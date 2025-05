Nem elég, hogy kamatmentes a hitel, de egy részét vissza sem kell fizetni

Új, a növekedési pályán lévő vállalkozásokat segítő programot hirdettek meg. A Demján Sándor Program 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Programjában kiírt 48 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatással nagyjából hasonló összegű, 46,5 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatási elemet tartalmazó, ám annál bővebb konstrukciót hirdetett meg Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalatok fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára.

Nullás hitel és támogatás egyben

A vállalkozások a mostani termékre jelentkezve a

vissza nem térítendő pályázati forrással kombinált kamatmentes (0 százalékos) hitelt vehetnek igénybe beruházásaik finanszírozására 150–600 millió forint értékben.

Az európai uniós társfinanszírozású támogatási program keretében összességében 155 milliárd forint forrásra pályázhatnak a magyar kkv-k, azaz a mostani keret 350–500 vállalkozást segíthet tervei megvalósításában. A hivatalosan GINOP Plusz–1.4.5-25 számú programnak nevezett konstrukció a keresztségben a Nemzeti Bajnokok program nevet kapta. A beruházási hitel legfeljebb 10 éves futamidővel lesz majd elérhető a cégeknek – mondta el az államtitkár, hozzátéve, hogy a termék segítségével a vállalati hitelpiacon legjobb kondícióval és feltételekkel tudnak forráshoz jutni a vállalkozások.

A cél egyértelműen a magasabb növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások támogatása – olyan cégeké, amelyek saját területükön valóban komoly szereplőnek számítanak, s a támogatással kombinált hitellel ezt meg is tudják erősíteni. A mostani pályázatban sokkal komplexebb, nagyobb összeggel támogatott fejlesztések finanszírozására nyílik lehetőség, mint a másik futó GINOP-programban: a Technológia Plusz Hitelprogramban 150 millió forint a maximális, itt ez a minimálisan igényelhető összeg – emlékeztetett Szabados Richárd. A cél a már exportáló vagy beszállító kkv-k fejlesztéseinek finanszírozása – épp ezért csak olyan cégek pályázhatnak, amelyek minimum 100 millió forintos árbevétellel rendelkeznek, aminek minimum 5 százaléka exportból származik, illetve – beszállítóként – legalább a kölcsönkérelem benyújtása előtt 30 nappal aláírt együttműködési megállapodással igazolják részvételüket az exportfolyamatban.

Technológia, energiatakarékosság, zöldítés

A hitelnyújtás feltétele, hogy a projektekben legalább 30 százalékos súlyt kapjon a technológiai korszerűsítés, eszközbeszerzés, míg az elszámolható költségek további legalább 30 százalékát vállalati infokommunikációs fejlesztésre és/vagy megújuló energiával kapcsolatos beruházásra kell költeni.

Ahhoz, hogy az igényelt összeg 30 százalékát a vállalkozásoknak ne kelljen visszafizetniük, a vállalat egy főre eső bruttó hozzáadott értékének (BHÉ) növekedésének legalább 50 százalékkal kell meghaladnia a magyar GDP növekedési ütemét, illetve a vállalkozásnak igénybe kell vennie a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség és tanácsadói partnerhálózata által nyújtott beszállítófejlesztési vagy exportfejlesztési szolgáltatást.

Ha ezek közül csak az egyik feltétel teljesül, akkor a hitel összegének 15 százaléka marad vissza nem térítendő támogatás, a másik felét – igaz, kamatmentesen, de – vissza kell fizetni.

A program harmadik eleme így, hogy a pályázók tanácsadási szolgáltatást is igénybe tudnak venni, ezzel a beruházást erősíteni és annak elkészülte után az új kapacitások hatékonyabb felhasználását segíteni. Ez azért újdonság, mert azt vettük észre, hogy önmagában a forrásbiztosítás, a finanszírozási lehetőség még nem elegendő, kell, hogy egy edukációs folyamaton is részt vegyenek a cégek – érvelt az NGM államtitkára. Fontos hangsúlyozni – jelezte Szabados Richárd –, hogy nemcsak konkrét tanácsadás jöhet itt szóba, de például workshopok szervezése, vagy akár adott esetben modern mintaüzem-látogatást is tartalmazhat ez az elem. „Azt gondoljuk, hogy ez a cégek számára ingyenesen, ámde kötelezően igénybe veendő tanácsadási tevékenység mindenképp segíti majd a fejlődésüket, tudás kerül a kezükbe” – tette hozzá az államtitkár.

Valóban egyablakos megoldás

Kombitermék eddig is volt a piacon, ám most először van arra mód, hogy annak minden elemét – a hitelrészt és a vissza nem térítendő lábat is – egyablakos módszerrel, az MFB Pontok hálózatában egyszerre igényelhetik – jelezte Katona Bence, a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatója. A szakember a sajtótájékoztatón jelezte: a terméktájékoztató mai megjelenése után egy hónappal, június 23-tól lesz lehetősége a cégeknek jelentkezniük a programra – ehhez az MFB Pont Plusz hálózatot alkotó 175 MBH-, OTP- és Gránit Bank-fiók áll majd rendelkezésre.

Az MFB vezetője szerint egyébként a korábban már említett Technológia Plusz programon februárban elvégzett feltétel-módosítások elérték a várt hatást: 30 százalékkal fokozódott a termékek iránti kereslet, s összességében most már több mint 600 igénylés érkezett be.

Greinstetter Balázs, a Nemzeti Fejlesztési Központ főigazgatója szerint a mostani projekt kiemelten fontos, úgynevezett

pillérpályázatnak számít, azaz olyan stratégiailag kiemelt fontosságú felhívásnak, amelytől kiemelten nagy gazdasági vagy társadalmi hatást vár mind a kormányzat, mind az Európai Bizottság.

Kiemelt a versenyképesség fejlesztése, de – a kötelező digitális és/vagy zöld fejlesztés miatt – a fenntarthatóság szempontjából is. A megvalósuló digitális, illetőleg energiahatékonysági beruházások egyértelműen hozzá fognak járulni a cégek hatékonyságnöveléséhez.

(Borítókép: Hispanolistic / Getty Images)