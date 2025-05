Melyik a jobb fizetési eszköz: a készpénz vagy a kártya?

Magyarországon bár egyre többen fizetnek kártyával, a készpénz továbbra is meghatározó, főleg kisebb településeken. Jelenleg több mint 2000 faluban nincs ATM, ezért a kormány kötelezővé tenné azok telepítését – először a 2000, majd az 1000 főnél nagyobb településeken. Emellett cél a készpénzes fizetés jogának megőrzése, ami vitákat váltott ki a kereskedők körében, mivel költséges, és biztonsági kockázatokat is rejt. A készpénzhasználat a fesztiválokra is kiterjedhet: például Pécsen már bevezették a Festipay rendszert, amelynél kártyára tölthető készpénzzel is lehet fizetni – így a hagyományos fizetés lehetősége megmarad, de digitalizált formában.