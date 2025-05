Nyugtalanító üzenetet küldött Hernádi Zsolt, most zavaros idők jöhetnek

A Mol Csoport közzétette első negyedéves pénzügyi eredményeit, amelyek a gazdasági nehézségek ellenére is stabil teljesítményről tanúskodnak. A vállalat adózás előtti eredménye 546 millió dollárra emelkedett, ami 23 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Hernádi Zsolt kiemelte: „mindez jó alapot adhat a jövőbeli nehézségek leküzdésére, mert a továbbiakban is hasonló, zavaros és bizonytalan időkre számítok.”

Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója így kommentálta a vállalat legfrissebb eredményeit: „Egy geopolitikai feszültségekkel és gazdasági átalakulással terhelt bizonytalan időszakban sikerült stabil teljesítményt elérni.” Mint mondta, a vállalat pozitív eredménye elsősorban a belső teljesítmény javulásának köszönhető:

Jó hír, hogy pozitív eredményünk elsősorban javuló belső teljesítményünknek köszönhető szinte valamennyi üzletágunk esetében.

Ez szerinte megfelelő alapot teremt a jövőbeli kihívások kezelésére: „Mindez jó alapot adhat a jövőbeli nehézségek leküzdésére, mert a továbbiakban is hasonló, zavaros és bizonytalan időkre számítok.” A kihívásokra adott válaszok kapcsán Hernádi a MOL bevált stratégiáját hangsúlyozta: „Az események menedzseléséhez a jól bevált MOL-os receptet követjük: költségvetési fegyelem, okos beruházások megvalósítása, diverzifikáció, integrált működési modell és kitűzött stratégiánk konzekvens végrehajtása.”

Hernádi Zsolt hozzátette, a vállalat fókuszában továbbra is a hatékonyság áll „Nincsenek cikk-cakkok, megalkuvás nélkül a hatékonyság és a belső teljesítmény növelése marad a fókuszban, mellyel versenyképességünket szeretnénk erősíteni.” A vállalat célja továbbra sem változott: „Célunk továbbra is változatlan: rövid távon is értéket teremteni részvényeseink számára, és hosszú távon pedig jövőálló MOL-csoportot építeni” – összegezte a Mol Csoport első embere.

Mol: Stabil teljesítmény borús gazdasági környezetben

A Kutatás-Termelés üzletág teljesítménye javult az előző negyedévhez képest, amit elsősorban a magasabb földgázárak támogattak. Az átlagos napi termelés 93 ezer hordó olajegyenérték volt, amely megfelelt a 92–94 mboepd közötti előrejelzésnek, bár enyhén elmaradt az előző negyedév eredményétől. Ennek oka elsősorban a közép- és kelet-európai termelés visszaesése volt. Ugyanakkor hazai fronton jelentős előrelépések történtek: sikeresen lezárult az Endrőd-mező akvizíciója, emellett termelésbe állt a Som-8 kút is.

A vállalat arról is beszámolt, hogy a Downstream üzletág eredménye enyhén javult éves összevetésben. Mindezt annak ellenére, hogy a finomítói marzsok csökkentek és az egész üzletág kihívásokkal teli. Jól ellensúlyozta ezeket a negatív tényezőket a feldolgozott mennyiségek és a saját értékesítések növekedése, illetve a jobb kapacitáskihasználtság. A petrolkémiai üzletág ugyan profitált az értékesítési volumenek növekedéséből, azonban továbbra is veszteséges maradt, tükrözve a piac nehézségeit. A Brent-alapú finomítói marzsok a hosszú távú átlag közelében stabilizálódtak, míg a petrolkémiai marzsok gyengék maradtak.

A vállalat közleménye szerint a Fogyasztói Szolgáltatások szegmens tovább erősödött, mind az üzemanyag-, mind a nem üzemanyagtermékek hozzájárulásának köszönhetően, annak ellenére, hogy a makrogazdasági környezet egyre kedvezőtlenebbé vált. Az üzemanyag értékesítés eredménye javult, különösen Romániában és Horvátországban. A nem üzemanyagtermékek értékesítése az előző évhez képest lassabban növekedett, de az alapfolyamat továbbra is pozitív maradt. A Fresh Corner hálózat bővülése folytatódott, 2025 első negyedévének végére 1341 egységgel, ami 1 százalékos negyedéves és 6 százalékos éves növekedést jelent.

A Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások EBITDA-ja pozitív volt, főként egyszeri tételeknek köszönhetően. A beruházások a visszaváltási rendszer (DRS) bővítésére fókuszáltak: mintegy 4800 helyszínen lehet már italcsomagolást visszaváltani, és a visszaváltott mennyiség 10 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest, elérve a napi 6,5 millió darabot. Továbbá előrelépések történtek a komáromi hulladékudvar építésében, nyolc további létesítmény előkészítése zajlik, és az energetikai hulladékhasznosító projekt előkészítése is folyamatban van.

A Gas Midstream szegmens EBITDA-ja csökkent 2025 első negyedévében, a szállítási szolgáltatások iránti erős kereslet ellenére, mivel a makrogazdasági környezet kedvezőtlenné vált.

