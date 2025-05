Mindenki a rejtélyes milliárdosról suttog a hatalom közelében – íme Zentai Péter

Zentai Péter neve eddig ritkán szerepelt a nyilvánosságban, azonban az általa irányított több mint 100 cég jelentős szereplője a hazai ingatlanpiacnak és a szállodaiparnak. Azon kevesek egyike, akik a 90-es évektől kezdve sikeresen navigáltak különböző gazdasági ciklusokon, politikai rendszereken keresztül. Terjeszkedése töretlen: most Ausztriában hódít cégeivel.

Lapunknak tervei mellett beszámolt arról, hogy:

Mennyire van szükség kormányzati kapcsolatokra az üzleti sikerhez?

Milyen Tiborcz Istvánnal üzletelni, és versenytársak-e egymással?

Valóban csak orosz üzleti körökkel működik együtt?

Mennyire ért egyet Orbán Viktor gazdasági semlegesség politikájával?

Mekkora a lakhatási válság Magyarországon, és ezt mi okozza?

Milyen felelősséggel tartoznak a sikeres vállalkozók a társadalomnak?

Mit tart a hazai turizmus legnagyobb kihívásainak?

Lehet sikeres céget vinni kormányzati kapcsolatok nélkül?

Neve 2010 után egyre többször bukkant fel üzleti fejlesztésekkel kapcsolatban. Mennyire köszönheti a sikereit a kormányzati kapcsolatainak?

A kapcsolati tőke a világon mindenhol meghatározó az üzleti életben. A nemzetközi multik is rendelkeznek kormányzati összeköttetésekkel Magyarországon, de ez Németországban és az Európai Unió más tagállamaiban is hasonlóan működik. A hosszantartó üzleti siker alapja a korrekt és kiegyensúlyozott kapcsolatrendszer – minden irányban. Ez természetesen a magyar kormánnyal való viszonyra is igaz, a politikával őszinte és tisztességes párbeszédre törekszünk.

Volt közvetlen üzleti kapcsolata a kormányzattal, vagy vállalkozásai elsősorban piaci megrendelésekre épültek?

A kormányzattal közvetlenül nem üzletelünk. Közbeszerzésen soha életemben nem indultam, soha nem építettem utat, hidat vagy vasutat. Az összes építési és ingatlanfejlesztési tevékenységünk for-profit alapon, a piacon valósul meg.

A marcali szállodafejlesztés átvétele sokakat meglepett, hiszen egy problémás, egyesek szerint biztosan bukó projektről volt szó. Miért döntött mégis emellett?

Vitatkoznék azzal, hogy ez bukó projekt. Sokat számoltunk, hogy érdemes-e átvenni ezt a beruházást vagy sem. Végül amellett döntöttünk, hogy áttervezzük, újra kalibráljuk, majd később megnyitjuk, de a kormányzatnak ehhez az égvilágon semmi köze.

Mégis van benne fideszes, kormányközeli szál.

A marcali szállodafejlesztés valójában még a Fidesz-kormány előtt kezdődött, az MSZP-kormány idején. A projekt elindításában kulcsszerepet játszott a marcali Suchman Tamás, akinek a közbenjárásával a beruházás első 50 százaléka megvalósult. Az akkori tulajdonos jelentős állami és uniós támogatásban részesült.

Tisztában vagyok vele, hogy például Hadházy Ákos korábban élesen bírált bennünket, de ezeket a kijelentéseket teljesen alaptalannak tartjuk.

Mi tulajdonosként a marcali projekthez egyetlen forint állami támogatást sem kaptunk. A kötelezettségeknek viszont teljes mértékben eleget tettünk: minden vállalkozót kifizettünk, az államnak, valamint az Európai Uniónak visszatérítettük a korábban nyújtott támogatást, mert a projekt végül nem valósult meg. Ilyen szempontból valóban „bukó” beruházásról van szó, mi ennek ellenére láttunk benne fantáziát, melléálltunk és igyekszünk itt is elvégezni a szükséges fejlesztéseket.

Kormányközeli együttműködések

A sajtó többször írt a kormányhoz közeli üzletemberekkel való kapcsolatairól. Valóban voltak ilyen együttműködései?

Volt üzleti kapcsolatunk, de részemről ezek szigorúan üzleti alapokon nyugszanak. Több ingatlant is vásároltam Tiborcz Istvántól, a tranzakciókat korrekt módon bonyolítottuk le, minden megállapodást maradéktalanul betartottunk. Ez két gazdasági szereplő közötti tisztán üzleti együttműködés volt.

Tiborcz István meghatározó szereplője a magyar gazdasági életnek, tapasztalataim szerint vele átlátható és korrekt módon lehet üzletet kötni.

Fontos tisztázni, hogy nincs köztünk versenyhelyzet. Ő egy jóval magasabb kategóriában tevékenykedik és elsősorban Budapestre fókuszál. Míg mi főként négycsillagos szállodákat fejlesztünk, ő az ötcsillagos, executive kategóriában mozog.

A nevét gyakran összekötik Ruszlán Rahimkulovval, a legendás orosz oligarcha, Megdet Rahimkulov fiával. Milyen kapcsolat fűzi hozzá valójában?

Baráti és üzleti kapcsolatban állunk. Lassan 15 éve dolgozunk együtt, 2011 óta ismerjük egymást. Ő egy meghatározó befektető Magyarországon hosszú évtizedek óta. Az édesapja a kilencvenes évek elején érkezett Magyarországra, Ruszlán pedig közel 30 éve, 1996 óta él itt, magyar állampolgár.

Mégis meglehetősen negatív képet festenek róla a médiában.

Az én képem róla az, hogy egy nagyon jó ember. Tökéletesen beszél magyarul, átlagos, a lehetőségeinél jóval szerényebb életet él Budapesten, és semmiféle olyan rémtörténet nem fűződik a nevéhez, mint amik megjelentek róla. Ugyanakkor kemény üzletember ő is, mindig a racionális és tiszta fejjel hozott döntések dominálnak nála. A Rahimkulov család már a 90-es és a 2000-es években is meghatározó volt, ugyanazzal a befolyással rendelkeztek 2010 előtt is, meg után is.

De ha már a médiánál tartunk, akkor itt szeretném megemlíteni, hogy rendszeresen kapok sajtómegkereséseket. Korábban mindig korrekt módon, részletesen válaszoltunk rájuk. Azonban ezek végül vagy nem jelentek meg teljes terjedelemben, vagy teljesen elferdítették a válaszainkat, mindenféle tisztázó kérdés nélkül. Most szeretném világossá tenni, hogy ha ez az interjú nem lesz korrekt, és nem úgy lesz bemutatva, ahogy az elhangzott, akkor a jövőben nem fogok reagálni az Index megkereséseire sem.

Térjünk arra vissza, hogy ha jól értjük, akkor a politikai és gazdasági környezet változásaitól függetlenül hosszú távra terveznek itt Magyarországon?

Mi most is itt vagyunk, 20 évvel ezelőtt is itt voltunk, és szeretnénk 20 év múlva is itt lenni.

Számunkra nagyon úgy tűnik, hogy csak oroszokkal üzletel.

Vártam ezt a kérdést. Sokan mondják, hogy oroszbarát vagyok, de az üzleti életben köztudott, hogy nemzetközi szereplő vagyok. Kínai, arab, izraeli, vietnámi, török és amerikai befektetőkkel is dolgozom, de Ukrajnából is vannak partnereink és az Európai Unióban is vásárolunk ingatlanokat, üzemeltetünk szállodákat. Számunkra nem számít a vallási, nemzeti vagy kulturális hovatartozás, a közös üzleti célok a legfontosabbak. Számomra nem a nemzetiség vagy a vallási hovatartozás dönt, hanem a tisztességes, becsületes hozzáállás.

Tehát azt állítja, hogy sem a kormány, sem más külső tényező nem befolyásolja a döntéseit.

Hiába hitetlenkednek, a képlet egyszerű: ha látok egy remek üzleti lehetőséget, ami értéket teremt és megfelelő megtérülést ígér, akkor belevágok – teljesen mindegy, milyen háttérrel rendelkezik a partner, ha megbízható. A jó üzlet, a kölcsönös előnyök és a tisztességesség mindig fontosabbak a külsőségeknél. Számomra alapvető, hogy egy üzlet minden résztvevő számára nyereséges és korrekt legyen. Ha valamelyik fél számára nem éri meg, vagy kellemetlen érzések maradnak utána, akkor az együttműködésnek nincs értelme – ilyet nem szabad erőltetni.

Ez olyan, mintha egyetértene azzal a kormányzati elvvel, hogy az üzletnek nincs ideológiája.

Teljes mértékben egyetértek ezzel, szerintem éppen ez Magyarország jelenlegi nagy lehetősége. Hazánk fantasztikus helyzetben van, szoros kapcsolatokat ápol szinte minden fontos globális szereplővel: az Egyesült Államokkal, Kínával, Indiával, az arab országokkal, Izraellel, Törökországgal, sőt Oroszországgal is. Ez egy különleges esélyt ad számunkra, amit okosan kihasználva Magyarország hosszú távon valódi nyertese lehet ennek a kiszámíthatatlan világgazdasági helyzetnek. Ugyanakkor a háború olyan kihívások elé állított bennünket, amikre korábban nem is gondoltunk volna. Békére van szükség, az teremti meg a jólétet.

Ingatlanpiac és technológiai forradalom

Az építőipar jelentős átalakuláson megy keresztül. Milyen változásokat tapasztal az ingatlanpiacon az elmúlt években?

A 90-es évek óta foglalkozom ingatlanvásárlással, -fejlesztéssel és -értékesítéssel, így közel három évtizedes rálátásom van a piacra. Ez idő alatt jelentős változásokat éltem át, nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában és azon kívül is. A globalizáció és a technológiai fejlődés olyan dinamikát adott az ingatlanszektornak, hogy talán ez az ágazat mutatta a legintenzívebb fejlődést az összes iparág közül. Például a mesterséges intelligencia komoly kihívásokat hoz az ingatlanfejlesztésben is, különösen a tervezői munkák terén.

Ebben a változó világban milyen szempontok alapján dönt egy-egy új ingatlanfejlesztés elindításáról?

Munkám során mindig figyelembe veszem a lokációt, a számokat, a megtérülést, a finanszírozási lehetőségeket és az eladhatóságot. Az Idom Csoport, amelyet 11 éve építünk, tökéletes példája annak a filozófiának, amit követek: hitel felvétele nélkül, a megtermelt eredményünket visszaforgatva dolgozunk. Ez a szemlélet különösen fontos számomra, mert az Idom Csoport mára több mint 10 vállalatból áll, még néhai édesapámmal és két akkori üzlettársammal alapítottuk. Ha egy konkrét ingatlanfejlesztést kellene kiemelnem, az a 2013-as III. kerületi, Kenyeres utcai társasházi projekt, amely különösen közel áll a szívemhez.

Az alapkoncepciót édesapám vázolta fel, és mi valósítottuk meg: egy emberléptékű, harmonikus társasházat alkottunk, tele különleges, szeretetteljes részletekkel.

Ez a projekt számomra nem csupán ingatlanfejlesztés, hanem egy vízió megvalósulása is, amely ötvözi a közösségi értékeket és a művészi érzékenységet. Emellett említést érdemel a Beluga-projekt is, amely a XIII. kerületben, az Árpád híd közelében, a Dagály stranddal szemközti területen valósul meg. Mi vagyunk a tulajdonosok, a generálkivitelezők és az értékesítők is. Néhány hónapon belül már 100 százalékban értékesíteni fogjuk a projektet, amely több mint 40 milliárd forintos árbevételt jelent.

Lakhatási válság

Magyarországon, azon belül is a fővárosban lakhatási válságot jelzett a kormány. Szakemberként hogyan látja a helyzetet?

Érzékeljük a válságot és ezt régóta jelzem is. A magyar lakáspiacról hozzávetőlegesen 350 ezer új lakás hiányzik. Emellett minden évben körülbelül 15-20 ezer lakással kevesebbet építünk, mint amennyi szükséges lenne egy modern, korszerű és élhető városhoz. Nemhogy zárulna az olló, hanem nyílik. Egyre drágább az építőanyag, a telkek és a fejlesztések nehezen indulnak el. A magas kamatkörnyezet, a COVID-járvány, a háború kitörése, majd az energiaválság – olyan problémákkal kellett szembesülnünk az elmúlt öt évben, ami százévente egyszer fordul elő. Ilyenkor nagyon nehéz tervezni.

Segítene a helyzeten, ha a kormány önkormányzati lakásokat építene?

A kulcs a béke lesz, és ezt őszintén mondom. Mindannyian alapvetőnek gondoljuk a stabil és kiszámítható környezetet a gazdasági fejlődés és a hosszú távú tervezés szempontjából. A tartós és fenntartható megoldásokhoz elengedhetetlen, hogy a nemzetközi környezet is stabil legyen. Az építőiparban, ahol a tervezhetőség alapvető követelmény, a „tervezhető” időtáv minimum három évet jelent. Ha az üzleti tervet egy adott pillanatban elkészítem, meghatározott anyagárakkal és költségekkel, akkor azoknak stabilnak és kiszámíthatónak kell maradniuk az elkövetkező években.

Ha a környezet folyamatosan változik, és a gazdasági feltételek ingadoznak, akkor a tervem, bármennyire is jól átgondolt, egyszerűen nem tartható.

Egy példát említek, ami jól szemlélteti ezt: amikor kitört a háború, a vas ára 60-90 forintról 960 forintra ugrott. Az ilyen drámai változások olyan bizonytalanságot okoznak, hogy még a legpontosabb számítások is teljesen eltolódnak. Ilyen környezetben nem lehet reálisan kalkulálni. Mindez azt mutatja, hogy a gazdaság stabilitásának alapja nem csupán a helyi, hanem a nemzetközi környezet kiszámíthatósága is.

A legfontosabb tényező azonban, ami mindezt biztosíthatja, az a béke.

A stabil környezet alappillére a béke, hiszen ennek hiányában a gazdaság bármilyen területe folyamatosan válságokkal és kiszámíthatatlan ingadozásokkal kell, hogy szembenézzen. Ez nem politikai állásfoglalás, hanem közgazdasági és természetes emberi érv: a béke elengedhetetlen a fejlődéshez.

A turizmus jelene és jövője

A turizmus szektorban, ahol gombamód szaporodnak a szállodák, egyre több kihívással kell szembenézni. Hogyan látja a szektor jelenlegi helyzetét?

Először is érdemes visszatekinteni, hogy a turizmus az elmúlt években számos gazdasági nehézséggel küzdött. A COVID-19 okozta válság volt talán a legnagyobb csapás, amit a szektor elszenvedett. Nincs olyan más iparág, amelyet annyira súlyosan érintett volna, mint a turizmust.

Gyakorlatilag megfagyott a szektor – az éttermek, rendezvényközpontok, szórakozóhelyek, szállodák mind zárva voltak.

A bevétel nélküli működés miatt szinte lehetetlen volt fenntartani a személyzetet, és továbbra is fedezni a béreket, adókat, járulékokat, valamint a karbantartási és rezsiköltségeket. Ezt követően érkezett az energiaválság, amely újabb terhet rótt a szállodákra, ahol akár tizenháromszoros gázszámlák is érkeztek, ami gyakorlatilag kifizethetetlen volt. Mostanra szerencsére javult a helyzet, és látszódnak a pozitív irányú változás jelei is, azonban ebben a szektorban is elengedhetetlen fontosságú a béke.

Egyébként a Covid-járvány legsúlyosabb időszakában, 2020–2021-ben, amikor a lezárások és a bizonytalanság mindenkit sújtottak, kiemelten fontosnak tartottuk, hogy maximálisan támogassuk a cégcsoportunk minden egyes munkatársát és családját. A bezárások ellenére is biztosítottuk számukra a 100 százalékos fizetést, és több alkalommal rendkívüli jutalmat is nyújtottunk, hogy érezzék a megbecsülést, a törődést, a figyelmet és azt a bizalmat, amit irántuk érzünk.

Sőt, a cégcsoportunkon kívül, de az általunk üzemeltetett ingatlanokban dolgozó – bérlői vagy alvállalkozói cégekhez tartozó – kollégák felé is felelősséget éreztünk. Amikor tudomásunkra jutott, hogy egyes cégek komoly levonásokat alkalmaztak munkavállalóiknál, mi – bár nem volt kötelezettségünk – lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk ezt kompenzálni. Ezzel nemcsak anyagi támogatást, hanem legfőképp emberséget és együttérzést nyújtottunk nekik.

Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint a sikeres vállalkozóknak válságos időkben különösen kötelességük visszaadni a társadalomnak. Hogyan látja ezt a kérdést?

Hasonlóképpen látom. Mi nem alapítványokon keresztül támogatjuk a közösséget, hanem közvetlenül a munkavállalóinkon keresztül. Tavaly például fél évig 100 százalékos munkabért biztosítottunk minden munkatársunknak a szállodafelújításunk okozta bezárás alatt. A munkavállalóink támogatása és a számukra nyújtott gondoskodás kiemelt fontosságú, és mindig arra törekedtem, hogy a legkomfortosabban érezzék magukat, Ausztriában egyedülálló módon lakhatást is biztosítunk nekik.

A sikerünk kulcsa az ő munkájukban rejlik, és büszke vagyok arra, hogy több mint tíz éve dolgozom együtt a kollégáimmal, akikkel kialakítottunk egy erős, bizalmon alapuló kapcsolatot. Tagadhatatlan, hogy az egyik legnagyobb kihívás a legjobb munkavállalók megtartása, különösen egy ilyen turbulens piacon, ahol a konkurencia folyamatosan keresi az új tehetségeket. Fontos, hogy a pénz mellett tiszteletet, fejlődési lehetőséget és közös célokat is biztosítsunk számukra.

Illetve vállalataink hosszú évek óta elkötelezett támogatói az állatmenhelyeknek. Fontos számunkra az állatvédelem, így rendszeresen nyújtunk anyagi és tárgyi segítséget a helyi menhelyeknek – legyen szó élelemszállítmányról, eszközökről vagy önkéntes munkáról. Hisszük, hogy a társadalmi felelősségvállalás nemcsak a közösség, hanem a rászoruló állatok támogatását is jelenti.

Aktív szereplője a turisztikai szektornak a Hilaris Hotels szállodalánc tulajdonosaként. Milyen stratégiával építette fel ezt a vállalkozást?

A Hilaris Hotels szállodalánc létrehozásakor olyan piaci szegmensre összpontosítottunk, amely korábban alulreprezentált volt a hazai turizmus kínálatában. Jelenleg tizenegy ingatlannal büszkélkedhetünk a márka égisze alatt, amelyek közül hat Magyarországon, míg öt Ausztriában található. Azonban a Hilaris csupán a jéghegy csúcsa, mert ezen kívül számos további szállodai tulajdonunk van, amelyek üzemeltetése jelenleg még független a Hilaris márkától. Ugyanakkor nem zárható ki, hogy a jövőben ezen ingatlanok struktúrája és brandingje optimalizálásra kerül.

Ausztriában erős piaci jelenlétet építettek ki. Mi különbözteti meg az ottani működésüket a magyarországi modellhez képest?

Ausztriai expanziónk stratégiai fontosságú a vállalatcsoportunk számára, mert egyedülálló üzleti modellen alapul, amely kiváló pénzügyi eredményeket hoz. Különlegességünket az adja, hogy tudatosan építünk a magyar munkavállalókra, személyi állományunk 98 százaléka magyar. Ez versenyelőnyt biztosít számunkra, mert vendégkörünk 80-85 százaléka szintén magyar.

A magyar vendégek nagyra értékelik az anyanyelvi kommunikációt, mert sokuk nem beszél idegen nyelveken.

Létesítményeinkben így bármilyen speciális igényt – például gluténérzékenységet vagy allergiákat – anyanyelvükön tudnak megosztani, ami növeli komfortérzetüket. A kulturális azonosság előnyt jelent a programszervezésben és élményelemek kialakításában is. A magyar családok igényeit, preferenciáit a magyar szakemberek képesek a legautentikusabban felmérni és kielégíteni. Ezt a megközelítést visszaigazolják a vendégértékelések is.

Milyen akvizíciós tervei vannak a Hilaris Hotel szállodalánc élén a következő időszakban?

Portfóliónk folyamatosan bővül. Csak ebben a hónapban négy új egységgel gazdagodik a Hilaris Hotels hálózat, ami jelentős lépést jelent piaci pozíciónk megerősítésében. Párhuzamosan tárgyalásokat folytatunk további ausztriai akvizíciókról, valamint több potenciális hazai, vidéki lokációval is foglalkozunk. Ausztriai jelenlétünk további fejlesztése kiemelt prioritást élvez, ottani üzleti modellünk rendkívüli sikere miatt.

Egy ismert séfet, Krausz Gábort is leigazolták a Hilarish Hotels-hez. Ez miért volt fontos?

A Hilaris Hotels márka kulcsfontosságú eleme a kiváló gasztronómiai kínálat. Stratégiánk középpontjában egy exkluzív étkezési élmény és professzionális catering szolgáltatás biztosítása áll, amelynek megvalósításához elengedhetetlen volt egy kiemelkedő executive chef szerződtetése. Csak egy ilyen szakember kompetenciája, tapasztalata és kreativitása képes garantálni azt a prémium minőséget, amely megkülönbözteti szállodáinkat a versenytársaktól, és amely a Hilaris Hotels identitásának elválaszthatatlan része. Ez a magas szintű elkötelezettség minden hotelünk kínálatában visszaköszön, egységes, magas színvonalú kulináris élményt biztosítva vendégeink számára.

Zentai Péter, mint sakkozó Zentai Péter 1976-ban született Budapesten. A 90-es évek elején az ingatlanfejlesztés világában találta meg a helyét, és mára több, mint 100 cég tartozik az irányítása alá, amelyek közül sokban meghatározó tulajdonrésszel rendelkezik. Pályafutása kezdetén - a 90-es évek közepén - az LSI Informatikai Oktatóközpontban dolgozott mérnök-tanárként, majd a Gábor Dénes Főiskolán adjunktusként öt évet oktatott. A Gábor Dénes-díjat két alkalommal érdemelte ki. 1996-ban a Magyar Informatikusok Világtalálkozója főszervezője volt. Ekkor már egyre inkább érezte, hogy az üzleti világban van az igazi jövője, így 1999-ben megalapította első nemzetközi vállalkozását az Egyesült Államokban. Első ingatlanbefektetését 1995-ben valósította meg, 2003-tól pedig komplex ingatlanfejlesztésekben vesz részt Magyarországon. 2009-ben létrehozta a Peter’s Consulting társaságot, amely azóta is szerteágazó üzleti tevékenységeit fogja össze, és fontos alapja lett vállalkozói karrierjének. Az üzleti élete újabb mérföldköve 2014-ben következett, amikor építőipari és pénzügyi vállalkozásokat alapított, valamint szállodaipari befektetéseibe is ekkor kezdett bele. A Balatonnál vásárolt első szállodája markáns kezdetet jelentett a hotelbizniszben, és azóta az egyre sikeresebb szállodaláncot, a Hilaris Hotels-t építi. Jelenleg 11 szállodát üzemeltet a Hilaris Hotels márka alatt és külföldön is folyamatosan keresi a bővülés lehetőségét. A cégportfóliója széleskörű: az ingatlanfejlesztés, ingatlangazdálkodás, üzemeltetés, bérbeadás, ill. a hotelfejlesztés- és üzemeltetés a két fő ágazat, amelyekben vezető szerepet játszik. Zentai Péter nemcsak hazai, hanem nemzetközi beállítottságú üzletember, aki számára az üzleti kapcsolatokban a gazdasági racionalitás és a korrekt üzleti hozzáállás állnak a középpontban. A sikeres vállalkozói pálya mellett a sport világában is kiemelkedően teljesített: háromszoros magyar bajnok sakkozó, 1990-től mester, 1991-től FIDE-mester.

(Borítókép: Zentai Péter. Fotó: Kaszás Tamás / Index)