Csányi Sándor nem vár tovább, valóra vált egy régi álmot

„A mai alapkőletétel egy hosszú várakozás végét és Ljubljana új fejezetének kezdetét jelenti” – mondta ünnepélyes beszédében Csányi Sándor, az OTP Bank elnöke, miközben az időkapszulát a földbe helyezték.

Büszkék vagyunk, hogy hosszú távú szerepet vállalunk ebben az átalakulásban

– mondta az elnök, majd felvázolta, hogy az Emonika nem csupán egy épületkomplexum lesz, hanem egy izgalmas „város a városban”, amely mágnesként vonzza majd a látogatókat, miközben „ötvözi az életminőséget a modern infrastruktúrával és a kulturális örökséget a jövőbe tekintő fejlesztésekkel”.

A jelenlévők előtt a szlovén kormány képviselői, Ljubljana város alpolgármestere és az OTP Csoport elnöke helyezték el azt a különleges időkapszulát, amely egyszerre őrzi a múlt emlékeit és a jövő ígéreteit.

A kapszulába római régészeti leletek emlékei mellé helyezték a grandiózus projekt terveit és friss szlovén, valamint magyar napilapokat – szimbolikus üzenetként a jövő generációinak.

Az elmúlt öt évben az OTP Csoport kötelékébe tartozó Mendota Invest hatalmas háttérmunkát végzett: tervezett, engedélyeztetett és előkészített. Az előkészítő munkák során elképesztő mennyiségű, több mint 330 ezer köbméter földet mozgattak meg – ennyi talaj megtölthetne mintegy 132 olimpiai úszómedencét.

Fenntartható luxus a főváros forgatagában

„Az Emonika-projekt nem csupán épületegyüttes, hanem Ljubljana városának újjászületése” – hangzott el az alapkőletételen, miközben felvázolták azt is, milyen lesz a végeredmény:

187 exkluzív lakás,

két világszínvonalú hotel,

35 ezer négyzetméternyi modern iroda

és 22,5 ezer négyzetméternyi prémium kiskereskedelmi tér, amely szervesen kapcsolódik a város közlekedési ütőeréhez.

A beruházást grandiózus számok jellemzik: 200 ezer négyzetméternyi beépíthető terület, 90 ezer négyzetméter használható tér és több mint 1500 parkolóhely, amely garantálja a kényelmet minden látogató számára. A fejlesztők nem elégedtek meg kevesebbel, mint a BREEAM fenntarthatósági szabványoknak való megfeleléssel – a zöld szemlélet áthatja a projekt minden szegmensét.

Az eseményen felszólaló miniszterek és Ljubljana alpolgármestere egyaránt hangsúlyozták: az Emonika nem csupán egy újabb építkezés, hanem Ljubljana városának újragondolása, a fenntartható fejlődés melletti határozott állásfoglalás és a szlovén főváros nemzetközi felemelkedésének kulcsa. A kulcsfontosságú közlekedési és üzleti csomópont átalakulása nemcsak a városképet, de a gazdaságot is felrázza majd.

Rok Žnidaršič, Ljubljana polgármester-helyettese elmondta, hogy együttműködnek a kormánnyal a projekt lépésről lépésre történő kivitelezésében, és hálát adott Csányi Sándornak is.

„Köszönet Csányi úrnak minden erőfeszítéséért és kitartásáért. Kitartás kell egy ilyen projekthez”

– fogalmazott. Matjaž Han gazdasági, idegenforgalmi és sportminiszter elmondta, hogy ez fontos beruházás Szlovénia és Magyarország szempontjából, történelmünk és kultúránk közös, összeköt minket, akárcsak ez az építkezés. „Ez nemcsak a Ljubljana szívében épülő beruházás, hanem üzenet Szlovénia magabiztosságáról is” – mondta. Alfred Watzl, a Strabag igazgatósági tanácsának tagja is méltatta a beruházást.

Alenka Bratušek infrastruktúráért felelős miniszter is felszólalt, elmondta, hogy a projekt infrastrukturális szempontból is jelentős. Új közlekedési centrumot is építenek, több busz közlekedik majd, és a vasúti infrastruktúrát is erősítik, felpörgetik a városközpont forgalmát. Ehhez illeszkedik az Emonika beruházás is, amely majd vonzza a lakókat, a turistákat és beruházókat is. Ljubljana fejlődése még csak most szökken szárba igazán.

Versengés az Emonika kincseiért, megrohamozták a befektetők

A piaci érdeklődés az Emonika-projekt iránt kiemelkedő: az egyik luxusszálloda bérleti szerződését már aláírták, a másik körül pedig a jelek szerint valóságos verseny alakult ki a nagy nemzetközi hotelláncok között, ahogy már az előrehaladott tárgyalások zajlanak. A kereskedők is sorban állnak az üzlethelyiségekért, miközben a befektetők valósággal kapkodnak a lakások után:

a nyár végéig várhatóan már az otthonok közel harmada gazdára talál.

Az OTP Csoport hosszú távú elköteleződését mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az egyesített szlovéniai bankjuk új, reprezentatív székházát is az Emonika falai között alakítják ki. A komplexum átadása 2027 végére várható.

(Borítókép: Csányi Sándor 2019. április 24-én. Fotó: Huszti István / Index)