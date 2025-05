Nagy Márton a nem támogatott gyógyszerekről posztolt, és szerinte a számok magukért beszélnek

A nem támogatott gyógyszerek inflációja a legfrissebb adatok szerint az árnövekedés éves szinten továbbra is 10 százalék körül mozog – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. A támogatott készítmények árváltozása ezzel szemben jóval visszafogottabb képet mutat, az árindexük többször is 0 százalék közelébe süllyedt az elmúlt hónapokban.

A grafikonon jól látszik, hogy míg a fogyasztói árindex stabilan 4-5 százalékos sávban ingadozik, addig a nem támogatott gyógyszerek ára jóval gyorsabb tempóban nő. Ez a tendencia egyértelműen rávilágít arra, hogy a gyógyszerek támogatottsága nem csupán egészségpolitikai, de szociális kérdés is: a magas árak különösen az idősebbek, a krónikus betegek és az alacsonyabb jövedelműek számára jelentenek fokozódó terhet.

A számok magukért beszélnek

– mondta a tárcavezető.

A tárcavezető hétfőn Greskovits Dáviddal, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének (MAGYOSZ) elnökével egyeztetett. A beszélgetésben a nem támogatott gyógyszerek árának jelentős növekedése volt terítéken.

Így alakul az árrésstop

Ahogy arról korábban beszámoltunk, mintegy 3500 termék érintett abban, hogy az árréscsökkentést május 19-én kiterjesztették a drogériai termékekre. A jelentős áresést alátámasztja a Nemzetgazdasági Minisztérium mintavétele is, amelynek eredménye alapján 426-ból 406 termék lett olcsóbb rögtön az első napon. Az intézkedés hatálya alá harminc kategóriába sorolt háztartási termék és piperecikk tartozik,

Gerlaki Bence, az NGM államtitkárának közlése szerint kiemelten a szépségápolás, a tisztítószer, valamint a háztartási papíráru és csomagoló esetében történt jelentős árcsökkenés. Előzetesen 16-18 százalékos áresést lehetett várni, ehhez képest majdnem 25 százalékos ment végbe, de volt példa 50 százalékot meghaladó mértékű mérséklődésre is.