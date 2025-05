Mélyrepülésben a Nissan, 20 ezer állást szüntet meg világszerte

A Nissan Motor japán autógyártó cég a tervezett 9 ezer helyett 20 ezer állást szüntet meg világszerte, mivel eladásaik az utóbbi időben bezuhantak. A vállalat várhatóan kedden részletesen is kifejti az elbocsátásokkal és a potenciális gyárbezárásokkal kapcsolatos terveit.

Tavaly novemberben az Indexen is beszámoltunk arról, hogy a Nissan Motor japán autógyártó cég hatalmas leépítéseket tervez. Akkor azt közölték, hogy kilencezer munkahelyet szüntetnek meg és felére csökkentik a vezérigazgató fizetését.

Az NHK japán műsorszolgáltató hétfői jelentése szerint a Nissan azonban az eredetileg tervezett 9 ezer helyett 20 ezer állást szüntet meg világszerte, ami a teljes munkaerő mintegy 15 százalékát érinti. A lépésre azután kerül sor, hogy az amerikai és kínai eladások a bevételek 94 százalékos zuhanását okozták.

A Bloomberg szerint a vállalat pénzügyi helyzete egyre aggasztóbb: tavaly év végén nemcsak elbocsátásokat, hanem a gyártási kapacitás 20 százalékos csökkentését is bejelentették, idén pedig már 5 milliárd dolláros veszteséget várnak a szerkezetátalakítási költségek miatt. A helyzetet súlyosbítja a piaci verseny az Egyesült Államokban és Kínában, ahol a vállalat egyre kevésbé tud helytállni.

A megmentést szolgálhatta volna a Honda Motor Co.-val decemberben aláírt megállapodás a két márka egyesítéséről egy közös holding alatt. A terv azonban néhány héten belül kudarcba fulladt, és februárban hivatalosan is felbontották az együttműködést. A közös elektromos autó fejlesztéseket ugyanakkor folytatják.

A Nissannak továbbá nincs versenyképes hibrid járműkínálata a kulcsfontosságú piacokon, és 2018 óta vezetési válsággal, valamint belső konfliktusokkal is küzd Carlos Ghosn korábbi elnök letartóztatása óta, ráadásul Donald Trump elnök új autóvámjai különösen hátrányosan érintik a céget.

Az értékesítési nehézségek mellett a vállalat adósságai is nőnek, idén 1,6 milliárd dollárnyi törlesztés vár rájuk, ami 2026-ra már 5,6 milliárd dollárra emelkedik – ez a legmagasabb szint legalább 1996 óta a Bloomberg adatai szerint. A vállalat kedden jelenti be hivatalos pénzügyi eredményeit, és várhatóan részletesebben is kifejti az elbocsátásokkal és a potenciális gyárbezárásokkal kapcsolatos terveket.

