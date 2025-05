Aranykapu nyílt Keleten: tárt karokkal várják a magyarokat

A magyar vállalatok előtt hatalmas lehetőségek tárulnak ki a világ egyik legfejlettebb gazdaságában. Hongkong ugyanis zöld lámpát ad a magyar cégek ázsiai térhódításának, miközben rekordot döntött a kétoldalú kereskedelem. De mit csináljanak azok a magyar cégek, amelyek a világ másik felén próbálnának szerencsét? Ennek részleteit tárta fel lapunknak magyarországi látogatásán Alpha Lau, az Invest Hong Kong (InvestHK) befektetésösztönzési főigazgatója.

Alpha Lau bemutatta, hogy az InvestHK berlini irodája ingyenes tanácsadást és testreszabott szolgáltatásokat kínál az ázsiai piacokra igyekvő vállalatoknak, beleértve a stratégiai útmutatást, engedélyek és vízumok ügyintézését, valamint a helyi szolgáltatókkal való kapcsolatépítést. Emellett számos más előnyről is beszámolt:

A szakember kiemelte, hogy Hongkong ideális ugródeszka lehet a magyar vállalatok számára az ázsiai piacok eléréséhez, köszönhetően kedvező üzleti környezetének, stratégiai elhelyezkedésének és széles körű nemzetközi kapcsolatrendszerének.

„Nagy lehetőséget látunk az együttműködésre olyan területeken, mint a fejlett gyártástechnológia, a zöldtechnológia, az intelligens logisztika és az innováció” – mondta.

Alpha Lau szerint Hongkong és Magyarország gazdasági együttműködése folyamatosan erősödik, különösen az Egy övezet, egy út (Belt and Road Initiative) keretein belül.

„Magyarország stratégiai elhelyezkedése Közép-Európában, erős gyártóipara és befektetésbarát hozzáállása miatt természetes partnerünk” – fogalmazott. Az Indexnek elmondta, hogy a kínai vállalkozók szemében Magyarország különösen vonzó célpont, mivel EU-tag, ami kiemelt szempont a kínai üzleti köröknek.

Magyarország remek helyen van, Európa közepén. Hidat képez Kelet és Nyugat között, de a déli piacok felé is. Emellett most nagyon kedvező az adórendszerük, és a két ország – Kína és Magyarország – viszonya is kimondottan jó