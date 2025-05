Bajban a globális gazdasági elit, nem tudni, ki fogja vezetni őket

Klaus Schwab hirtelen távozása a Világgazdasági Fórum éléről – amit több mint fél évszázadon át irányított – jelentősen megnehezítette az előkészített vezetőváltási tervet, mely szerint Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (ECB) elnöke vette volna át a stafétabotot.

Az ügyet közelről ismerők szerint – amit a Bloomberg összesített – a zökkenőmentes átmenetre vonatkozó remények most komoly veszélybe kerültek.

A 87 éves Klaus Schwab eredetileg 2027 elejéig maradt volna posztján – éppen akkor, amikor Lagarde ECB-s mandátuma is lejár. Ám az alapító múlt hónapban váratlanul visszavonult, miután pénzügyi visszaélések gyanúja és a Fórum igazgatóságával való konfliktusok kerültek napvilágra. Klaus Schwab ugyanakkor tagadja a vádakat, vár az igazgatóság továbbra is Lagarde-ot tekinti a legesélyesebb jelöltnek.

A helyzetet bonyolítja, hogy az ECB vezetőjeként még több mint két évig hivatalban van, és korábban már kijelentette: teljes ciklusát ki fogja tölteni. Így a Fórum vezető nélkül maradt egy olyan pillanatban, amikor új lendületre és hitelességre lenne szüksége.

Az új vezetőnek nemcsak reformokat kellene végrehajtania – különös tekintettel a Schwab-érát beárnyékoló szexizmus- és zaklatásvádakra –, hanem biztosítania kellene a fizető tagvállalatok lojalitását is, akik évente több száz millió dolláros bevételt jelentenek a szervezetnek.

A leendő elnök vállára az is nehezedik, hogy a davosi éves csúcstalálkozó továbbra is megkerülhetetlen esemény maradjon a globális elit számára. Lagarde, aki jogászként kezdte pályafutását, korábban a Nemzetközi Valutaalap vezetője és Franciaország pénzügyminisztere is volt – mindkét posztot első nőként töltötte be. Az ECB élére 2019-ben nevezték ki egy egyszeri, nyolcéves ciklusra.

A Fórum igazgatóságát jelenleg ideiglenesen Peter Brabeck-Letmathe, a Nestlé korábbi elnöke vezeti. A testület tagjai között olyan nagyágyúk ülnek, mint Larry Fink (BlackRock-vezér), Kristalina Georgieva (IMF-vezető), Al Gore volt amerikai alelnök és maga Lagarde. A Fórum és az ECB szóvivői nem kívánták kommentálni az ügyet. De közben az is felmerült, hogy a Fórum igazgatóságába bevonják Philipp Hildebrandot, a Svájci Nemzeti Bank korábbi elnökét és a BlackRock jelenlegi alelnökét, hogy megerősítsék a svájci jelenlétet a szervezet vezetésében.