Itt vannak a friss adatok: így adósodik el a magyar

A Magyar Nemzeti Bank friss adatai alapján márciusban, valamint az idei első negyedévben is új csúcsokat döntött a lakossági hitelpiac. A statisztikák szerint a hónap különösen erős volt a lakáshitelek és a személyi kölcsönök terén: a lakáshitelek új szerződéseinek összege 137,8 milliárd, míg a személyi kölcsönöké 90,8 milliárd forintot tett ki. Utóbbinál ilyen magas havi kihelyezésre eddig még nem volt példa. Ugyanakkor a szezonális hatások kiszűrésével már enyhe visszaesés látható februárhoz képest. Kérdéses, hogy a lakáshitelezés képes lesz-e tartósan meghaladni a jelenlegi havi 120–140 milliárd forintos sávot, vagy továbbra is ezen a szinten stagnál. Ez pedig nem festett túl biztató képet a lakásépítésben és -felújításban érdekelt több tízezer magyar mikro-, kis- és középvállalkozás szempontjából.

Az erős hitelfelvételi kedv következtében a háztartási hitelállomány új csúcsot döntött: az első negyedév végére megközelítette a 11 340 milliárd forintot, ami éves szinten 10,6 százalékos növekedést jelent. A lakáshitel-állomány ennél is gyorsabban, 14,5 százalékkal bővült, meghaladva az 5830 milliárd forintot. Ezzel szemben a szabad felhasználású jelzáloghitelek állománya folyamatos csökkenést mutat, március végén 673,6 milliárd forinton állt, ami csaknem 54 milliárd forintos visszaesés az előző évhez képest – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból.

A lakáshitelek és személyi kölcsönök új szerződéseinek összege egyaránt jelentősen meghaladta az előző év azonos időszakát: előbbieknél 137,8 milliárd, utóbbiaknál 90,8 milliárd forintot kötöttek le, ami 42, illetve 60 százalékos éves növekedést jelent. Különösen a személyi kölcsönök esetében született történelmi rekord, ilyen magas havi volumenre eddig még nem volt példa – számolt be a vg.hu.

A szabad felhasználású jelzáloghiteleknél is jelentős bővülés történt: márciusban ezekből 8,8 milliárd forintnyi új szerződést kötöttek, ami több mint másfélszerese az előző évi értéknek.

Magas kamatok, magas lakásárak

Ami a havi adatokat illeti, márciusban 137,8 milliárd forint értékben kötött a magyar lakosság lakáshitel-szerződést, ami 17,5 milliárd forinttal haladja meg a februári értéket. Picit más a helyzet akkor, ha a szezonálisan kiigazított értéket nézzük, mert az így mért 143,16 milliárd forint elmarad mind a januári, mind a februári számoktól.

Ez arra utal, hogy a lakáshitelezés havi 120-140 milliárd forint körüli volumenre állt be

– mutatott rá Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A szakértő szerint az innen való kitörést jelenleg több tényező is akadályozza. Az egyik ilyen a viszonylag magas szinten megrekedő hitelkamatok. Az MNB statisztikái szerint a lakáshitelek átlagos költsége márciusban 7,07 százalék volt, ami idén a legmagasabb érték, és gyakorlatilag megegyezik az egy évvel korábbival.

A másik fontos gátló tényező a lakásárak drasztikus emelkedése, hiszen a KSH adatai szerint az új lakások reálára 10, a használtaké 8,7 százalékkal emelkedett 2024-ben, 2015-höz képest pedig 188 százalékos volt reálértéken a drágulás.

Ugyancsak hátráltatja a hitelpiac felfutását, hogy jelenleg 6–8 százalék között vannak a 10 évre rögzített vagy fix kamatú piaci lakáshitelek kamatai, ami egy 20 millió forintos, 20 éves futamidőre igényelt hitelnél 143-170 ezer forint körüli hiteltörlesztőt jelent.

Az emelkedő lakásárak a lakáshiteles vásárlókat is nehezebb helyzetbe hozzák: egyrészt egyre nagyobb hitelösszeget kénytelenek felvenni, másrészt a hitelhez minimálisan elvárt 20 százalékos önerő összege is folyamatosan nő, amit mind nehezebben képesek előteremteni.

Ez annak ellenére igaz, hogy 2024 óta már akár 10 százalékos önerővel is felvehető lakáshitel, ám ezzel a lehetőséggel kizárólag az első lakásukat vásárló fiatal párok, valamint az energiatakarékos (A+ besorolású és legfeljebb 68 kWh/m²/év energiafogyasztású) ingatlant vásárlók élhetnek.

A jelenlegi helyzetben az aktuálisan elérhető otthonteremtési támogatások is csak egy szűk körnek segítenek. Például a legfeljebb 3 százalékos fix kamattal igényelhető csok plusz lakáshitel bár rendkívül kedvező, ezt csak olyan házaspárok igényelhetik, akik legalább egy gyereket vállalnak, ami erősen leszűkíti a jogosultak körét.

Az úgynevezett 5 százalékos kamatú lakáshitelek is inkább csak jól hangzanak, mert bár egy 30 millió forint összegű, 20 éves futamidejű kölcsönnél ezekkel nagyjából 25-30 ezer forint takarítható meg, öt év után a kamat szinte minden banknál jelentősen megemelkedik.

Ezek a hitelek ráadásul várhatóan csak 2025. október 31-ig lesznek elérhetők, így már csak emiatt sem tudnak tartósan javítani a lakáshitelesek helyzetén.

Az egyetlen megmaradt vissza nem térítendő otthonteremtési támogatással, a falusi csokkal is hasonló a helyzet, mert bár a 0,6–15 millió forint összegű konstrukciót akár egyedülálló szülők is igényelhetik, csak bizonyos kistelepüléseken használható fel.

Nőtt a hitelköltség és a kamatláb 2025. márciusban a háztartások által újonnan felvett lakáscélú hitelek átlagos hitelköltség-mutatója kismértékben nőtt, valamint az új szerződések értéke a piaci és a támogató konstrukcióknál egyaránt növekedett. Míg a személyi hitelek átlagos hitelköltség-mutatója enyhén csökkent, az új szerződések értéke emelkedett az előző hónaphoz képest – áll az MNB jelentésének összefoglalójában. A háztartások által lekötött forintbetétek átlagos kamatlába emelkedett, míg az éven belül lekötött euróbetétek esetén érdemben nem változott az előző hónaphoz képest. Az új szerződések értéke esetén növekedés volt tapasztalható mindkét betéttípusnál.

A munkáshitel megeszi a babavárót

A babaváró hitelek új szerződéses összege 17,8 milliárd forint volt 2025. márciusban. A program kezdetétől összesen 2679 milliárd forint értékben kötöttek ilyen szerződést a háztartások a hitelintézetekkel.

A munkáshitelek új szerződéses összege 21,2 milliárd forint volt 2025. márciusban, a 2025. januári indulástól kezdődően összesen 59 milliárd forint értékben történt szerződéskötés.

A babaváró hitel iránt azonban továbbra is csökken az érdeklődés: az első negyedévben 51,4 milliárd forint értékben születtek új szerződések, ez 14 százalékos visszaesést jelent tavalyhoz képest. Ugyanakkor a január óta elérhető munkáshitel már 59,2 milliárd forintnyi szerződéses összegnél jár, bár márciusban visszaesett az érdeklődés februárhoz képest.

Mindez jól mutatja azt a tendenciát, amelyről az Index külön elemzésben számolt be, hogy a munkáshitel gyakorlatilag kannibalizálja a babavárót, sőt a személyi kölcsönt is trollkodja.

Nem túl biztató a befagyás

Viszonylag magas szinten, de eddig megtorpanni látszott, márciusban viszont megugrott a lakáshitelezés növekedése Magyarországon. Az eddigi – havi 120 milliárd forint körül mozgó – szint nem volt alacsony, de a befagyás nem festett túl biztató képet a lakásépítésben és -felújításban érdekelt több tízezer magyar mikro-, kis- és középvállalkozás szempontjából. „A márciusi 137 milliárd forint megítélt hitel reménykeltő, de egyhavi adatokból még nem lehet messzemenő következtetéseket levonni a későbbi trendekre nézve” – értékelt Juhász Attila, az Építőipari Vállalatok Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) Építőanyag-kereskedelmi Tagozat, valamint az Újház Zrt. elnöke.

Vannak azonban más tényezők is, amelyek az építési és felújítási piac felfutására utalnak. Az év elején indult vidéki otthonfelújítási támogatás, amelyet kiterjesztettek a nyugdíjasokra is, élénkítőleg hathat a piacra, de még nagyobb várakozások fűzhetők az EKR-en (Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer) alapú kedvezményes energiahatékonysági beruházásokhoz. Az Országgyűlés a múlt héten az energiatörvény módosításával gondoskodott róla, hogy az erre a lehetőségre támaszkodó lakosságnak szóló akciók a már eddig is sikeres ingyenes födémszigetelési programoknál is messzebb terjeszkedjenek.

Várakozásunk szerint a második fél évtől felpörögnek a lakossági energetikai felújításokat támogató ingyenes vagy rendkívül kedvezményes beruházási akciók. Ezekkel lényegében bármilyen energiahatékonyságot növelő munka – hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtésrendszer-korszerűsítés, hőszivattyú – rendkívül kedvező feltételek mellett megvalósítható lesz, amelyek az építőipari értékláncban szereplő vállalkozások számára jelentős megrendelést hozhatnak, hiszen a soron következő 2,5 évben ennek köszönhetően nagyságrendileg 150 ezer családi ház energetikai felújítása várható

– prognosztizálta Juhász Attila.

A vállalati kamatok stagnáltak A nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott forinthitelek átlagos kamatlába az 1 millió euró érték alatti kategóriában számottevően nem változott, míg az 1 millió euró érték feletti hitelszerződések esetén csökkent. Az euróhiteleknél csökkenés volt tapasztalható mindkét kategóriában. A nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott forint- és euróhitelek új szerződéses értéke mindkét értékkategóriában nőtt. A nem pénzügyi vállalatok lekötött forintbetéteinek átlagos kamatlába az előző havi szinten maradt, az éven belül lekötött euróbetéteknél csökkenés volt tapasztalható. Az új szerződések értéke a forintbetétek esetén mérséklődött, míg az éven belül lekötött euróbetéteknél emelkedett.

(Borítókép: Wera Rodsawang / Getty Images)