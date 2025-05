Zuhannak az árak: 3500 drogériai termék érintett

Piaci információk szerint mintegy 3500 termék érintett abban, hogy az árréscsökkentést május 19-én kiterjesztették a drogériai termékekre. A jelentős áresést alátámasztja a Nemzetgazdasági Minisztérium mintavétele is, amelynek eredménye alapján 426-ból 406 termék lett olcsóbb rögtön az első napon. Az intézkedés hatálya alá harminc kategóriába sorolt háztartási termék és piperecikk tartozik, Gerlaki Bence, az NGM államtitkára arról számolt be, hogy kiemelten a szépségápolás, a tisztítószer, valamint a háztartási papíráru és csomagoló esetében történt jelentős árcsökkenés. Előzetesen 16-18 százalékos áresést lehetett várni, ehhez képest majdnem 25 százalékos ment végbe, de volt példa 50 százalékot meghaladó mértékű mérséklődésre is.