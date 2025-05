Nagyot esett a vámháború által is megviselt Ryanair nyeresége

A Ryanair ír légitársaság május 19-én, hétfőn közreadta éves eredménykimutatását. A dokumentumból kiderül, hogy a vállalat nettó nyeresége 16 százalékkal csökkent 2024-es pénzügyi évben. A visszaesés hátterében a cég azon döntése áll, hogy az utasszámok növelése érdekében csökkentették jegyáraikat – adta hírül a France24.

A cég közölte, hogy adózott nyeresége 1,61 milliárd euróra (648,2 milliárd forintra) csökkent a március végéig tartó 12 hónapos időszakban, miközben a bevétel 4 százalékkal 13,95 milliárd euróra (5 616,8 milliárd forintra) növekedett. A jegyárak csökkentésével az utasszám az előző időszak 184 milliójáról 200 millióra növekedett.

Óvatosan arra számítunk, hogy a jegyárak tavalyi hét százalékos csökkentésének nagy részét, de nem az egészét visszanyerjük a 2026-os pénzügyi évben, ami ésszerű nettó nyereségnövekedéshez vezethet

– közölte a vállalat.

A Ryanair az árcsökkentést az infláció miatt árérzékenyebb utasokkal, a tartósan magas kamatlábaknak, a húsvéti ünnepek kedvezőtlen időpontjaival és az online utazási irodákon keresztüli kevesebb foglalásnak tulajdonítja.

A portál közölte, hogy a társaság a 2026-os pénzügyi évben csak 3 százalékos utasszám-emelkedéssel számol a Boeing szállításainak késése miatt. Megjegyzik, hogy Ryanair az amerikai repülőgépipari óriás gyártási problémái miatt már több alkalommal is mérsékelte növekedési előrejelzéseit. A cég vezérigazgatója, Michael O'Leary 2025 áprilisában bejelentette, hogy akár el is halaszthatják az új Boeing gépek beszerzését, ha Donald Trump amerikai elnök vámjainak hatására azokhoz csak jelentősen magasabb áron tudnának hozzájutni. A társaság május 19-én, hétfőn azt is közölte, hogy továbbra is erősen ki vannak téve a vámháborúkból, makrogazdasági sokkokból és geopolitikai konfliktusokból eredő kockázatoknak, de „még túl korai lenne érdemi iránymutatást adni” a kilátásokról.

A France24 hozzáteszi, hogy a republikánus elnök többek között a repülőgépipar kulcsfontosságú alapanyagainak számító alumíniumra és acélra vetett ki vámokat, amik a többi ország által hozott megtorlóintézkedésekkel együtt hatással vannak a globális ellátási láncokra, és megemelik az ágazaton belüli költségeket.