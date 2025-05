Húsvéti zavar a boltokban, ezt nem láthatta tisztán a kormány

Márciusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 0,4 százalékkal mérséklődött, naptárhatástól (és húsvéthatástól) megtisztítva 0,4 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – tájékoztatott erről a Központi Statisztikai Hivatal. A kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,5 százalékkal maradt el az előző havitól. 2025. január–márciusban a forgalom – a megtisztított adatok szerint – 2,7 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára már az Indexnek kifejtette, hogy a hivatalos, havi kiskereskedelmi forgalmi adatok elemzésekor nagyon fontos, hogy megértsük a publikálásra kerülő adatok előállításához használt módszertant, hiszen az egyes hónapok, jelen esetben a március és az április hónapok statisztikája között várhatóan érdemi áthúzódó hatásokat fogunk tapasztalni.

Bekopogott a húsvéti meglepetés

Az államtitkár már akkor jelezte, hogy március egészében nominálisan (az inflációs hatástól nem megtisztítva) csak 2–4 százalékkal nőhetett a kiskereskedelmi költések összege az előző év azonos időszakához képest, míg az áprilisi forgalomnövekedés az eddig látott adatok alapján akár 10–12 százalék is lehet.

Áprilisra vonatkozón azonban a kiskereskedelmi statisztikában az idei év eddigi legdinamikusabb bővülése jöhet, akár 6–8 százalék körüli szinttel.

A márciusi adatokat a hivatalos statisztikában érdemben torzíthatja:

egyrészt az árrésstop bevezetése, az adatok értékelése során az a módszertani sajátosság jelenti, hogy a KSH árstatisztikáinak adatfelvétele „csak” minden hónap 20. napjáig tart. Márpedig az árrésstopot március 17-én vezették be. Az inflációt a hónap első 20 napján mérik fel, miközben árrésstop 17-én lépett életbe, azaz az árindexet csak alig befolyásolta, a kiadások értékét viszont a hónap felében visszavetette. Másrészt a szakzsargonban húsvéthatásnak nevezett jelenség. A magyar háztartások a húsvétot megelőző 1-2 hétben jelentős mértékben növelik költéseiket a nagybevásárlásaik során. A húsvét ugyanakkor egy mozgó ünnep, tehát nem mindig ugyanarra a napra esik az évek alatt. Tavaly a húsvét történetesen március végére esett, idén április 20-a környékére. Ez azt jelenti, hogy tavaly márciusban a húsvét miatt sokkal többet költöttek a vásárlók, mint idén márciusban, mert a húsvét előtti 1-2 hetes időszak 2025-ben teljes egészében áprilisra esett.

Ezért célszerű a márciusi és áprilisi adatokat együtt elemezni.

A Központi Statisztikai Hivaltal a márciusi adatokkal kapcsolatban azt is jelezte, az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 1,2 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 2,7 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 3,1 százalékkal csökkent.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene 5,9 százalékkal bővült. Az eladások volumene a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 7,3, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben és a bútor-, műszakicikk-üzletekben 4,8, a használtcikk-üzletekben 3,5, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 2,2 százalékkal nőtt, a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 5,2 százalékkal csökkent.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,5 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 5 százalékkal emelkedett. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 0,1 százalékkal bővült. A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek eladásai 0,7 százalékkal csökkentek – összegezte a KSH. Márciusban az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1630 milliárd forintot ért el.

Jöhet az újabb intézkedés

A Nemzertgzadsági Minisztérium az adatokat úgy értékelte, hogy a kiskereskedelmi forgalom márciusi megtorpanása csupán átmeneti, technikai jelenség, amelynek hátterében a húsvéthatás áll, vagyis, hogy 2024-ben a húsvét március végére esett, míg idén április második felére, így a húsvéti nagybevásárlások hatása idén teljes egészében áprilisban érvényesült.

A Nemzetgazdasági Minisztérium az online pénztárgépek adatai alapján az év eddigi legdinamikusabb növekedésére számít áprilisban, akár 5-6 százalék fölötti szinttel.

A két hónapot együttesen kell vizsgálni, amely alapján továbbra is egyértelmű a kiskereskedelmi forgalom bővülése, amelyet a kormány árcsökkentő intézkedései és a lakossági bizalom erősödése is támogat. Illetve azt is érdemes kiemelni, hogy 2025. január–márciusban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,7 százalékkal emelkedett.

A gazdasági minisztérium a közleményében arra is kitért, hogy „a kormány által bevezetett árcsökkentő intézkedések érdemben hozzájárulnak a lakossági fogyasztás dinamikus bővüléséhez és a magyar családok mindennapi kiadásainak érdemi csökkentéséhez. A márciusban elindított árréscsökkentés eredményeként 905 termék átlagosan 19,3 százalékkal olcsóbban érhető el, ami jelentős könnyebbséget jelent a háztartások számára.” A banki szektor és a telekommunikációs szolgáltatók pedig teljesítették az önkéntes árkorlátozási elvárásokat.

A Nemzetgazdasági Minisztérium jelenleg azt vizsgálja, hogy az élelmiszereken túl mely további nem élelmiszer jellegű termékcsoportokra célszerű kiterjeszteni az intézkedést. A kormány a napokban dönthet döntést hozhat egy új árréscsökkentésről, amely a háztartási cikkeket árusító drogériákra vonatkozik majd. Az intézkedés 30 termékkategóriát érint, köztük mosószereket és tusfürdőket, és várhatóan 16-18 százalékos árcsökkenést eredményez ezeknél a termékeknél. „A cél az, hogy az áremelkedések elleni fellépés mellett tartósan támogassuk a családokat, és elősegítsük a belső kereslet élénkülését” – összegezte a minisztérium.

A gyengeségnek részben módszertani okai vannak, de hogy a visszaesés mekkora része köszönhető a módszertani okoknak, azt nehéz megmondani, emiatt az adat nehezen is értelmezhető, azt talán az áprilisi adattal együtt lesz érdemes nézni. A gyenge márciusi kiskereskedelmi adat mindenképpen szerepet játszott a vártnál gyengébb első negyedéves GDP-adatban

– erre pedig már Regős Gábor, a Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza hívta fel a figyelmet. A fogyasztásra márciusban összességében eltérő tényezők hathattak. A februári reálbéremelkedés annyira nem volt erős, mint az a korábbi hónapokban megszokott volt (márciusban költik a háztartások a februári bért), bár ebben a februárban magas inflációnak is szerepe volt.

A reálbérek növekedése tehát valamennyire fűti a fogyasztást, de ezt az év eleji inflációs növekmény biztosan mérsékelte.

A szakértő szerint ami kérdéses, hogy ez az inflációs hatás az óvatossági motívumra hogyan hat, illetve hogy a háztartások költéseit hogyan befolyásolja az árrésstop, készleteznek-e például az olcsóbbá váló termékekből. Az infláció leküzdése tehát elengedhetetlen a fogyasztás bővüléséhez és ahhoz, hogy ez a gazdasági növekedést az idei évben húzni tudja.

(Borítókép: Maskot / Getty Images)