Orbán Viktor vétója sem segíthet, az EU végleg száműzheti az orosz gázt

Jelenleg az EU-ban szinte csak Magyarország és Szlovákia importál vezetékes orosz gázt. Néhány nyugat-európai állam még vásárol cseppfolyósított gázt (LNG) tankerekben szállítva, de ezt is betiltanák, továbbá az olajimportot is, írja a hvg.hu.

Eddig Magyarország és Szlovákia kivételt kapott az olajszankciók alól, annak fejében, hogy ne vétózzák meg az első, orosz energiahordozókkal kapcsolatos tiltásokat. A nukleáris anyagok importja szintén tilos lenne, ami a Paks 2 erőmű esetében jelenthet problémát.

A lap beszámolója szerint Orbán Viktor több helyen megpróbálhatja megakadályozni ezt a tervet. Az Európai Bizottságban Várhelyi Olivér magyar uniós biztos például adminisztratív eszközökkel lassíthatja a folyamatot, bár nem valószínű, hogy a végtelenségig tudja blokkolni azt.

Az Európai Parlamentben a képviselők nagy többsége szintén támogatná a betiltást, annak ellenére, hogy Gyürk András fideszes EP-képviselő a szerdai EP-vitán elmondta, az „a rezsiköltségek azonnali két-háromszoros emelkedését jelentené” Magyarországon.

Az EU Tanácsában azonban – ahol Orbán Viktor szokott vétózni – most úgy alakítják a tervezetet, hogy a tagállamok minősített többséggel megszavazhassák.

Ennek blokkolásához Magyarországnak és Szlovákiának legalább két másik országot kellene megnyernie, de egyelőre senki más nem támogatja őket.

További akadályt jelenthet, hogy néhány uniós országnak 2027 után is vannak szerződései orosz gázra, ezeket nehéz lenne felmondani. A gázpiacok is bizonytalanná válhatnak, ami áremelkedést okozhat. Donald Trump amerikai elnök szintén problémát jelenthet, mert a béketárgyalások részeként az orosz gázvásárlás visszaállítását is fontolgatja. Az EU egyelőre nem enged a nyomásnak.