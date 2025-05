Drámai veszélyben az örökségünk, amelyet Ferenc pápa a legszentebb dolognak nevezett Magyarországon

„A bor elsősorban kultúra, nem pedig alkohol” – hangsúlyozza Rókusfalvy Pál, miközben a borkultúra és az alkoholizmus összemosását méltatlannak tartja. Vannak, akik élből elutasítják a borfogyasztást az alkoholizmus rémét felfestve, akik valószínűleg nem értik, mi forog most kockán.

A valódi küzdelem nem pusztán a borászat megmentéséért folyik, hanem egy évezredes örökségért: a szőlőkultúráért, amely drámai zsugorodást mutat. A hetvenes évek 250 ezer hektáros tündöklése mára alig több mint 50 ezer hektárnyi zöld területre olvadt, miközben a borfogyasztás drámai zuhanásban van, főleg a Z generációs fiatalok körében.

Pohárban a jövő: generációk találkozása

A kormánybiztos nem a megérzésekben hisz, kutatások fonalán halad a bor újraértelmezése felé, amellyel tükröt tart a valóság elé: a fiatalok számára a hagyományos borkultúra túl merev, túl komplikált, túl távolinak tűnik.

Az a finomkodó borozgatás, amikor körbelötyögtetjük a bort a pohárban, és még a kisujjunkat is eltartjuk közben, inkább elriasztja a fiatalokat

– festette le érzékletesen a szakadékot, amely generációkat választ el. Miközben a sörkészítők merész lépésekkel hódítanak – rozé sörrel, jégkockás koktélokkal –, a borágazat most ébredezik évtizedes álmából. Új, izgalmas ösvények nyílnak: borkoktélok születnek, alkoholcsökkentett nedűk forradalma közeleg. A klímaváltozás nem vár, miközben a magasabb cukor- és alkoholszintek korszakában a könnyedebb borok felé kell fordulni, a fogyasztók is ezt keresik.

Gyökerek és szárnyak: harmónia keresése

A bor több mint ital – mesél tovább a borvilág diplomatája. A Himnusztól Petőfin át Máraiig a kultúra szövetébe ivódott, közösséget teremt, történeteket hordoz. Nem pusztán egy korty alkohol, hanem híd ember és ember között, múlt és jövő kapuja.

„Egész életünk függőségek sorozata”

– tűnődik Rókusfalvy. „Talán csak a víz és a levegő az, ami valóban egészséges lehet az életünkben – de még ezek is kérdőjelesek a műanyag palackok és a városi szmog korában. Nem a tiltás, hanem az egyensúly a kulcs” – vallja. A borkultúra éppen ezt kínálja: harmóniát, tudatosságot, a pillanat megélését.

A bor jövője a fiatalok kezében van. Számukra nem a mesterkélt rituálék, hanem az élmény a lényeg – a történetek, ízek kalandja, a felfedezés öröme. Nem költői szóvirágokban, hanem a közösségi élményben, a természet és ember találkozásában rejtőzik a vonzerő.

Közös szüret: magyarság és diplomácia

A szétforgácsolt magyar bormárkának új iránytűre volt szüksége. Rókusfalvy missziója: egyesíteni, ami széttöredezett. Amit korábban négy-öt minisztérium és számtalan szervezet próbált összehangolni, azt most egyetlen átfogó víziót követve igyekszik rendszerbe foglalni.

Van egy 600 oldalas stratégiánk – nem unalmunkban készítettük

– jegyezte meg. A bormarketing nem pusztán reklám, hanem hidat épít országok, kultúrák között is. Hszi Csin-ping kínai elnök a tokaji aszú képét hívta segítségül a kínai magyar barátság jellemzésére: „Olyan, mint a jó tokaji bor: illatos, édes, tartalmas és tartós.”

Többet jelent ez, mint diplomáciai udvariasság – elismerése annak, hogy Tokaj Magyarország egyik legfényesebb ékköve – véli Rókusfalvy, aki lapunkkal megosztotta a számára legkedvesebb történetét Ferenc pápával.

Apostoli áldás a magyar borra: Rókusfalvy és Ferenc pápa különleges találkozása

A kormánybiztos nem mindennapi diplomáciai küldetésről számolt be: Ferenc pápa személyesen áldotta meg a magyar bort, különösen a tokaji aszút, amelyről a szentatya úgy nyilatkozott:

„A legszentebb dolog Magyarországon.”

„Amikor a pápa Magyarországra látogatott, már akkor megemlítette a magyar bort, ami jó kiindulópont volt számunkra” – idézte fel a borászati szakember. A pápa váratlan elismerése nem pusztán protokolláris gesztus volt, hanem valódi érdeklődésről tanúskodott. Rókusfalvy ekkor határozta el, hogy személyesen kéri a szentatya áldását a magyar borászok munkájára.

A vatikáni nagykövet segítségével szervezték meg az audienciát, ami nem ütközött nehézségekbe – Ferenc pápa szinte azonnal pozitív visszajelzést adott. „Fontosnak éreztem, hogy a magyar borászok munkáját megáldja, hiszen nekik a hit és ez a spirituális háttér rengeteget jelent” – magyarázta a kormánybiztos. A találkozóra az első látogatást követő karácsonyi Szent János-napi áldás alkalmával került sor.

Rókusfalvy és küldöttsége nem érkezett üres kézzel a Vatikánba – számos palack kiváló tokaji aszút vittek ajándékba. „Bevallom, a fejemben ott motoszkált az a gondolat is, hogy szeretném, ha a pápai pincében mindig lenne jó tokaji, amit nemcsak a szentatya személyes fogyasztására, hanem egyházdiplomáciai eseményeken is felszolgálnának” – vallotta be.

A pápa fogadtatása minden várakozást felülmúlt. „Látszott rajta, hogy valóban érdeklődik a téma iránt, nem csak udvariassági gesztus volt részéről” – emlékezett vissza a kormánybiztos. Az audiencia után sem szakadt meg a kapcsolat – Ferenc pápa két levelet is küldött Rókusfalvynak, ami különleges megtiszteltetés, hiszen a szentatya évente több ezer vendéget fogad.

Ott van az a két pápai levél, amit azóta tőle kaptam. A látogatás után emlékeztetőleg tartottuk a kapcsolatot, ha tetszik, mondhatom úgy is, hogy levélváltások történtek közöttünk

– mesélte nem titkolt büszkeséggel. A pápa számtalan fontos vendéget fogad, mégis személyes figyelmet szentelt a magyar borkultúra ügyének. Rókusfalvy számára ez a találkozás egyúttal a „bordiplomácia” egyik kimagasló példája is. Az ilyen különleges kapcsolódási pontok nem csupán protokolláris jelentőséggel bírnak, hanem valódi kulturális hidakat építenek országok, tradíciók, emberek között. A tokaji bor így nemcsak a magyar identitás része, hanem az egyetemes emberi kultúra elismert értéke is – amit most már a Vatikán falai között is megtalálhatunk, Ferenc pápa áldásával.

Borpárbeszéd a kormányfővel

Rókusfalvy Pál ritkán, de annál tartalmasabb eszmecseréket folytat Orbán Viktor miniszterelnökkel. Legutóbb néhány hónappal ezelőtt nyílt lehetősége bemutatni az ágazat kihívásait a kormányfőnek, aki tudja, hogy beszélgetőpartnere etyeki borász.

„A találkozásaink lényegre törőek – a miniszterelnök úr mindig a konkrét tényekre és azonnali megoldásokra kíváncsi”

– árulta el. A beszélgetés során felvázolta a szőlőültetvények ijesztő fogyatkozását és a borfogyasztás drámai visszaesését.

Orbán Viktor azonnal a lényegre tapintott: léteznek-e működőképes válaszok a fogyasztás 40 százalékos visszaesésére? A kormányfő számára a rövid távú intézkedések – mint a reprezentációs adómentesség – és a hosszabb távú stratégiai lépések egyaránt fontosak. Rókusfalvy hangsúlyozta: „A miniszterelnök pontosan érti, hogy itt nem csupán gazdasági kérdésről, hanem kulturális örökségünk megőrzéséről is szó van.”

Vulkánok ajándéka: egyedi kincsünk

A kormánybiztos lelkesedéssel szólt a magyar borok rejtett erősségéről: „A világ borainak mindössze egy százaléka készül vulkanikus talajon, nálunk viszont ez az arány 20 százalék körüli.” Hétezer éve négyszáz vulkán formálta a Pannon-medence talajait, kivételes karaktert adva Tokaj, Somló és a Mátra borainak. Ez az egyediség, ami kitűnhet a globális kavalkádból.

Fél szemmel már a jövőt fürkészi: a digitalizáció, az influenszerek világa, a 150-200 meghívott borszakértő mind-mind eszköz a magyar bor újrapozicionálásában. A statisztikák biztatók: 18 százalékkal nőtt az export 2024-ben, Dél-Korea és más ázsiai piacok új horizontként tűnnek fel. Legközelebb az Oszakai Világkiállítás Magyar Pavilonjában vetik be hazánk bordiplomáciájának legédesebb fegyverét, a tokaji aszút.

A törött mozaik: közösségek születése

A magyar bortermelés legnagyobb drámája a szétaprózottságban rejlik. A termőterületek 83 százaléka 3 hektár alatti családi birtok – szemben a globális óriások több ezer hektáros birodalmával.

„A fejlődés következő állomása a termelői közösségek létrehozása, az erők egyesítése”

– fest képet a jövőről. A múlt árnyai azonban még kísértenek: a „szövetkezet” szó sokak fejében a szocialista kényszertársulásokat idézi. A generációváltás itt is kulcsfontosságú – a fiatalok már nem hordozzák ezt a terhet.

„Ezen még sokat kell dolgoznunk” – hangsúlyozza, miközben nemzetközi példákra utal, ahol a közösségi együttműködés sikerreceptté vált.

Borban a lélek: végső hitvallás

Rókusfalvy Pál számára a küldetés több pusztán üzleti stratégiánál – a szőlőkultúra megmentése szent cél, amely túlmutat minden partikuláris érdeken. Három év alatt elkezdett szárba szökkenni, ami Ausztriában négy évtized alatt kristályosodott ki, állítja.

Közben a szőlőtőkék nem várnak – három év művelés nélkül könnyebb kivágni, mint megmenteni őket. És ha egyszer kivágják, ha bodza vagy akác kerül a helyükre, egy évszázados kultúra tűnik el nyomtalanul.

A jövő útja nem pusztán az alkoholmentesítés, a digitális marketing és a termelői közösségek építése vagy Ázsia meghódítása, hanem a fenntartható egyensúly megtalálása: ember és természet, hagyomány és innováció, egyén és közösség között. És ebben rejlik a magyar bor igazi esélye – a bor, ami több mint ital: kultúra, történelem, jövő.

(Borítókép: Rókusfalvy Pál 2025. április 30-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)