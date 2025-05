Izmos számokat jelentett le az egyik legnagyobb bank

Az MBH Bank ügyfélbetét-állománya a negyedév végén csaknem elérte a 8019 milliárd forintot, amely 5,7 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva. A bruttó hitelállomány pedig 6126 milliárd forint, amely 8,6 százalékkal haladta meg a 2024. első negyedévi adatot.

A pénzintézet a közleményében kiemelte, hogy a lakossági hitelezési tevékenységet az első negyedévben is a magas fordulatszám jellemezte, ezért ezen a területen a bank a piaci átlag feletti növekedéssel zárta az időszakot. A lakossági bruttó hitelállomány éves szinten 9,8 százalékos növekedést követően március végére elérte a 2432,8 milliárd forintot. A lakossági szegmens betétállománya 3165,7 milliárd forint volt a negyedév végén.

– mintegy 2 százalékos piacrész-növekedést eredményezve az új szerződések tekintetében, miközben az új lakáshitel-szerződések összege 100,3 milliárd forintot tett ki 2025 első negyedévében.

A vállalati betétállomány közel 4587 milliárd forint volt, ami 13,6 százalékos növekedést jelent az előző év első negyedévével összevetésben. A vállalati szegmens bruttó hitelállománya pedig 9,3 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest, 3010,8 milliárd forintot tett ki 2025 első negyedévének végén. „Ezzel az MBH Bank tovább erősítette piacvezető szerepét a vállalati hitelezésben” – hangsúlyozta a bank.

A hitelintézet vállalati hitelezés területén 20 százalékos, a lakossági hitelezésben 21,2 százalékos, míg a lízingpiacon 27,4 százalékos piaci részesedése tükrözi stabil piaci pozícióját és erős jelenlétét a főbb szegmensekben. A beszámoló szerint az év első hónapjaiban a portfólióminőség is kedvezően alakult, az MBH Bank mérlegében a nemteljesítő hitelek aránya folyamatos csökkenést követően a negyedév végén csupán 2,6 százalék volt.

