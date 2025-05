Nem csak Magyar Péter lehet érintett a bennfentes kereskedelemben

Új fejlemény történt a Tisza Párt elnökének bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos ügyében, mely szerint Magyar Péteren kívül további hét személy is érintett lehet az Opus-részvények kapcsán, akik között egy pécsi ügyvéd is szerepel, egyiküket már pénzbüntetéssel sújtották. A bennfentes kereskedelem vádja már egy novemberi hangfelvételen is elhangzott, majd februárban lapunk szerzett újabb információkat róla.