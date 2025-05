Újabb adat mutatja, hogy gödörben a magyar gazdaság

A nyers adatok szerint 12,1 százalékkal elmaradt a beruházások volumene 2025 első negyedévében az előző év azonos időszakitól – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból.

Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan kiigazított adatok alapján – a beruházások értéke összehasonlító áron 3,4 százalékkal mérséklődött.

Az első negyedéves GDP-adat már előrevetítette, hogy az év elején sem következett még be a fordulat a beruházásoknál, melyek jelentős szerepet játszottak a vártnál gyengébb első negyedéves GDP-adatban – értékelte az adatokat Molnár Dániel, a Gazdaságelemzési Központ makroelemzési osztályának vezető elemzője.

Az adatközlés gyorsítása érdekében a KSH az első becslés keretében részletes adatokat még nem közöl, így nem látható, hogy a különböző szektorok (vállalatok, államháztartás) milyen mértékben járultak hozzá a visszaeséshez. Ezen felül ágazati szinten is csak néhány területet emel ki a hivatal, amely ugyanakkor rámutat a legfontosabb mögöttes indokokra.

A beruházások mérséklődéséhez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás, raktározás ágazatok járultak hozzá.

Tehát ez a két ágazat függ legnagyobb mértékben a külső kereslet alakulásától. Legfontosabb külpiacunk, az európai gazdaság, azon belül is kiemelten Németország, immár hosszabb ideje küzd versenyképességi problémákkal, amelyben szerepet játszanak a magas energiaárak, valamint a túlszabályozottság. Ez a hatás pedig begyűrűzik az exportorientált hazai feldolgozóiparba, visszaveti a keresletet. Az ágazatban meglévő, jelentős kapacitástöbblet pedig a beruházások elhalasztására ösztönzi a vállalatokat, de a bizonytalanság, amelyet az elmúlt időszakban a vámpolitikával kapcsolatos kiszámíthatatlanság is erősített, is ebbe az irányba hat. A feldolgozóipar gyengélkedése pedig kihatással van az ahhoz szorosan kapcsolódó szállítás, raktározás ágazatra is