket kínálnak, hogy a filmeseket és a stúdiókat kivonják az Egyesült Államokból. Hollywood és sok más terület is tönkremegy az Egyesült Államokban. Ez más nemzetek összehangolt erőfeszítése, és ezért nemzetbiztonsági fenyegetés” – fogalmazott Donald Trump amerikai elnök a napokban. Majd bejelentette, hogy felhatalmazza a kereskedelmi minisztériumot és az Egyesült Államok kereskedelmi képviseletét, hogy azonnal kezdjék meg a 100 százalékos vám bevezetését az Amerikai Egyesült Államokba érkező minden olyan filmre, amelyet külföldön gyártanak. „Azt akarjuk, hogy a filmek újra Amerikában készüljenek!” – zárta bejegyzését az amerikai elnök.

Az amerikai elnök döntései mostanra szinte forgószélként söpörnek végig a világgazdaságon. Április elején még határozott kézzel csapott az asztalra, és bejelentette: szinte minden országot érintő, átfogó vámintézkedéseket vezet be. A piacok meginogtak, ezermilliárd dollárok égtek el a Wall Streeten, visszafojtott lélegzettel világszerte újságírók éjszakáztak és figyeltek. Ám alig telt el egy hét, a Fehér Ház már visszakozott.

Április 9-én az elnök ismét új irányt szabott: a korábban beharangozott intézkedéseket 90 napos haladékkal elnapolta. Ez a történet most Hollywooddal folytatódik, és egyre inkább úgy tűnik, a vámháború nem egyetlen csata, hanem hosszú, kiszámíthatatlan hadjárattá formálódott.

Egy dolog biztos: minden kiszámíthatatlan lett

Újabb szokatlan fordulatot vett az amerikai elnök gazdaságpolitikája – ezúttal a szolgáltatásokra is kivetendő vámokról beszélt Donald Trump. A javaslat nemcsak újszerű, de kockázatos is – figyelmeztetett az Indexnek adott nyilatkozatában Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. „Érdemes először elidőzni magánál az intézkedésnél. Trump eddigi bejelentéseihez hasonlóan most sem lehet tudni, mi valósul meg belőlük, de az újdonság egyértelmű: ezúttal nemcsak termékekre, hanem szolgáltatásokra is vámot vetne ki” – mondta Regős Gábor.

Ez azért is különösen érzékeny terület, mivel a szolgáltatások nehezebben vámolhatók, ráadásul nem is jellemző rájuk ez a gyakorlat. A közgazdász szerint az amerikai gazdaság épp ebben a szegmensben erős:

Tavaly az Egyesült Államok 1107,8 milliárd dollár értékben exportált szolgáltatásokat, az import ennél jóval kevesebb, 814,4 milliárd dollár volt – azaz ezen a területen nettó exportőrként van jelen. Ha a világ viszontvámokkal reagál, az biztosan nem Trumppal szemben kedvez majd.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a film- és televíziós produkciók már jó ideje Hollywoodon kívül keresnek olyan helyszíneket, ahol a forgatás olcsóbb az adókedvezmények miatt. Világszerte számos ország nyújt jelentős kedvezményeket a náluk készült filmes vagy televíziós alkotások számára, amivel magukhoz vonzzák a produkciókat.

Az Ampere Analysis előrejelzése szerint idén globálisan 248 milliárd dollárt (88 331 milliárd forintot) költenek majd tartalomgyártásra. A nagy médiavállalatok, köztük a Walt Disney, a Netflix és a Universal Pictures is külföldön, például Kanadában és Nagy-Britanniában forgat.

Ez látszódik majd a magyar GDP-ben

A ProdPro produkciós platform piackutatása szerint 2023-ban a 40 millió dollárnál nagyobb költségvetésű film- és tévéprojektekre fordított kiadások mintegy fele az Egyesült Államokon kívülre kerül. Los Angelesben a film- és televíziós produkciók gyártása az elmúlt évtizedben csaknem 40 százalékkal csökkent a régió filmiparát figyelő FilmLA nonprofit szervezet adatai szerint. A januári kaliforniai erdőtüzek miatt ismét előtérbe kerültek azok az aggodalmak, hogy a producerek és más filmes szakemberek máshová vándorolnának Los Angelesből. A ProdPro felmérése szerint a következő két évben Kalifornia a hatodik legkedveltebb forgatási helyszín Toronto, Nagy-Britannia, Vancouver, Közép-Európa és Ausztrália után.

Így Trump bejelentésének hatásai nem csak Amerikán belül lesznek érezhetők.

Magyarországon a filmipar az elmúlt másfél évtizedben látványos fejlődésen ment keresztül – az adózási előnyök, az infrastruktúra és a szakembergárda révén valóságos sikertörténet bontakozott ki. Az elmúlt években olyan szuperprodukciók forogtak nálunk, mint a Fekete Özvegy, a Szegény párák, A brutalista vagy az Alien: Romulus. Ám egy ilyen vámintézkedés ennek is keresztbe tehet. „A vám kiterjesztése minden országot érintene, így a versenyfeltételek között nem lenne különbség. A kérdés inkább az, hogy a film gyártása során a munka az USA-ba kerül-e vissza. Mivel sok film több országban forog, előfordulhat, hogy egy ilyen lépés éppen az amerikai forgatásokat ösztönzi – de ez ott jóval drágább lehet, mint például Magyarországon” – hangsúlyozta Regős Gábor.

Sőt, szerinte már a vám puszta belengetése is visszavetheti a hazai filmipart: a bizonytalanság könnyen elriaszthatja a befektetőket, és akár késleltetheti új produkciók indítását is.

A történet végkimenetele még nyitott. Lehet – mint a termékvámok esetében –, hogy a piac vagy a kötvénypiac jelez vissza, és kényszeríti ki a változtatást. „A filmiparban az amerikai gyártók hivatkozhatnak a megnövekedő költségekre, vagy épp arra, hogy kevesebb produkció születik, így a vámnak nem biztos, hogy pozitív hatása lesz” – tette hozzá a közgazdász. De ott a kiskapuk kérdése is: ha a film hivatalosan nem amerikai cégnél készül, csak a jogokat vásárolják meg később, akkor könnyen megkerülhetik az egész vámrendszert. De hogy ebből lesz-e valóság, vagy marad puszta fenyegetés, azt csak az idő dönti el.

Jelentős bevételt termel a magyar gazdaságnak a filmgyártás. Az értéket csak becsülni lehet, de jó kiindulás lehet hozzá a szolgáltatás-külkereskedelmi adatok vonatkozó része. Az audiovizuális és kapcsolódó szolgáltatások exportja 2023-ban 754,4 millió euró volt az Eurostat adatai szerint, ebből 318,7 millió euró ment közvetlenül az Egyesült Államokba. Regős Gábor szerint 2023-ban ráadásul a forgatókönyvírók sztrájkja mérsékelte a forgalmat, így ennél a mostani érték érdemben nagyobb lehet, nem kizárt, hogy az 1 milliárd eurót is megközelíti.

Ez pedig már szabad szemmel is jól látható, GDP-ben is érzékelhető tétel.

„Tegyük hozzá, hogy azt nem tudni pontosan, hogy a kiesés mekkora lenne pontosan, hiszen nem tudjuk még a kieső export arányát, illetve azt sem, hogy a nem közvetlenül az Egyesült Államokba számlázott szolgáltatás mekkora része kapcsolódik a végén mégis amerikai filmekhez” – mondta Regős Gábor. Jelentős az amerikai filmek szerepe a magyar exportban, de talán a világ egész filmgyártásában. A 2023-as adatok alapján ez az arány – legalábbis közvetlenül – 42,2 százalék. 2024-ben ez az arány magasabb lehetett, de erről még nincs adatunk.

Azonnal lépnie kell a kormánynak

Rövid távon a bizonytalanság dominál, és ez már önmagában elegendő ahhoz, hogy a filmkészítők inkább kivárjanak – mondta az Indexnek Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Szerinte ha a vám bevezetése komoly eséllyel fennáll, senki sem kockáztatja meg a 100 százalékos többletköltséget, így valamilyen irányú alkalmazkodás biztosan bekövetkezik.

Kérdés, hogy ez az alkalmazkodás az amerikai gyártás hazatelepítését jelenti-e, vagy inkább azt, hogy az amerikai filmeket a jövőben nem amerikai filmként jegyzik majd – esetleg a vám ötlete végül a fiókban marad, mert sikerül Trumpot lebeszélni róla

– fogalmazott Regős Gábor.

A filmipar ugyan sajátos terület, így egyelőre nem számít arra, hogy a hatások rövid távon más szektorokba is átterjednének. De az, hogy Trump politikájában visszatérően megjelenik a bezárkózás és a globalizációval szembeni fellépés, egy szélesebb, aggasztóbb trendet jelez „Magyarország számára, mint kis, nyitott, exportorientált gazdaság számára ez semmiképpen sem jó hír” – mondta a közgazdász.

A legnagyobb kockázat az, hogy teljesen kiszámíthatatlan, mikor és milyen alapon vetnek ki új vámokat, és ez megnehezíti a hosszú távú tervezést.

A magyar gazdaság növekedése jelentős részben épp a szolgáltatási ágazatoknak köszönhető – tette hozzá –, amelyek szerepe mással nem váltható ki. „A filmipar sikere is ezt mutatja. Miközben az ipar – jelentős állami támogatások ellenére is – gyenge külső kereslet mellett alacsony teljesítményt nyújt, a szolgáltató szektorok húzzák a gazdaságot.” Regős szerint éppen ezért különösen fontos a magas hozzáadott értékű szolgáltatások fejlesztése és idevonzása. „A gazdaság diverzifikációja szempontjából is elengedhetetlen, hogy ne egyoldalúan iparfüggő modellben gondolkodjunk. A jövőbeli növekedés alapját ezek a szektorok képezhetik” – összegezte a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

A cikkünk megjelenése előtt megkerestük a Kormányzati Tájékoztatási Központot és a Nemzeti Filmintézetet (NFI) is. Az NFI nevében Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos válaszolt a kérdéseinkre, amit változtatás nélkül közlünk: „A magyarországi filmstúdiók jelenleg tele vannak nemzetközi és hazai produkciókkal. Az esetleges, a hazai filmipart is érintő amerikai védővámok részleteinek kidolgozása és bevezetése egy hosszabb folyamat. Addig is további, a magyar filmipar szereplőinek előnyös együttműködési és koprodukciós lehetőségekről egyeztetünk külföldi partnereinkkel világszerte, több kontinensen.”

