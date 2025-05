Több mint 600 károsult ügyfél: az MBH Bank szerint nem a rendszerükkel volt a probléma

Az utóbbi két hónapban több mint hatszáz MBH-s ügyfelet – többnyire magánszemélyeket, egyesületeket és cégeket – ért súlyos pénzügyi veszteség. A károsultak minden esetben ugyanazt tapasztalták: az ügyfelek tudta nélkül végeztek banki műveletet a bank mobilapplikációján keresztül, holott az érintettek egy része nem is telepített ilyet, van, akinek a telefonja sem alkalmas rá – tudta meg a 24.hu.

Az MBH pénteken közleményt adott ki a cikkre reagálva, amelyben tagadták, hogy a banki rendszerükkel lenne probléma. „Az elkövetések hátterében nem a banki rendszerek sebezhetősége áll, hanem az adathalász támadások során az ügyfelek által megadott érzékeny, személyes adatok” – írták a közleményben.

A bank szerint a csalók nem a banki rendszereket támadják, hanem „visszaélnek a nagy ügyfélbázissal rendelkező szolgáltatók nevével az online térben”. Az MBH úgy véli, az adathalászat egyik leggyakoribb formája, amikor a csalók a bank online felületéhez nagyban hasonló weboldalt hoznak létre, amelyen a megtévesztett ügyfelek kiadják személyes és banki adataikat.

Egy sportegyesület kétmillió forintos kára

A károsultak között szerepel a több mint 25 éve működő H2O Sportegyesület is, amelynek számlájáról 2025. április 11-én ismeretlen elkövetők több mint kétmillió forintot utaltak el. Hámori Zsuzsanna szinkronúszó, az egyesület elnöke a 24.hu-nak elmondta, hogy náluk az utalás szigorú keretek között történik – az utaló személyt mindig felügyeli vagy a könyvelő, vagy a pénzügyi vezető.

Az egyesület képviselői a számítógépen a hivatalos MBH netbanki oldalon próbáltak belépni, megadták felhasználónevüket, jelszavukat, amire SMS-ben megkapták a belépési kódot. Az oldal azonban azt írta ki, hogy az azonosítás folyamatban van, de nem sikerült belépniük. Három óra múlva azonban SMS érkezett a banktól, hogy NetBankár felületüket letiltották gyanús utalások miatt. Ekkor tudták meg, hogy hét utalással 2,07 millió forintot utalt át valaki a számlájukról.

ORFK: A jelenség érzékelhető méretűvé vált

„Amennyiben a honlapunkon szereplő biztonsági tájékoztató szerint járnak el a felhasználók, a cikk által felsorolt csalási események nem fordulhatnak elő, ugyanakkor minden esetet és panaszt alaposan kivizsgálunk” – áll az MBH közleményben.

A bank korábban azzal reagált a panaszokra, hogy a károsultak gondatlanságukkal járultak hozzá az utalásokhoz, azonban az érintettek ezt vitatják. Az ügy sértettjei nemcsak a banknál tettek panaszt, de ügyvédi felszólításban is kérik, hogy a bank bizonyítsa állítását, illetve feljelentést is tettek a rendőrségen. Az ORFK válasza szerint „a jelenség érzékelhető méretűvé vált”, és az MBH Bank ügyfeleit érintően több ügyben folyik a nyomozás. A károsultaknak már saját Facebook-csoportja is van, amelynek létszáma folyamatosan nő.

(Borítókép: Róka László / MTI)