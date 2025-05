Ez a tranzakció teljesen átrajzolhatja a hazai gasztronómia térképét

A több mint egy évtizede működő, kétszeres Business Superbrands-díjas Chef Market Zrt. stabil szereplője a magyar vendéglátóipari piacnak.

A cég 2024-ben közel 20 milliárd forint nettó árbevételt ért el, amivel tovább erősítette vezető pozícióját a HoReCa-szegmensben. A Culinaris immár 22 éve meghatározó szereplője a prémium-élelmiszerek piacának. Az üzletlánc a világ hat kontinenséről importál kivételes minőségű, gondosan válogatott delikátesz termékeket, amelyeket saját üzleteiben forgalmaz.

A márka mára fogalommá vált a gourmet élelmiszerek kedvelőinek körében, egyedülálló kínálatával, saját márkáival és exkluzív vásárlói élményével – áll a cég sajtóközleményében.

Andrejszki Richárd, a Chef Market Zrt. vezérigazgatója a szerkesztőségünknek megküldött közlemény szerint úgy fogalmazott:

A felvásárlást követően a HoReCa-piac szereplői is hozzájutnak majd a Culinaris által forgalmazott prémium-élelmiszerekhez, de ez fordítva is igaz: a Chef Market termékei ezentúl a kiskereskedelmi vásárlók számára is elérhetővé válnak a Culinaris üzleteken keresztül.