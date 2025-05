Rekordot dönthet az idén Magyarország légiforgalma

A magyar léginavigációs szolgáltató hangsúlyozta, hogy az idei nyári csúcsforgalomra való felkészülés keretében számos átfogó intézkedést hozott annak érdekében, hogy az utasokat érintő járatkésések csökkenjenek, és a nyaralási szezon gördülékenyen induljon.

Az idei év első négy hónapjának forgalmi adatai előrevetítik minden idők legmagasabb légiforgalmát az idei nyárra.

Az év legkevésbé forgalmas időszakában 327 125 repülőgépet regisztráltak a hazai légtérben, ez 7 százalékos emelkedés 2024 eddig csúcstartó négy hónapjához képest.

Emlékeztetnek arra, hogy tavaly augusztus óta a HungaroControl több intézkedést is hozott a folyamatosan növekvő forgalom hatékony és biztonságos kezelése érdekében. A közelmúltban adták át a mirTWR-t, azaz a moduláris integrált távoli toronyirányítási rendszert, amely lehetővé teszi, hogy a budapesti repülőtér forgalmát – egy ilyen méretű repülőtér esetben a világon elsőként – helyszíntől függetlenül irányíthassák. A rendszer javíthatja a futópályák kihasználtságát, növeli a repülésbiztonságot, és csökkentheti az időjárási vagy a földi körülményekből fakadó késéseket – írja az MTI.

A 2025-ös év eddigi adatai alapján továbbra is az átrepülő légi járművek adják a forgalom túlnyomó részét.

Magyarország légterén összesen 270 954 repülőgép haladt át, amely a teljes forgalom 83 százalékát jelenti,

de a korábbi évekhez képest a Budapest Airport forgalma is nagymértékben növekszik.

Április óta dedikált meteorológus is támogatja a légiforgalmi irányítók munkáját a legforgalmasabb, nappali órákban. Ezzel az egyre változékonyabb és zivatarosabb nyári időszakokban támogatják megalapozottabb döntéshozatalt a légtérkorlátozásoknál.

– közölték majd kitérnek arra is, hogy a technológiai fejlesztéseket is eszközölt a HungaroControl, már a francia Thales csoport TopSky - ATC elnevezésű irányítórendszer továbbfejlesztett változatát használja a teljes magyar, illetve a Koszovó magas légterében közlekedő légi járművek kezelésére.

Beszámolnak arról is, hogy az infrastrukturális fejlesztések mellett tovább bővült a légiforgalmi irányítók száma is. Az elmúlt időszakban 9 légiforgalmi irányító hallgató szerzett szakszolgálati engedélyt. Emellett további 13 külföldi irányító csatlakozott állományukhoz, továbbá 3, ideiglenesen külföldre igazolt hazai szakember tért vissza hozzájuk. A csúcsidőszakok kezelésére készenléti rendszert vezettek be, valamint a szakszolgálati engedéllyel rendelkező vezető beosztású munkavállalók is irányítói feladatokat látnak el – tájékoztatott a HungaroControl.