Megszünteti magyarországi menetrend szerinti járatait a Universal Air

A máltai Universal Air (UA) május 31-től megszünteti menetrend szerinti járatait a debreceni és a pécs-pogányi repülőtereken − tájékoztatták az érintett repülőterek az MTI-t pénteken. Tájékoztatásuk szerint a légitársaság tulajdonosi döntéssel indokolta, hogy a jövőben üzleti profiljuk kizárólag charter járatok üzemeltetése lesz. Mindkét magyarországi repülőtéren az 2025 tavaszától üzemeltetett új járatokat a máltai légitársaság.

A debreceni repülőtérről március végétől Máltára és Lipcsébe közlekedtek UA-járatok, a Pécs-Pogányi Repülőtérről a légitársaság Máltára, Münchenbe és Korfura repült.

A 2024 tavasza óta működő, az elmúlt bő egy évben javarészt a Földközi-tenger régiójában szolgáltató máltai UA 2025 elején jelentette be, hogy Magyarországot érintően is járatokat indít. Először − heti két alkalommal − a Málta-Pécs-München útvonalon szállította az utasokat, majd 2024-ben a nyári szezonban Korfu szigetén is leszálltak a Pécset is érintő gépek.

A debreceni repülőtér sajtószolgálata mintegy másfél hónappal ezelőtt jelentette be, hogy a légitársaság március 30-tól heti két retúrjáratot indít a Debrecen-Lipcse-Málta útvonalon. Jelenlegi kínálatuk szerint a hónap végéig még elérhető Málta és Lipcse, de ezek után is számos úti cél marad: London, München, Larnaka, Burgasz, Antalya, Heraklion, Monasztir, Tirana, Barcelona és Tel-Aviv továbbra is elérhető a cívisvárosból, főként a Wizz Air, a Lufthansa és az Israir, illetve a charter járatok révén − közölte a debreceni repülőtér.

A Pécs-Pogányi repülőtéren az UA-járatok törlésével nem marad menetrend szerinti járat, de a „repülőtér vezetése elkötelezett abban, hogy Pécs régiója hosszú távon is elérhető maradjon a légi közlekedés térképén” − fogalmazott közleményében a repülőteret üzemeltető kft. kiemelve, hogy ennek érdekében tárgyalásokat folytatnak más légitársaságokkal. A cél, hogy „2026-tól új desztinációk, kiszámítható menetrend és még jobb szolgáltatási színvonal váljon elérhetővé Pécs és a régió utazóközönsége számára” − írták.