Olyan tervet eszeltek ki Brüsszelben, ami odavág Magyarországnak

Az Európai Bizottság terve az orosz gáz importjának betiltásáról erősen befolyásolta a forint árfolyamát a héten. Csütörtökön a magyar fizetőeszköz kilépett a megszokott sávjából, és 406 fölé gyengült az euróval szemben, amit az elemzők szerint az energiaellátás biztonságával kapcsolatos aggályok is tápláltak. Pénteken a 404-es szint alá erősödött vissza a magyar fizetőeszköz a vártnál magasabb inflációs adat érkezése, így a kamatcsökkentési várakozások további kiárazódása után. Heti összefoglalónk.

A forint árfolyama viszonylag stabilan alakult az euróval szemben a hét első felében, 404 körüli szinten tartózkodott, majd gyengülés következett be.

Ebben az játszhatott szerepet, hogy az Európai Bizottság meg kívánja tiltani az orosz gáz importját, ami hazánk esetében drágább energiaimportot jelentene, rontva ezzel a folyó fizetési mérleg egyenlegét, és erodálva a versenyképességet

– jelezte lapunknak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Hozzátette, hogy pénteken a forint vissza tudott erősödni a 404 körüli szintre, tekintettel a vártnál magasabb inflációs adatra, amelynek eredményeként a piac elkezdte kiárazni az egyébként sem túl valószínű kamatcsökkentést.

A hét elején jól teljesített forint

A dollárral szemben a forint hasonló mozgásokat mutatott: a hét elején stabil volt, utána gyengült, majd erősödött. Itt azonban az euró dollárral szembeni gyengülésének eredményeként a hét eleji szintnél, ha csak pár forinttal is, de gyengébben zárt.

Rodic Ádám, az MBH Elemzési Centrum szakértője az Indexnek elmondta, hogy hétfő reggelre az olajár 4 százalékot meghaladó csökkenése volt kiemelkedő hír, miután az OPEC+ országai megegyeztek a termelés növeléséről. „A Brent-kőolaj hordónkénti ára 60 dollár alá is benézett, amire pillanatnyi kivételektől eltekintve 2021 óta nem volt példa” – világított rá, hozzátéve, hogy az olajáresés áttételesen a forintnak is kedvezett, a dollár ellenében közel 355-ig, az euróval szemben 403 alá is leszúrt a magyar deviza.

A német politika és a vámháború is mozgatta a piacot

A héten kezdetben szépen teljesített a magyar fizetőeszköz, de kedden ismét gyengülni kezdett – emelte ki Rodic Ádám. A forint 405 felett is járt az euró ellenében, és gyengült a régióban a lengyel zloty is.

Ennek oka, hogy a kelet-közép-európai devizákra kedvezőtlenül hatott a német politikai helyzet további bizonytalanságáról szóló hír, miszerint Friedrich Merz elsőre nem kapta meg a szükséges támogatást kancellárjelöltként

– magyarázta az elemző. A szakértő hozzátette, hogy Merzet végül másodkörben megszavazták, amelyre az euró- és a forintárfolyam is korrigált. „A német fiskális élénkítés mielőbbi megindítása a magyar gazdasági fellendülés szempontjából kulcsfontosságú, így a német politikai hercehurca nem kedvező Magyarország számára” – fogalmazott.

Kedden este felröppent a hír, hogy az Egyesült Államok és Kína között május 10–11-én tárgyalások kezdődhetnek a vámháború enyhítéséről, amely a dollár 0,5 százalék körüli rövid távú erősödéséhez vezetett – tette hozzá Rodic Ádám. Csütörtökön pedig Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások már a megállapodási fázisban vannak, valószínűleg 10 százalék körüli vámok lesznek érvényben.

Fókuszban a költségvetési hiány

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője arról számolt be, hogy a héten az euróval szemben stagnált, a dollárral szemben gyengült a forint árfolyama.

Csütörtökön a vártnál gyengébb ipari termelési adat miatt gyengülést mutatott a hazai fizetőeszköz, majd pénteken a vártnál magasabb inflációs számok következtében visszaerősödött, mivel némileg enyhültek a kamatvágási várakozások

– mondta. Regős Gábor szerint a következő hét egyik fontos eseménye a hétfőn megjelenő gyorsjelentés lesz az államháztartás központi alrendszerének április végi helyzetéről. „A vártnál kisebb gazdasági növekedés kedvezőtlen hatást gyakorol a költségvetésre is, így kifejezetten fontos a fegyelmezett gazdálkodás” – hangsúlyozta a közgazdász. A magyar adatok közül az MNB által csütörtökön közlésre kerülő márciusi fizetésimérleg-adatokat emelte még ki.

Rodic Ádám jelezte, hogy egy vártnál kedvezőtlenebb áprilisi költségvetésihiány-adat a forintot is gyengítheti. Kedden a májusi ZEW hangulatindex érkezik Németországban, amely a német gazdasággal való szoros kapcsolatunk miatt áttételesen a forintot is támogathatja, ha kedvezőbb lesz a vártnál.

(Borítókép: Ursula von der Leyen az Európai Bizottság brüsszeli székhelyén 2025. április 7-én. Fotó: dpa / Getty Images)